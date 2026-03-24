「J百年構想リーグ」ウェブニュース調査（2026年3月1日~23日）【Qlipper】

株式会社トドオナダ



今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月1日～23日までの「J百年構想リーグ」に関するウェブニュースについて調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

▼本レポートの詳細などお問い合わせ、またはQlipperについてはこちらから

https://qlipper.jp/contactus.html

「J百年構想リーグ」 のPV上位記事をピックアップ

日本代表に痛手 長友佑都が肉離れ

3月19日 合計PV数:4,324,663 SOCCER DIGEST Webに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573582



長友佑都が負傷 担架で運ばれる

3月14日 合計PV数:3,294,986 FOOTBALL ZONEに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573083

「マジか」「心配がデカすぎる」日本代表に大激震…土曜午後にもたらされた悲報にネット騒然「いやいやちょっと待ってくれ」「呪われすぎ」

3月14日 合計PV数:897,484 SOCCER DIGEST Webに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/2712fa41f0216df26bca882ba269b347be7c6674

日本人のフィジカルは本当に弱いのか？ 異端のトレーナー・西本が語る世界との違いと“勝機”

3月2日 合計PV数:844,289 REAL SPORTSに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/d0058e39b345683114e6a0fd125698b20c8300fe

風間八宏のひざを支え、サンフレッチェを変えたトレーナーとの出会い「身体のことは西本さんに聞けばいい」

3月2日 合計PV数:823,724 REAL SPORTSに掲載 転載数:6

https://real-sports.jp/page/articles/202603022/

元Jリーガー太田宏介２. アスリート支援会社を設立した理由

3月14日 合計PV数:793,903 会社四季報オンラインに掲載後、Yahoo!に転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/eaed5c65138843744168056b9e414f3e3ac3d050

京都サンガ 勝ち点３を積み上げＷＥＳＴグループ首位に！

3月5日 合計PV数:648,301 KBS京都に掲載 転載数:3

https://www.kbs-kyoto.co.jp/news/2026/03/n20260302_144958.htm

百年構想リーグだからこそ「チャレンジしていきたい」。サンフレッチェ広島・山崎大地が掲げた目標

3月4日 合計PV数:583,220 広島アスリートマガジンに掲載 転載数:1

https://www.hiroshima-athlete.com/articles/-/6423

「強くなった姿でピッチに戻るしかないんだ」。故障に苦しむサンフレッチェ広島・山崎大地を支えた原動力

3月4日 合計PV数:542,154 広島アスリートマガジンに掲載 転載数:3

https://www.hiroshima-athlete.com/articles/-/6422

セレッソ大阪の本拠地が「ヤンマーハナサカスタジアム」に！ ヤンマーが長居球技場の命名権取得

3月10日 合計PV数:518,791 VICTORYに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/b21ee59a74d00e8c2c69f698499824b167f0b6a1

分析

今回「J百年構想リーグ」として記事データの調査を行いましたが、以前の記事データ収集をした時より収集した日数が違いますが、圧倒的に記事数、PV数が増えている事がわかりました。特に日本代表 長友佑都選手の怪我の記事が圧倒的に伸びている事から、W杯4大会出場しているレジェンド選手としてサッカーメディア、ファンから大きく注目されている事がわかります。他にも各チームの動向が書かれた記事や、選手個人の記事が伸びていますが、全体的に見ると「J百年構想リーグ」としてEAST、WESTの盛り上がりがわかるような記事は少なく見えます。今後は日本代表に関連する記事以外にも、リーグ、各チームの動向に焦点を当てた記事が書かれ、伸びることを願います。

「J百年構想リーグ」の記事、仮想PV推移

・総記事数 12,993件

・総PV数 (※) 104,939,969pv

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

「J1 EAST」「J1 WEST」の記事、仮想PV数の推移グラフ

■調査概要

調査期間：2026年3月1日～23日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「J1 EAST」「J1 WEST」に所属しているチーム名を含むサッカーの記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6453-6886