急性骨髄性白血病（AML）市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「急性骨髄性白血病（AML）市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表をお知らせいたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
急性骨髄性白血病（AML）市場は、疾患発症率の上昇、標的療法の進展、精密医療への投資拡大により、腫瘍治療分野において大きな注目を集めています。AMLは骨髄および血液に影響を及ぼす進行の速い血液がんであり、迅速な治療介入が必要とされるため、製薬イノベーションにおける重要な分野となっています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/219
市場規模とシェア
本調査レポートでは、世界の急性骨髄性白血病市場を分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で成長し、2035年末までに33億8,000万米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は18億7,000万米ドルでした。
地域別では、北米が約40%～45%のシェアで市場をリードしており、高度な医療インフラ、新規治療法の高い採用率、主要製薬企業の存在がその要因です。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は医療アクセスの改善、がん認知の向上、診断能力の拡大により最も高い成長率を示しています。
また、標的療法および併用療法は従来の化学療法に代わり急速にシェアを拡大しており、より個別化され効果的な治療への移行を反映しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345034/images/bodyimage1】
主な成長要因
白血病発症率の増加
特に高齢者層におけるAMLの増加が主要な成長要因です。AMLは60歳以上で多く見られ、世界的な高齢化に伴い患者数は増加しています。
標的療法の進展
FLT3阻害剤、IDH阻害剤、BCL-2阻害剤などの新薬が開発され、生存率の向上と副作用の軽減を実現しており、臨床での採用が進んでいます。
精密医療への注力
遺伝子プロファイリングやバイオマーカーに基づく治療がAML治療を変革しており、特定の変異に応じた個別化治療が治療成績を向上させています。
研究開発投資の増加
製薬企業や研究機関による投資が拡大しており、免疫療法や細胞治療を含む革新的な治療法のパイプラインが強化されています。
診断技術の向上
分子診断や次世代シーケンシング（NGS）の進歩により、早期発見と正確な分類が可能となり、迅速かつ効果的な治療選択を支援しています。
市場セグメンテーション
治療タイプ別
化学療法 - 従来の基盤治療
標的療法 - 高い有効性により最も成長が速い
免疫療法 - モノクローナル抗体やCAR-T療法を含む
造血幹細胞移植 - 長期寛解を目的に適用
標的療法は、治療効果の向上と毒性の低減により市場を主導しつつあります。
疾患タイプ別
新規発症AML（de novo AML）
二次性AML（既存疾患や治療に起因）
新規発症AMLが大きなシェアを占める一方、二次性AMLは高リスクで治療が複雑なセグメントです。
投与経路別
経口
注射
利便性と服薬遵守の向上により、経口療法の人気が高まっています。
急性骨髄性白血病（AML）市場は、疾患発症率の上昇、標的療法の進展、精密医療への投資拡大により、腫瘍治療分野において大きな注目を集めています。AMLは骨髄および血液に影響を及ぼす進行の速い血液がんであり、迅速な治療介入が必要とされるため、製薬イノベーションにおける重要な分野となっています。
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市場規模とシェア
本調査レポートでは、世界の急性骨髄性白血病市場を分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で成長し、2035年末までに33億8,000万米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は18億7,000万米ドルでした。
地域別では、北米が約40%～45%のシェアで市場をリードしており、高度な医療インフラ、新規治療法の高い採用率、主要製薬企業の存在がその要因です。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は医療アクセスの改善、がん認知の向上、診断能力の拡大により最も高い成長率を示しています。
また、標的療法および併用療法は従来の化学療法に代わり急速にシェアを拡大しており、より個別化され効果的な治療への移行を反映しています。
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主な成長要因
白血病発症率の増加
特に高齢者層におけるAMLの増加が主要な成長要因です。AMLは60歳以上で多く見られ、世界的な高齢化に伴い患者数は増加しています。
標的療法の進展
FLT3阻害剤、IDH阻害剤、BCL-2阻害剤などの新薬が開発され、生存率の向上と副作用の軽減を実現しており、臨床での採用が進んでいます。
精密医療への注力
遺伝子プロファイリングやバイオマーカーに基づく治療がAML治療を変革しており、特定の変異に応じた個別化治療が治療成績を向上させています。
研究開発投資の増加
製薬企業や研究機関による投資が拡大しており、免疫療法や細胞治療を含む革新的な治療法のパイプラインが強化されています。
診断技術の向上
分子診断や次世代シーケンシング（NGS）の進歩により、早期発見と正確な分類が可能となり、迅速かつ効果的な治療選択を支援しています。
市場セグメンテーション
治療タイプ別
化学療法 - 従来の基盤治療
標的療法 - 高い有効性により最も成長が速い
免疫療法 - モノクローナル抗体やCAR-T療法を含む
造血幹細胞移植 - 長期寛解を目的に適用
標的療法は、治療効果の向上と毒性の低減により市場を主導しつつあります。
疾患タイプ別
新規発症AML（de novo AML）
二次性AML（既存疾患や治療に起因）
新規発症AMLが大きなシェアを占める一方、二次性AMLは高リスクで治療が複雑なセグメントです。
投与経路別
経口
注射
利便性と服薬遵守の向上により、経口療法の人気が高まっています。