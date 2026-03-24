【西鉄グランドホテル】日本料理「松風」の座敷「花の間」をリニューアル

西日本鉄道株式会社

株式会社西鉄ホテルズ（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：豊福 辰也）が運営する西鉄グランドホテルでは、日本料理「松風」の座敷「花の間」をあたたかみのあるモダンなデザインにリニューアルし、名称を「花の間」から「松花の間」へ変更いたしました。

■リニューアル概要

１.最大収容人数20名から30名へ拡張

大人数のご宴席にも対応可能で、企業様の会食や各種お祝い事にもご利用いただけます。

２.柔軟なレイアウト対応

座敷内を間仕切りすることで、「花の間（20名）」と「松の間（10名）」の別々の個室としてのご利用が可能となり、結納やお祝い事、法事などの小規模団体さまでもご利用いただきやすくなりました。

３.快適なイス・テーブル席

従来の掘り炬燵式から、イス・テーブル席に変更し、ご年配のお客様にもやさしく、 長時間のお食事でも快適にお過ごしいただけます。

さらに、調光式のライトを設置することで、ご利用に合わせたシーンを提供いたします。

松花の間（最大収容人数30名）※リニューアル後

花の間（最大収容人数20名）※リニューアル後

松の間（最大収容人数10名）※リニューアル後

■松花の間リニューアル記念コースのご案内

この度、個室「松花の間」のリニューアルを記念して、特別コースをご用意いたしました。

車海老の酒踊りや、金目鯛・カニ・はまぐりなど新鮮な魚介類を使った宝楽焼など、季節の食材を使用した美しい料理の数々をお楽しみいただけます。

詳細・ご予約はこちら(https://grandhotel.nnr-h.com/restaurant/matsukaze/category/recommend?m=restaurant/matsukaze/IEbgA9EI)

期間: 2026年3月14日（土）～ 2026年5月31日（日）

時間: 11:30～15:00（14:30 LO）

17:30～21:00（20:30 LO）

料金: \12,000（税・サービス料込）

飲み放題: プラス\3,000

※2名様より 3日前の要予約