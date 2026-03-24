高帯域幅メモリ（HBM）市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「高帯域幅メモリ市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表をお知らせいたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
高帯域幅メモリ（HBM）市場は、人工知能（AI）、高性能コンピューティング（HPC）、およびデータ集約型アプリケーションの急速な需要拡大を背景に、半導体業界の中でも最も成長が著しい分野の一つとして台頭しています。3D積層DRAMアーキテクチャを採用するHBM技術は、超高速なデータ転送とエネルギー効率の高い処理を可能にし、次世代コンピューティングシステムにおいて不可欠な存在となっています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/230
市場規模とシェア
本調査レポートでは、世界の広帯域メモリ市場を分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）26.65%で成長し、2035年末までに94億米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は33億米ドルでした。
地域別シェアでは：
北米が約34%で市場をリード
アジア太平洋地域は半導体製造拠点の影響により約32%
欧州は約24%
製品別では、GPU向けHBMが約46%のシェアを占め、AIおよび並列コンピューティングにおける中心的役割を反映しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345031/images/bodyimage1】
主な成長要因
AIおよび機械学習の急拡大
特に大規模言語モデルや生成AIの普及が主要な成長要因です。AIアクセラレータは膨大なメモリ帯域を必要とし、GPUや専用AIチップにおいてHBMは不可欠です。
データセンターおよびクラウドコンピューティングの拡大
ハイパースケールデータセンターでは、ビッグデータ分析やクラウドサービス、リアルタイム処理に対応するため、HBM搭載プロセッサの導入が進んでおり、市場需要を大きく押し上げています。
高性能コンピューティング（HPC）の成長
科学シミュレーション、気象予測、防衛用途などでは、効率的な計算のためにHBMのような高速メモリが不可欠です。
先進パッケージング技術の採用拡大
3D積層やシリコン貫通ビア（TSV）などの技術により、高帯域幅と低遅延が実現され、従来のDRAMに比べてHBMの優位性が高まっています。
省エネルギーコンピューティング需要の増加
HBMは従来メモリに比べてビット当たりの消費電力が低く、エネルギー効率を重視するデータセンターやAI用途に適しています。
市場セグメンテーション
タイプ別
HBM2 / HBM2E - 初期世代で現在も使用
HBM3 - 広範な採用により主流セグメント
HBM3E - AIアクセラレータにより最も急成長
HBM4（新興） - 次世代技術
現在はHBM3が市場をリードし、HBM3Eは高性能・高効率により急速に普及しています。
用途別
人工知能（AI） - 最大セグメント
高性能コンピューティング（HPC）
グラフィックス
高帯域幅メモリ（HBM）市場は、人工知能（AI）、高性能コンピューティング（HPC）、およびデータ集約型アプリケーションの急速な需要拡大を背景に、半導体業界の中でも最も成長が著しい分野の一つとして台頭しています。3D積層DRAMアーキテクチャを採用するHBM技術は、超高速なデータ転送とエネルギー効率の高い処理を可能にし、次世代コンピューティングシステムにおいて不可欠な存在となっています。
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市場規模とシェア
本調査レポートでは、世界の広帯域メモリ市場を分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）26.65%で成長し、2035年末までに94億米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は33億米ドルでした。
地域別シェアでは：
北米が約34%で市場をリード
アジア太平洋地域は半導体製造拠点の影響により約32%
欧州は約24%
製品別では、GPU向けHBMが約46%のシェアを占め、AIおよび並列コンピューティングにおける中心的役割を反映しています。
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主な成長要因
AIおよび機械学習の急拡大
特に大規模言語モデルや生成AIの普及が主要な成長要因です。AIアクセラレータは膨大なメモリ帯域を必要とし、GPUや専用AIチップにおいてHBMは不可欠です。
データセンターおよびクラウドコンピューティングの拡大
ハイパースケールデータセンターでは、ビッグデータ分析やクラウドサービス、リアルタイム処理に対応するため、HBM搭載プロセッサの導入が進んでおり、市場需要を大きく押し上げています。
高性能コンピューティング（HPC）の成長
科学シミュレーション、気象予測、防衛用途などでは、効率的な計算のためにHBMのような高速メモリが不可欠です。
先進パッケージング技術の採用拡大
3D積層やシリコン貫通ビア（TSV）などの技術により、高帯域幅と低遅延が実現され、従来のDRAMに比べてHBMの優位性が高まっています。
省エネルギーコンピューティング需要の増加
HBMは従来メモリに比べてビット当たりの消費電力が低く、エネルギー効率を重視するデータセンターやAI用途に適しています。
市場セグメンテーション
タイプ別
HBM2 / HBM2E - 初期世代で現在も使用
HBM3 - 広範な採用により主流セグメント
HBM3E - AIアクセラレータにより最も急成長
HBM4（新興） - 次世代技術
現在はHBM3が市場をリードし、HBM3Eは高性能・高効率により急速に普及しています。
用途別
人工知能（AI） - 最大セグメント
高性能コンピューティング（HPC）
グラフィックス