【初企画】2026-27シーズン　長野・新潟・富山・石川４県のスキー場共通リフトシーズンパスを抽選販売開始

一般社団法人 長野県観光機構

北陸信越山岳観光索道協会および（一社）長野県観光機構は、長野県・新潟県・富山県・石川県の４県にある対象スキー場を共通で利用できる「70th 長野・新潟・富山・石川スキー場共通リフトシーズンパス」専用サイトを開設し、2026-27シーズンに向けて販売を開始いたします。

本企画は、北陸信越山岳観光索道協会の創立70周年を記念した初の試みであり、県境を越えた広域のスノーリゾート利用促進を目的としています。販売は先着順ではなく、専用サイトでの完全抽選制となります。

１．商品内容・販売価格

Ⓐ小人パス（小学生以下）

販売価格：30,000円（税込み）

販売数：100枚

対象者：自力でリフトの乗降が可能な小学校６年生までのお子様。

Ⓑ大人パス（中学生以上）

販売価格：150,000円（税込み）

販売数：150枚

対象者：中学生以上（18歳未満の申込には保護者の同意が必要）

２．販売スケジュール（予定）

（１）告知ページ公開：令和８年３月24日（火）正午

（２）抽選エントリー：令和８年４月１日（水）00：00～４月15日（水）23：59

（３）当選発表：令和８年５月１日（金）

（４）入金期限：令和８年５月31日（日）

３．申込方法及び留意事項

（１）申込サイト名：「70th 長野・新潟・富山・石川スキー場共通リフトシーズンパス」

※３月24日（火）正午に北陸信越山岳観光索道協会HPにて上記サイトURLを公開予定

URL: https://www.hs-sakudo.com/

【販売サイト及び本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人長野県観光機構(https://www.nagano-tabi.net/)

〒380-0936長野県長野市中御所岡田町131-4

TXデザイン部 担当：内田

TEL：026-219-5273 MAIL：dmarketing@nagano-tabi.net

【本企画に関するお問い合わせ先】

北陸信越山岳観光索道協会(https://www.hs-sakudo.com/)

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代3-3-29

担当：我妻

TEL：025-247-3391 MAIL：tetusaku@rose.ocn.ne.jp