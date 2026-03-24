学習院大学発ベンチャー、ミトコンドリア研究の新成分「マイトルビン」でダイドーグループと共同研究開始

株式会社マイトジェニック

株式会社マイトジェニック（本社：東京都新宿区、代表取締役：谷若 慶人）は、ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：高松 富也）が設置した「ダイドーグループ未来共創研究所」と、ミトコンドリア研究から生まれた植物由来の新規成分「マイトルビン」に関する食品・飲料開発に向けた共同研究を、2026年3月より開始したことをお知らせいたします。

本研究は、学習院大学で進められているミトコンドリアを軸とした抗老化研究を基盤とし、マイトジェニックとダイドーグループ未来共創研究所が一体となって推進するものです。マイトルビンに関する研究知見を活用し、食品・飲料分野での応用可能性について検証を行います。

ミトコンドリア活性化成分「マイトルビン」とは？

マイトジェニック（以下、当社）は、学習院大学理学部・柳茂教授による長年のミトコンドリア研究の成果をもとに2023年に設立された大学発ベンチャー企業です。

ミトコンドリアは、細胞内でエネルギーを産生する重要な細胞小器官であり、その機能の低下は老化や健康の変化と関連することが知られています。

当社ではこれまで、老化制御に関わるミトコンドリア酵素の研究から発見された植物由来の新規ミトコンドリア活性化成分「マイトルビン」に関する研究を進めてきました。

細胞や疾患モデルを用いた研究では、加齢に伴うミトコンドリア機能の低下に関連する身体の変化に対して、マイトルビンがプラスに作用する可能性が示されています（論文印刷中）。

マイトルビンの食品・飲料分野への応用可能性を検証

ダイドーグループ未来共創研究所は、ダイドーグループホールディングスが2025年3月に設置した研究組織であり、「こころとからだにおいしい商品の提供」に向けて、スタートアップや大学等とのオープンイノベーション型の研究開発を推進しています。

こうした取り組みの一環として、ミトコンドリア研究の社会実装を進める当社と共同で、マイトルビンの食品・飲料分野での応用可能性を検討します。

当社が大学とともに蓄積してきた研究知見と、ダイドーグループが有する食品・飲料開発の技術および商品化ノウハウを組み合わせ、新たな食品開発の可能性を探索します。

詳細については、ダイドーグループ未来共創研究所によるニュースリリース(https://holdings.dydo.co.jp/news/detail/20260324150000.html)もご参照ください。

本共同研究の意義：大学発ベンチャー企業として

マイトジェニックは、学習院大学で生まれたミトコンドリア研究の成果を社会に届けることを使命として設立された大学発ベンチャー企業です。

大学において培われた基礎研究の知見は、学術的な価値のみならず、人々の生活や健康に役立つ可能性を秘めています。本共同研究は、そうした大学で生まれた研究成果を、アカデミアの枠を越えて社会へ届ける取り組みの一つです。

当社は今後も、大学研究の価値を社会の中で活かす橋渡し役として、研究成果の社会実装に取り組んでまいります。

株式会社マイトジェニックについて

マイトジェニックは、学習院大学理学部・柳茂教授による長年のミトコンドリア研究の成果をもとに2023年に設立された大学発ベンチャー企業です。植物由来の新規ミトコンドリア活性化成分「マイトルビン」に関する研究成果を活用した抗加齢ソリューション事業を展開しています。日本抗加齢協会主催「第7回ヘルスケアベンチャー大賞」大賞、CAMPFIRE主催「クラウドファンディングアワード2025」などを受賞。日本抗加齢協会認定スタートアップカンパニー。

会社名：株式会社マイトジェニック (MitoGenic Co., Ltd.)

代表者：谷若 慶人

所在地：東京都新宿区高田馬場3丁目1番5号 サンパティオ高田馬場309号室

設立：2023年4月

URL：https://mitogenic.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイトジェニック

担当：谷若・尾形

メール：info@mitogenic.co.jp