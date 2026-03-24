HIRAC FUND、WineTech事業を手掛けるWineBankに追加出資

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マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社が運営する「HIRAC FUND（ヒラクファンド）」は、WineTech事業を手掛ける株式会社WineBankに追加出資しました。




■追加出資の背景


WineBankは、「既存のワイン流通をアップデートする」をミッションに掲げ、創業55年の確かな実績と最先端テクノロジーを融合させたWineTech事業を展開するスタートアップです。希少性の高いファインワインを消費として愉しむだけでなく、アプリ上で管理・売買できる資産としての新しい運用モデルを提案しています。


HIRAC FUNDは、2023年11月に初回出資を行いましたが、以下の3点の理由から、この度追加出資しました。



・着実な事業成長と資産管理実績


ワイン預かり残高が着実に増加しており、多くのユーザーから信頼を得て事業が進捗している点



・多角的な事業展開のスピード


老舗グランメゾン「アピシウス」の運営引継ぎやリアル店舗である「WineBank terrace」の開業、CtoCマーケットプレイスのリリースなど、オンラインとオフラインを組み合わせた独自の流通基盤をスピーディーに構築している点



・高い専門性と経営陣の推進力


連続起業家である中野代表の強力な推進力に加え、半世紀以上の歴史に裏打ちされた正規品の仕入れルートという、同社独自の専門性、強みを有している点



引き続き、HIRAC FUNDが持つリソースや広報PR支援、ネットワーク構築推進など、様々な領域でWineBankの挑戦を支援してまいります。



＜前回のWineBankへの出資に関する当社プレスリリース＞


URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000104600.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000104600.html)



■株式会社WineBankについて


会社名：株式会社WineBank


代表者：代表取締役　中野 邦人


事業内容：Wine × Technology事業（WineTech事業）、EC・小売事業、 レストラン・卸売事業、メンバーシップクラブ事業


設立：1970年10月（2022年7月事業承継）


本社：東京都港区六本木4丁目12番8号 第6DMJビル 2階


URL：https://corp.wine-bank.co.jp/(https://corp.wine-bank.co.jp/)



■HIRAC FUND概要


HIRAC FUNDは、テクノロジーによる社会課題解決を目指すシード・アーリーステージのスタートアップを中心に投資するVCファンドです。マネーフォワードグループの強みである「スタートアップの立ち上げ・IPO経験」、「Fintech/SaaSへの知見」、「起業家とのネットワーク・コミュニティ」、「地域金融機関との連携」を活かし、スタートアップ業界に貢献すべく、出資・支援活動をおこないます。



＜2号ファンドについて＞


名称：HIRAC FUND2号投資事業有限責任組合


ファンド総額：90.8億円


投資対象：国内外のシード・アーリーステージを中心としたIT／テクノロジー企業全般


無限責任組合員：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社



■マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社について


名称：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（株式会社マネーフォワード100%子会社）


所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F


代表者：金坂 直哉


事業内容：ファンドの募集・運営


設立：2020年5月25日


URL：https://hirac.co.jp/(https://hirac.co.jp/)



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