HIRAC FUND、WineTech事業を手掛けるWineBankに追加出資

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社が運営する「HIRAC FUND（ヒラクファンド）」は、WineTech事業を手掛ける株式会社WineBankに追加出資しました。

■追加出資の背景

WineBankは、「既存のワイン流通をアップデートする」をミッションに掲げ、創業55年の確かな実績と最先端テクノロジーを融合させたWineTech事業を展開するスタートアップです。希少性の高いファインワインを消費として愉しむだけでなく、アプリ上で管理・売買できる資産としての新しい運用モデルを提案しています。

HIRAC FUNDは、2023年11月に初回出資を行いましたが、以下の3点の理由から、この度追加出資しました。

・着実な事業成長と資産管理実績

ワイン預かり残高が着実に増加しており、多くのユーザーから信頼を得て事業が進捗している点

・多角的な事業展開のスピード

老舗グランメゾン「アピシウス」の運営引継ぎやリアル店舗である「WineBank terrace」の開業、CtoCマーケットプレイスのリリースなど、オンラインとオフラインを組み合わせた独自の流通基盤をスピーディーに構築している点

・高い専門性と経営陣の推進力

連続起業家である中野代表の強力な推進力に加え、半世紀以上の歴史に裏打ちされた正規品の仕入れルートという、同社独自の専門性、強みを有している点

引き続き、HIRAC FUNDが持つリソースや広報PR支援、ネットワーク構築推進など、様々な領域でWineBankの挑戦を支援してまいります。

＜前回のWineBankへの出資に関する当社プレスリリース＞

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000104600.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000104600.html)

■株式会社WineBankについて

会社名：株式会社WineBank

代表者：代表取締役 中野 邦人

事業内容：Wine × Technology事業（WineTech事業）、EC・小売事業、 レストラン・卸売事業、メンバーシップクラブ事業

設立：1970年10月（2022年7月事業承継）

本社：東京都港区六本木4丁目12番8号 第6DMJビル 2階

URL：https://corp.wine-bank.co.jp/(https://corp.wine-bank.co.jp/)

■HIRAC FUND概要

HIRAC FUNDは、テクノロジーによる社会課題解決を目指すシード・アーリーステージのスタートアップを中心に投資するVCファンドです。マネーフォワードグループの強みである「スタートアップの立ち上げ・IPO経験」、「Fintech/SaaSへの知見」、「起業家とのネットワーク・コミュニティ」、「地域金融機関との連携」を活かし、スタートアップ業界に貢献すべく、出資・支援活動をおこないます。

＜2号ファンドについて＞

名称：HIRAC FUND2号投資事業有限責任組合

ファンド総額：90.8億円

投資対象：国内外のシード・アーリーステージを中心としたIT／テクノロジー企業全般

無限責任組合員：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

■マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社について

名称：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（株式会社マネーフォワード100%子会社）

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：金坂 直哉

事業内容：ファンドの募集・運営

設立：2020年5月25日

URL：https://hirac.co.jp/(https://hirac.co.jp/)

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