静岡の旬を届ける新茶キャンペーンが大幅リニューアル！ 学生デザインの新パンフレットと新ラインナップ登場

株式会社レント

産業機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役社長：岡田朗）は、毎年ご好評をいただいている「新茶販売キャンペーン」を2026年も3月23日より実施いたします。

産業・建設機械のレンタル業を営む当社が新茶を販売するという異色の取り組みではありますが、創業の地・静岡への想いと、「お茶処静岡ならではの旬の味わいを各地のお客様へ届けたい」という想いからスタートし、お客様からも“季節の便り”として親しまれ、多くのご支持をいただきながら、今年で第27回目を迎えます。

今回は、これまで以上に新茶の魅力をお伝えできるよう、商品ラインナップの見直しとパンフレットの全面リニューアルを実施いたしました。

新パンフレットはデザインを地元大学生に公募

新パンフレットの制作にあたっては、「地域の人材とともに静岡の魅力を発信したい」という想いから、地元大学生を対象にデザイン公募を実施しました。

選出されたデザインは、茶葉と富士山という静岡を象徴するモチーフを中心に、当社のコーポレートカラーであるブルーをアクセントにまとめ上げた、爽やかで躍動感のある仕上がりとなりました。ぜひ新しいパンフレットを手に取り、静岡茶ならではの豊かな香りと味わいをお楽しみください。

新パンフレット表紙デザイン

＜採用された

静岡文化芸術大学 名和 開司さんコメント＞

コンペを通じてレントさんや新茶販売キャンペーンを知り、地域とのつながりを大切にしていることを感じました。

表紙デザインは、お茶文化を身近に感じてもらえるよう、従来のお茶のイメージにとらわれない新鮮な発想を意識しました。お茶の葉と富士山という静岡らしさを象徴するモチーフを現代的なデザインにまとめたことで、レントのコーポレートカラーにもつなげることができました。

デザインの採用が決まって、うれしかったと同時に、実際にパンフレットが使われる責任感を感じました。レントのスタッフさんとやり取りしながら、表紙デザインから商品掲載ページまで仕上げて、制作を全うする貴重な経験となりました。

おもてなし、くつろぎ、さまざまなお茶のシーンを演出する新商品ラインナップ

○ティーバッグセット

和紅茶、抹茶入玄米茶、煎茶、ほうじ茶の4種、本格的なお茶をティーバッグで、手軽に楽しめる。

それぞれ、カラフルな和柄デザインで贈り物にも最適です。

○焼き菓子セット

八十八夜新茶に、しっとりバター風味が豊かなマドレーヌとアーモンドのリッチな味わいのフロランタンの焼き菓子のセットです。

抹茶らても付き、焼き菓子とお茶の組み合わせを楽しめるティータイムを提供します。

○しょこらセット

新茶と和紅茶2種のお茶とチョコのセットです。

チョコは、「お味噌×豆腐」「ほうじ茶×さくらんぼ」、和の食材を掛け合わせた変わりチョコ。今までありそうでなかったユニークな味のハーモニーをお茶と共に楽しめます。

新茶ご案内ページ：https://www.rent.co.jp/sanki/l-20/2008/shincha_2026/

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械および産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに合ったレンタルサービスのご提案をおこなってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業展開をさらに推進し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出につとめてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

広報課 TEL 054-687-2301