「こころに響く日本の旅」キャンペーンを開始します

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、日本旅行協定旅館ホテル連盟（会長：白石武博／カヌチャベイホテル＆ヴィラズ代表取締役社長、以下「日旅連」）と協同で、日本の地域とともに国内観光活性化を目指す「こころに響く日本の旅」キャンペーンを開始いたします。

「こころに響く日本の旅」は2026年4月から半年毎に方面を決定し、全国の地域の「まだ見ぬ魅力を磨き上げる」ことをコンセプトに展開する国内観光キャンペーンです。その土地の魅力あふれる観光素材を発掘し、宿泊施設や観光施設の知られざる魅力をお伝えする様々な企画を発表していきます。

第１弾は４月～９月にかけ、北海道を舞台に、その土地ならではの体験や特典を盛り込んだ旅行商品を展開し、本日より専用Webサイトにて順次発売します。期間中、旅ナカで使えるオリジナル企画も発表していきます。

■第1弾「北海道」キャンペーンの魅力と商品展開

本キャンペーンでは、２月に新発売した着地型コンテンツを選べるWeb商品「赤い風船セレクト」にて、地域ならではの「体験型コンテンツ」を公開します。合わせて現地でのお食事やお買い物に使えるお得なクーポンも展開していきます。

【北海道の最高を、もっと伝えたい。「体験型コンテンツ」】

１. 登別温泉「謎解きプラン」（4～9月） 3/24発売

謎解きゲームを楽しみながら登別温泉の魅力を発見する新感覚の街歩き体験を開催します。

※プランをお申込みの方へチェックイン時にオリジナルの謎解きキットをお渡しします。

https://www.nta.co.jp/hokkaido/from_hokkaido/noboribetsu-nazotoki/

２. 十勝川温泉「ナイトイベント」（8月） 5月上旬発売予定

十勝食材を使った食材を十勝ワインで楽しむ夕べを開催予定です。

３. 札幌・北広島「Sコンフィールド北海道観戦パッケージ」（9月） 7月上旬発売予定

佳境を迎えるペナントレースの舞台裏へご案内します。試合前のスタジアムツアーで特別な観戦体験をお楽しみに。

【魅力も、便利も。新しい旅のスタイル。「現地で使えるクーポン＆チケット付プラン」】

１. 「北海道おもてなしクーポン付プラン」「北海道マルチクーポン付プラン」（4～9月） 3/24発売

１泊あたり1,000～2,000円分を現地飲食店や観光施設で利用可能なお得で便利なクーポンがついた商品をご用意しています。

https://www.nta.co.jp/hokkaido/from_hokkaido/omotenashi_coupon.htm

２. タクシーアプリ「GO」チケット付プラン（4～9月） 3/24発売

旅の足は、スマホで手配。札幌や函館など道内主要都市対応のタクシーチケットがついた商品です。

【旅の費用を抑えて、もっと遠くへ。「施設限定バーゲンプラン」】

１. 「こころに響く北海道の宿」キャンペーン（4～9月） 3/24発売

日本旅行がおススメする「心地よい滞在」を、ご納得のいく宿泊代金でご提供します。

２. 台数限定「レンタカー1日1台1,000円プラン」（7～9月） 4月下旬発売予定

北海道の雄大な大地を、思いのままに。台数限定プランで、快適なドライブ旅をお楽しみ下さい。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 「こころに響く日本の旅 北海道」

設定期間： 2026年4月1日（水）～9月30日（水） 出発分

宿泊施設： 北海道内の日旅連加盟施設

お申込み： 以下の専用Webサイトにて、おすすめの宿や体験プラン、特典などを掲載しております。

https://www.nta.co.jp/kokunai/nihonnotabi/

※本キャンペーンはＷｅｂのみで展開いたします。

■日本旅行協定旅館ホテル連盟とは

日本旅行と連携し、質の高いサービスの提供と地域観光の活性化を目指す提携宿泊施設によるパートナーシップ組織です。