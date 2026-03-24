ハウスクリーニングの予約サイト「おうちにプロ」（運営：株式会社ゼロアクセル）は、厳正な独自基準を通過した、信頼・実績が豊富な優良業者の証となる「認定バッジ」機能を実装しました！









「認定バッジ」実装の背景

エアコンクリーニング・ハウスクリーニング・遺品整理など、大切な自宅にスタッフを招き入れるサービスにおいて、ユーザー様が最も重視するのは「その業者が信頼できるかどうか」という点です。

これまで「おうちにプロ」では、リアルな口コミや価格比較を通じて透明性の高いサービス提供に努めてまいりました。

ユーザー様の業者選びにおける不安をさらに解消し、質の高いサービスを提供するプロを正当に評価するため、独自の基準を満たした優良業者であることを証明する「認定バッジ」の提供を開始いたしました。

「認定バッジ」の詳細









「認定バッジ」は、おうちにプロがこれまでの実績・評価・運営状況などを総合的に判断し、特に信頼性が高いと認定した業者様であることを示すマークです。

本バッジは、過去の施工実績やユーザーからの評価、日々の運営体制など多角的な視点から、おうちにプロが定める独自の認定基準に基づき厳正に選出されます。

なお、認定条件の詳細は、選定基準の公平性・信頼性を保つため非公開とさせていただいております。これにより、表面的な数値目標の達成に捉われず、本質的に質の高いサービスを提供し続けているプロフェッショナルのみを、ユーザー様へご紹介することが可能となります。

今後の展望

「認定バッジ」の実装により、優良なサービスを提供する業者にはより多くの予約が集まり、ユーザー様は「失敗しない業者選び」を実現できる三方良しの環境を目指します。

また、その他の業者にとっても「認定バッジ」付与をモチベーションにして、サービス向上に向けた取り組みの実施が期待されます。

「おうちにプロ」は今後も、暮らしを支えるプロフェッショナルと、快適な住環境を求めるユーザーを繋ぐ信頼の架け橋として、機能改善を続けてまいります。

おうちにプロとは

「おうちにプロ」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニングや水まわりクリーニング、ハウスクリーニングなど、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2,000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。

口コミは、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。

現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1,000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

【関連会社】

■株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/

昭和通り店 https://the-from.com/

【関連事業】

■GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com