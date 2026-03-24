「健康経営優良法人2026」認定を取得 ―新たに２社、グループ全３社が認定取得―
このたび、健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定されたのは、ＳＢＳホールディングス株式会社（代表取締役社長：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）、ＳＢＳネクサード株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）、ＳＢＳフレイトサービス株式会社（代表取締役：中塚宏次、本社神奈川県横浜市）の３社となります。なおＳＢＳフレイトサービス株式会社は2024年より３年連続での認定取得になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345025/images/bodyimage1】
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。当社は、経営理念に掲げる「人を大事にすること」を前提として、従業員一人ひとりが心身共に健康であり続けることが必要であるという考えに基づき「健康経営」を展開しています。
今回の認定を機に、今後もより一層、従業員一人ひとりが働きやすく健康的に活躍できる、安全・健康・快適な職場（環境）を実現してまいります。
ＳＢＳグループの健康経営への取り組みの詳細は当社ホームページをご覧ください。
健康経営宣言：
ＳＢＳホールディングス株式会社
https://www.sbs-group.co.jp/sbshlds/csr/kenkoukeiei/
ＳＢＳネクサード株式会社
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/company/kenkoukeiei/
以 上
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
資本金：39億円
売上高：4,903億円（連結、2025年12月期）
従業員数：27,994名（うち正社員14,986名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/H
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。当社は、経営理念に掲げる「人を大事にすること」を前提として、従業員一人ひとりが心身共に健康であり続けることが必要であるという考えに基づき「健康経営」を展開しています。
今回の認定を機に、今後もより一層、従業員一人ひとりが働きやすく健康的に活躍できる、安全・健康・快適な職場（環境）を実現してまいります。
ＳＢＳグループの健康経営への取り組みの詳細は当社ホームページをご覧ください。
健康経営宣言：
ＳＢＳホールディングス株式会社
https://www.sbs-group.co.jp/sbshlds/csr/kenkoukeiei/
ＳＢＳネクサード株式会社
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持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
資本金：39億円
売上高：4,903億円（連結、2025年12月期）
従業員数：27,994名（うち正社員14,986名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
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ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
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