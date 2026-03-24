【初企画】2026-27シーズン 長野・新潟・富山・石川４県のスキー場共通リフトシーズンパスを抽選販売開始
北陸信越山岳観光索道協会および（一社）長野県観光機構は、長野県・新潟県・富山県・石川県の４県にある対象スキー場を共通で利用できる「70th 長野・新潟・富山・石川スキー場共通リフトシーズンパス」専用サイトを開設し、2026-27シーズンに向けて販売を開始いたします。
本企画は、北陸信越山岳観光索道協会の創立70周年を記念した初の試みであり、県境を越えた広域のスノーリゾート利用促進を目的としています。販売は先着順ではなく、専用サイトでの完全抽選制となります。
１．商品内容・販売価格
Ⓐ小人パス（小学生以下）
販売価格：30,000円（税込み）
販売数：100枚
対象者：自力でリフトの乗降が可能な小学校６年生までのお子様。
Ⓑ大人パス（中学生以上）
販売価格：150,000円（税込み）
販売数：150枚
対象者：中学生以上（18歳未満の申込には保護者の同意が必要）
２．販売スケジュール（予定）
（１）告知ページ公開：令和８年３月24日（火）正午
（２）抽選エントリー：令和８年４月１日（水）00：00～４月15日（水）23：59
（３）当選発表：令和８年５月１日（金）
（４）入金期限：令和８年５月31日（日）
３．申込方法及び留意事項
（１）申込サイト名：「70th 長野・新潟・富山・石川スキー場共通リフトシーズンパス」
※３月24日（火）正午に北陸信越山岳観光索道協会HPにて上記サイトURLを公開予定
URL: https://www.hs-sakudo.com/
【販売サイト及び本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
一般社団法人長野県観光機構(https://www.nagano-tabi.net/)
〒380-0936長野県長野市中御所岡田町131-4
TXデザイン部 担当：内田
TEL：026-219-5273 MAIL：dmarketing@nagano-tabi.net
【本企画に関するお問い合わせ先】
北陸信越山岳観光索道協会(https://www.hs-sakudo.com/)
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代3-3-29
担当：我妻
TEL：025-247-3391 MAIL：tetusaku@rose.ocn.ne.jp