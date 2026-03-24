日本の医療機器洗浄市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の医療機器洗浄市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表をお知らせいたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の医療機器洗浄市場は、医療水準の向上、感染対策要件の強化、そして高齢化の進展を背景に、力強い成長を遂げています。病院やクリニックが患者の安全性や規制遵守を重視する中で、高度な洗浄、消毒、滅菌ソリューションへの需要は引き続き拡大しています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/882
市場規模とシェア
日本の医療機器洗浄市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で成長し、2035年末までに17億2,650万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は6億2,580万米ドルでした。
市場シェアでは、消毒が約49%を占めて最大のセグメントであり、次いで洗浄および滅菌が続きます。また、準重要機器は診断および治療での使用頻度の高さから、総収益の46%以上を占める主要セグメントとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345028/images/bodyimage1】
主な成長要因
院内感染（HAIs）の増加
医療関連感染の増加は主要な推進要因です。日本では約14人に1人の患者がHAIsに罹患しているとされており、医療機関に厳格な洗浄プロトコルの導入を促しています。
高齢化の進行
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、約30%が65歳以上です。この人口動態により入院数や医療機器の使用が増加し、洗浄・滅菌ソリューションの需要を押し上げています。
慢性疾患の増加
がんや心血管疾患などの慢性疾患の増加により、医療処置や機器使用の頻度が高まり、効果的な洗浄システムの必要性が一層高まっています。
再利用可能な医療機器の使用増加
病院では内視鏡や手術器具などの再利用可能な機器の採用が進んでおり、高度な消毒および滅菌が必要となるため、先進的な洗浄技術の需要が拡大しています。
厳格な規制枠組み
日本の規制当局は医療機器の衛生および安全基準を厳しく定めており、これに対応するため医療機関は高品質な洗浄・滅菌システムへの投資を進めています。
市場セグメンテーション
機器タイプ別
非重要機器 - 低水準の消毒が必要
準重要機器 - 最大セグメント（内視鏡など）
重要機器 - 厳格な滅菌要件により最も成長が速い
技術別
洗浄（洗剤、酵素、緩衝液）
消毒（化学、UV、アルコール系） - 主導的セグメント
滅菌（加熱、エチレンオキシド、放射線） - 最も成長が速い
EPA分類別
低水準消毒剤
中水準消毒剤 - 最大シェア（約48%）
高水準消毒剤 - 感染対策の強化により最も高い成長
エンドユーザー別
病院
クリニック
診断センター
外来手術センター
調査レポートはこちらからご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-medical-device-cleaning-market/882
今後の見通し
日本の医療機器洗浄市場の将来は、技術革新と医療投資の拡大に支えられ、非常に有望です。今後10年間にわたり、9%～11%の高いCAGRを維持すると予想されています。
今後を形作る主なトレンド：
滅菌システムへの自動化およびAIの統合
低温・環境配慮型滅菌技術の採用拡大
単回使用機器の再処理プログラムの成長
在宅医療および外来サービスの拡大
感染予防インフラへの投資増加
さらに、医療機関と技術企業の連携により、洗浄ソリューションの革新が進み、効率向上や処理時間の短縮が期待されています。
結論
日本の医療機器洗浄市場は、感染対策意識の高まり、人口動態の変化、規制圧力により、堅調な成長軌道にあります。2030年までに市場規模は11億米ドルを超えると予想されており、メーカーやサービス提供者にとって大きな機会が存在します。
高度な設備コストや運用の複雑さといった課題はあるものの、継続的な技術革新と医療の近代化が、長期的な市場拡大を支えると見込まれています。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
日本の医療機器洗浄市場は、医療水準の向上、感染対策要件の強化、そして高齢化の進展を背景に、力強い成長を遂げています。病院やクリニックが患者の安全性や規制遵守を重視する中で、高度な洗浄、消毒、滅菌ソリューションへの需要は引き続き拡大しています。
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市場規模とシェア
日本の医療機器洗浄市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で成長し、2035年末までに17億2,650万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は6億2,580万米ドルでした。
市場シェアでは、消毒が約49%を占めて最大のセグメントであり、次いで洗浄および滅菌が続きます。また、準重要機器は診断および治療での使用頻度の高さから、総収益の46%以上を占める主要セグメントとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345028/images/bodyimage1】
主な成長要因
院内感染（HAIs）の増加
医療関連感染の増加は主要な推進要因です。日本では約14人に1人の患者がHAIsに罹患しているとされており、医療機関に厳格な洗浄プロトコルの導入を促しています。
高齢化の進行
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、約30%が65歳以上です。この人口動態により入院数や医療機器の使用が増加し、洗浄・滅菌ソリューションの需要を押し上げています。
慢性疾患の増加
がんや心血管疾患などの慢性疾患の増加により、医療処置や機器使用の頻度が高まり、効果的な洗浄システムの必要性が一層高まっています。
再利用可能な医療機器の使用増加
病院では内視鏡や手術器具などの再利用可能な機器の採用が進んでおり、高度な消毒および滅菌が必要となるため、先進的な洗浄技術の需要が拡大しています。
厳格な規制枠組み
日本の規制当局は医療機器の衛生および安全基準を厳しく定めており、これに対応するため医療機関は高品質な洗浄・滅菌システムへの投資を進めています。
市場セグメンテーション
機器タイプ別
非重要機器 - 低水準の消毒が必要
準重要機器 - 最大セグメント（内視鏡など）
重要機器 - 厳格な滅菌要件により最も成長が速い
技術別
洗浄（洗剤、酵素、緩衝液）
消毒（化学、UV、アルコール系） - 主導的セグメント
滅菌（加熱、エチレンオキシド、放射線） - 最も成長が速い
EPA分類別
低水準消毒剤
中水準消毒剤 - 最大シェア（約48%）
高水準消毒剤 - 感染対策の強化により最も高い成長
エンドユーザー別
病院
クリニック
診断センター
外来手術センター
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今後の見通し
日本の医療機器洗浄市場の将来は、技術革新と医療投資の拡大に支えられ、非常に有望です。今後10年間にわたり、9%～11%の高いCAGRを維持すると予想されています。
今後を形作る主なトレンド：
滅菌システムへの自動化およびAIの統合
低温・環境配慮型滅菌技術の採用拡大
単回使用機器の再処理プログラムの成長
在宅医療および外来サービスの拡大
感染予防インフラへの投資増加
さらに、医療機関と技術企業の連携により、洗浄ソリューションの革新が進み、効率向上や処理時間の短縮が期待されています。
結論
日本の医療機器洗浄市場は、感染対策意識の高まり、人口動態の変化、規制圧力により、堅調な成長軌道にあります。2030年までに市場規模は11億米ドルを超えると予想されており、メーカーやサービス提供者にとって大きな機会が存在します。
高度な設備コストや運用の複雑さといった課題はあるものの、継続的な技術革新と医療の近代化が、長期的な市場拡大を支えると見込まれています。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
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