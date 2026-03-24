2026 Ninja Team Green Cup 岡山国際サーキット 開催レポート

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年3月22日（日）に岡山国際サーキットで開催された「2026 Ninja Team Green Cup 岡山国際サーキット」の開催の模様をご紹介いたします。

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/

Ninja Team Green Cupはレース未経験者・初心者向けのNinja ZX-25Rワンメイクレースです。独自のレギュレーションにより、公道走行に近い状態で手軽にレース参戦ができることが大きな特徴で、レース未経験者・初心者でも挑戦できるレース入門イベントとして、沢山のライダーのレースデビューを後押ししています。

■クラス分け

Ninja Team Green Cupの主役であるレース初心者・未経験者の方に安心してご参加いただけるよう、経験に応じて選択できる2つのクラスをご用意しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/893_1_0918107b42b0a16562c81bdf3b358f37.jpg?v=202603240451 ]■初心者・未経験者を支えるサポートプログラム

Ninja Team Green Cupへ初めて参加する方や参加に不安のある方を対象に専属サポートスタッフがレース参加をお手伝いするプログラム。選手受付や車検から決勝レースを迎えるまで、安心してレースにご参加いただけるよう、専属のサポートスタッフがお手伝いいたします。

■初参加賞

初めてNinja Team Green Cupへ参加される方に、初参加賞としてNinja Team Green Cupオリジナルパラソル（非売品）をプレゼントいたしました。

■フォトサービス

当日はプロカメラマンが参加者皆様の様子を撮影。走行シーンはもちろん、受付やブリーフィング、ピットでの作業風景や仲間との交流などレース当日をまるごと記録します。

撮影した写真はすべて無料で提供します。あなたのレースに挑戦する1日がプロの手によって特別な思い出として残ります。

■参加者インタビュー

【金田さん】

金田さん

1. Ninja Team Green Cupに参加しようと思ったきっかけは？

もともと妻がNinja ZX-25Rを所有してたのですが、大型二輪免許を取得してステップアップしたことで、そのNinja ZX-25Rが手元に残っていました。そんな中、昨年岡山国際サーキットで開催された全日本ロードレース選手権を観戦しに行き、カワサキプラザブースで展示されていたNinja Team Green Cup仕様のNinja ZX-25Rを目にしました。そこでプラザスタッフの方から詳しく話を聞き、「それなら家にあるNinja ZX-25Rで挑戦できるかもしれない」を思ったのがきっかけです。その後、近くのカワサキプラザを探して相談し、同じカワサキプラザに通うお客さんと一緒に出場することになりました。



2. レースの目標はありますか？

まずは完走することです。走りきることができれば、自然と結果もついてくると思っています。



3. Ninja Team Green Cupならではと感じた点は？

Ninja Team Green Cupならではの雰囲気が好きです。いい経験をさせてもらっていると感じています。

【河原さん】

河原さん

1. Ninja Team Green Cupに参加しようと思ったきっかけは？

Ninjaを愛しているからです！ネットでNinja Team Green Cupの存在を知り、興味を持ちました。参戦まではお世話になっているショップが手厚くサポートしてくれました。



2. 初レースを終えた今の気持ちは？

最高です！レース前はとても緊張していましたが、クラス1で優勝できて本当に嬉しいです。



3. レース中、どんなことを感じていましたか？

とにかく意識していたのは「転ばないこと」です。8周という周回数はすごく長く感じました。

■レース結果

▽クラス1

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/893_2_539c40e8d8563f59dcb3068d5b372c0f.jpg?v=202603240451 ]クラス１

▽クラス２

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/893_3_f66810b08f0149053cf237eb6b87bd8d.jpg?v=202603240451 ]クラス２

■Ninja Team Green Cupとは

独自のレギュレーションにより、公道走行に近い状態で手軽にレース参戦ができ、自走での参加も可能。レース未経験の方でもサーキットならではの解放感、疾走感あふれる走行を楽しみながら、モーターサイクルの魅力を体感できるイベントです。

詳しくは特設サイトをご覧ください。

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/(https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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