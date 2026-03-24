ビートラックス、東京都運営の「Tokyo Innovation Base」のパートナーに就任

ビートラックスジャパン合同会社

ビートラックスジャパン合同会社（所在地：東京都港区、CEO：ブランドン・K・ヒル、以下「ビートラックス」）は、東京都が運営するイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base（以下、TIB）」において、スタートアップ支援および企業の新規事業創出・事業成長支援を目的としたイベント・プログラムを共同で企画・運営する「TIBパートナー」 に選定・就任(https://tib.metro.tokyo.lg.jp/partner)したことをお知らせいたします。

TIBパートナー就任の背景

ビートラックスは、グローバルネットワークとイノベーション、デザイン思考の実践を強みに、国内外のスタートアップや企業の新規事業創出・事業成長を支援してきました。

これまでにイノベーション、デザイン思考、スタートアップ、ビジネスをテーマにしたイベントを多数企画・運営。東京においても、多様な企業・行政・大学と連携し、新規事業開発やブランド構築を支援してきました。

こうした取り組みと実績が評価され、このたびTIBパートナーとして選定されました。TIBを拠点に、国内外の起業家・企業・投資家・クリエイターが交わる「共創の場」を創出し、企業・スタートアップの実践的な新規事業創出・事業成長支援を推進してまいります。

ビートラックスが提供できる価値

Design for Innovation 2019AIエージェントの衝撃 with Skywork

ビートラックスは、「グローバル × デザイン × ネットワーク」 を掛け合わせた共創型のイベント・プログラム設計を強みとしています。

- シリコンバレーを起点とした国際的ネットワーク- サンフランシスコ発のAI企業とのコラボレーション- スタートアップ支援・新規事業創出の豊富な実績- デザイン思考・UXを軸にした実践的なプログラム設計- 企業・スタートアップ・投資家をつなぐコミュニティ形成力

また、CEOのブランドン・K・ヒルは、世界最大級のAIコミュニティ 「The AI Collective」東京チャプター代表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000009089.html)を務め、日本におけるAI活用やスタートアップ支援を積極的に推進しています。

今後はこのネットワークも活かし、AI・デザイン・ビジネス領域の先進的な起業家をTIBに招いたイベントを多数開催し、参加者にとって価値ある学びと交流の場を創出してまいります。

TIBで今後実施するイベントも含めた情報については、弊社イベントページ(https://btrax.com/jp/events-workshops)やSNS(https://x.com/btrax_jp)にて掲載して参ります。

TIBにおいて目指す取り組み

AIをベースとした次世代イノベーション組織とはAIを中心に振り返る CES 2026、別所哲也と考えるAI時代の俳優と映像事業の未来Genspark Founders in TokyoAIが“聞き”、AIが“動く”時代へ - Manus from Meta & Aqua Voiceが拓く次世代エージェント体験

ビートラックスは、今後TIBにおいて以下の取り組みを予定しています：

- 国内外起業家・実務家を招いたトークイベント・パネルディスカッション- デザイン思考・AI・グローバルビジネスをテーマにした実践型ワークショップ- 企業の新規事業担当者とスタートアップをつなぐマッチング型イベント- 海外スタートアップとのネットワーキング機会の創出- 日本企業のグローバル展開を支援する共創プログラム

新規事業開発、オープンイノベーション、採用ブランディング、技術発信などを目的とした、イベント共催・スポンサー参加をご検討の企業・団体様を広く募集しています。

Tokyo Innovation Base（TIB）について

AI分野における著名インフルエンサーの方々との対談Wix & Base44 経営トップとの対談協賛企業・団体様 募集資料を見る :https://docs.google.com/presentation/d/11b4fq_oFFumEQ1dqB8QsYtf0egQ-TDMHvZEQ-yzX4vg/edit?slide=id.g3472f432333_0_0#slide=id.g3472f432333_0_0

TIBは、東京都が運営するイノベーション拠点として、 国内外の起業家、VC、企業、学生など、多様な挑戦者が集うプラットフォームです。プロトタイプ開発のFABや市場検証のSHOPを備え、多彩な支援プログラムやイベントを通じてスタートアップの成長を加速させています。

ビートラックスについて

ビートラックスはサンフランシスコと東京を拠点に、20年以上にわたり、業界問わず大手企業を含む合計300社以上に対してデザインコンサルティングサービスを提供。リサーチ、サービスデザイン、ブランディング、マーケティングを中心としたアプローチにより、グローバルな視点で新たな体験を生み出すサポートをしています。

https://btrax.com/jp/

【お問い合わせ先】

ビートラックスジャパン合同会社

TEL：03-6683-0853 ／ E-mail：tokyo@btrax.com

プレスリリース概要

ビートラックスジャパン合同会社は、東京都が運営するスタートアップ支援拠点「Tokyo Innovation Base（TIB）」において、スタートアップ支援および企業の新規事業創出・事業成長支援を目的としたイベント・プログラムを共同で企画・運営する 「TIBパートナー」 に選定・就任しました。

TIBは「世界のイノベーションの結節点」を掲げ、国内外の起業家、企業、投資家、学生が集う東京都の公式イノベーションハブです。

本パートナー就任により、ビートラックスはサンフランシスコと東京で培ってきた グローバルネットワーク、デザイン思考、イノベーション実践の知見 を活かし、TIBを拠点とした共創型のイベント・プログラムを本格的に展開していきます。

今後は以下を中心に、TIBのエコシステム形成に貢献します：

- 国内外起業家・実務家を招いたトークイベント・パネルディスカッション- デザイン思考・AI・グローバルビジネスをテーマにした実践型ワークショップ- 企業の新規事業担当者とスタートアップをつなぐマッチング型イベント- 海外スタートアップとのネットワーキング機会の創出- 日本企業のグローバル展開を支援する共創プログラム

また、新規事業開発、オープンイノベーション、採用ブランディング、技術発信 を目的としたイベントの共催・スポンサーとして参画いただける企業・団体を募集しています。

ビートラックスは、TIBを起点に「学び」「出会い」「共創」が生まれる場をつくり、日本のイノベーション・エコシステムの発展に貢献してまいります。