日本のエネルギー市場リスク見通し2026（戦後シナリオにおける市場規模およびCAGR）
日本のエネルギー市場の2026年見通しは、中東紛争の激化やホルムズ海峡など主要な供給ルートの混乱を受けて、高リスク局面に突入しています。この危機は、日本の輸入依存型エネルギーシステムの構造的脆弱性を露呈させただけでなく、成長見通し、価格動向、長期的な投資の方向性にも大きな影響を与えています。
市場規模と成長見通し
地政学的ショックにもかかわらず、日本のエネルギー市場は、再生可能エネルギーへの移行とエネルギー効率化を背景に、中長期的には緩やかな拡大を続けています。最も成長が速い分野の一つである再生可能エネルギーセグメントは、2026年に約964億ドルと評価され、2035年までに1,600億ドルを超えると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約6.5%です。
発電量ベースでは、日本の再生可能エネルギー発電は2025年の256.9TWhから2034年には356.2TWhへと増加し、CAGRは約3.7%と見込まれています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
その他のセグメントでは異なる成長パターンが見られます：
エネルギー管理システムは、デジタル化需要の高まりを背景に、2032年までCAGR12.3%で成長すると予測されています。
電力インフラ（EPC）は、送電網や発電能力への安定した投資により、約4.4%のCAGRで拡大する見込みです。
ただし、これらの成長予測は、戦争による混乱、インフレ、供給制約により、短期的には下振れリスクに直面しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345024/images/bodyimage1】
供給ショックと構造的脆弱性
日本は原油の90%以上を中東から輸入しており、地政学的混乱の影響を非常に受けやすい状況にあります。現在の紛争は、特に世界のエネルギー貿易における重要な要衝であるホルムズ海峡を通る海上輸送に深刻な影響を与えています。
最近の動向では、国内供給を安定させるために、日本は最大8,000万バレルの戦略備蓄を放出せざるを得なくなっています。
同時に、極端な状況下ではLNG備蓄が数週間分しかないと政府関係者が警告しており、短期的な供給リスクの高さが浮き彫りになっています。
このような外部エネルギーへの依存は、日本のエネルギー市場における最大の構造的リスクです。
価格変動と経済への影響
戦争により原油およびLNG価格は急騰し、2026年には原油価格が1バレルあたり100ドルを超えています。
日本にとってこれは次のような影響を意味します：
発電コストの上昇
円安による輸入コストの増加
インフレの進行と企業収益への圧力
化学、輸送、製造業などの産業は特に影響を受けやすく、多くの企業がコスト増加と収益不確実性に懸念を示しています。
補助金や備蓄放出といった政府介入は不可欠となっていますが、財政負担の増加を招いています。
LNG市場の混乱と競争圧力
液化天然ガス（LNG）は日本のエネルギーミックスの中核を担っていますが、今回の危機により「移行燃料」としての限界が露呈しました。サプライチェーンの混乱、インフラ制約、長期契約により、危機時の柔軟性が制限されています。
日本は限られたLNG供給を巡って、欧州や他のアジア諸国との競争が激化しており、価格上昇圧力が高まっています。長期契約や海外投資による供給多様化の取り組みは進められていますが、短期的な効果は限定的です。
移行リスクと政策上のトレードオフ
この危機は、日本が直面する「エネルギートリレンマ」（エネルギー安全保障、経済性、脱炭素のバランス）を一層深刻化させています。再生可能エネルギーは着実に成長しているものの、現時点では化石燃料を即座に代替することはできません。
市場規模と成長見通し
地政学的ショックにもかかわらず、日本のエネルギー市場は、再生可能エネルギーへの移行とエネルギー効率化を背景に、中長期的には緩やかな拡大を続けています。最も成長が速い分野の一つである再生可能エネルギーセグメントは、2026年に約964億ドルと評価され、2035年までに1,600億ドルを超えると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約6.5%です。
発電量ベースでは、日本の再生可能エネルギー発電は2025年の256.9TWhから2034年には356.2TWhへと増加し、CAGRは約3.7%と見込まれています。
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その他のセグメントでは異なる成長パターンが見られます：
エネルギー管理システムは、デジタル化需要の高まりを背景に、2032年までCAGR12.3%で成長すると予測されています。
電力インフラ（EPC）は、送電網や発電能力への安定した投資により、約4.4%のCAGRで拡大する見込みです。
ただし、これらの成長予測は、戦争による混乱、インフレ、供給制約により、短期的には下振れリスクに直面しています。
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供給ショックと構造的脆弱性
日本は原油の90%以上を中東から輸入しており、地政学的混乱の影響を非常に受けやすい状況にあります。現在の紛争は、特に世界のエネルギー貿易における重要な要衝であるホルムズ海峡を通る海上輸送に深刻な影響を与えています。
最近の動向では、国内供給を安定させるために、日本は最大8,000万バレルの戦略備蓄を放出せざるを得なくなっています。
同時に、極端な状況下ではLNG備蓄が数週間分しかないと政府関係者が警告しており、短期的な供給リスクの高さが浮き彫りになっています。
このような外部エネルギーへの依存は、日本のエネルギー市場における最大の構造的リスクです。
価格変動と経済への影響
戦争により原油およびLNG価格は急騰し、2026年には原油価格が1バレルあたり100ドルを超えています。
日本にとってこれは次のような影響を意味します：
発電コストの上昇
円安による輸入コストの増加
インフレの進行と企業収益への圧力
化学、輸送、製造業などの産業は特に影響を受けやすく、多くの企業がコスト増加と収益不確実性に懸念を示しています。
補助金や備蓄放出といった政府介入は不可欠となっていますが、財政負担の増加を招いています。
LNG市場の混乱と競争圧力
液化天然ガス（LNG）は日本のエネルギーミックスの中核を担っていますが、今回の危機により「移行燃料」としての限界が露呈しました。サプライチェーンの混乱、インフラ制約、長期契約により、危機時の柔軟性が制限されています。
日本は限られたLNG供給を巡って、欧州や他のアジア諸国との競争が激化しており、価格上昇圧力が高まっています。長期契約や海外投資による供給多様化の取り組みは進められていますが、短期的な効果は限定的です。
移行リスクと政策上のトレードオフ
この危機は、日本が直面する「エネルギートリレンマ」（エネルギー安全保障、経済性、脱炭素のバランス）を一層深刻化させています。再生可能エネルギーは着実に成長しているものの、現時点では化石燃料を即座に代替することはできません。