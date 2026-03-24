「REJECT」所属VTuber 天鬼ぷるる・とおこ・dtto.とファミリーマートのコラボキャンペーンが開始

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、「REJECT」所属VTuberの天鬼ぷるる・とおこ・dtto.とファミリーマートによるコラボキャンペーンが、2026年3月24日（火）10:00より開始することをお知らせいたします。

本コラボでは、ファミマオンラインでのオリジナルグッズ販売、店頭マルチコピー機でのファミマプリント販売に加え、ファミリーマート店内の大画面デジタルサイネージ「FamilyMartVision」にて本企画のオリジナルムービーを放映いたします。

■ コラボ概要

開始日時：2026年3月24日（火）10:00～

参加タレント：天鬼ぷるる／とおこ／dtto.

■ ファミマオンライン オリジナルグッズ販売

ファミマオンラインにて、本コラボ限定のオリジナルグッズを販売いたします。

本企画のために制作した学生服風の描き下ろしイラストを使用した、コラボならではのラインナップをお楽しみいただけます。

受注期間：2026年3月24日（火）10:00～2026年4月6日（月）23:59

※画像はイメージです。

※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください：https://famima-online.family.co.jp/guidance

■ REJECTコラボ商品のご購入者さま特典として「ファミチキ（骨なし）」100円引きクーポンをプレゼント！

ファミマオンラインでREJECTｘファミリーマートコラボ商品を購入すると、購入1点につきファミチキ100円引きファミペイクーポンを1枚プレゼント。

- 付与予定日：2026年4月21日（火）- ご利用期間：2026年4月21日（火）～5月4日（月）

【注意事項】

※本クーポンはファミマのアプリ「ファミペイ」に付与されます。

※購入後注文キャンセルした場合は付与されません。

※付与予定日までにファミペイ会員を退会していた場合は、クーポンは付与されません。

※ファミマプリント購入についてはクーポンの対象外とさせていただきます。

※詳細は商品詳細ページをご確認ください。

■ ファミマプリント（店頭マルチコピー機）

全国のファミリーマート店頭マルチコピー機にて、ファミマプリントの販売を開始いたします。

学生服風イラストに加え、3名の集合写真やカイツブリ先生によるイラストなどのブロマイド・シールが手に入るのはファミマプリントだけのラインナップです。学生服風イラストは、ランダムでサイン入りver.が含まれます。

受注期間：2026年3月24日（火）10:00～2026年7月31日（金）23:59

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

※ファミマプリントの価格は税込です。

■ FamilyMartVision オリジナルムービー放映

ファミリーマート店内の大画面デジタルサイネージにて、オリジナルムービーを放映いたします。

放映期間：2026年3月24日（火）～3月30日（月）

放映規模：全国のファミリーマート店舗で放映

※放映内容・放映期間・放映時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって放映していない場合がございます。

※FamilyMartVision設置店舗に限ります。

■ リンク一覧

ファミマオンライン（オリジナルグッズ販売ページ）：URL

ファミマプリント商品ページ：URL

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip