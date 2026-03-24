リップは“香りで選ぶ”が今っぽい！Z世代がハマる新トレンドへ”最大35万人フォロワーのインフルエンサーが集結する「RE FASHION MARKET」開催

合同会社すずはなRE FASHION MARKETイベント大阪・横浜開催

Z世代の消費行動が大きく変化する中、その価値観を体現するイベントとして注目されている「RE FASHION MARKET（リファッションマーケット）」が、大阪・横浜の2拠点で開催されます。

本イベントは、インフルエンサーが自身の着なくなった洋服を対面で販売するフリーマーケット形式のイベントです。SNS上で影響力を持つファッションアイコンたちが“売り手”となり、来場者と直接コミュニケーションを取りながら商品を販売することで、従来のECでは得られない新しい購買体験を提供します。

■ 開催概要

【大阪会場】

日程：2026年4月4日（金）～5日（土）

時間：13:00～17:00

会場：梅田 HEP FIVE

出店者：約40名

【東京（横浜）会場】

日程：2026年4月11日（金）～12日（土）

時間：11:30～14:30

会場：横浜ベルエポック

出店者：約50名

イベント詳細およびチケット情報は公式サイトにて公開。

■ 最大35万人フォロワーのインフルエンサーが参加予定

チケット購入 :https://www.refashionmarket.com/主催側HPへ移動前回の様子と今回の参加者

大阪会場には、SNSで高い影響力を持つインフルエンサーが多数出店予定です。

・久保田萌々香（約35.6万人）

・Airi（約27.3万人）

・しおりん（約25.8万人）

彼女たちの発信を起点に、「来場→体験→SNS共有」という流れが生まれ、イベントそのものが一つのメディアとして機能することが期待されます。

横浜会場では、地域密着型のインフルエンサーが参加し、来場者とのリアルなコミュニケーションを重視した空間が形成されます。

■ インフルエンサーが“店主”になる新しい市場構造

RE FASHION MARKETの特徴は、インフルエンサーが単なる広告媒体ではなく、“販売者”として機能する点にあります。

来場者は、

・SNSで見ていた洋服を直接購入できる

・インフルエンサー本人と対話しながら商品を選べる

・「誰から買うか」という体験価値を得られる

といった、従来の購買行動とは異なる体験を享受します。

この構造は、Z世代における「共感」「体験」「共有」を重視した新しい消費モデルとして注目されています。

■ フレグランスリップ体験とアンケート調査を同時実施

本イベントでは、ファッション体験に加え、Z世代の嗜好を可視化するためのアンケート調査も実施されます。

会場内では、フランス発ナチュラルコスメブランド「LAiNO（レノ）」のフレグランスリップを実際に試すことができ、来場者は香り・使用感・購買意欲などについて回答します。

アンケートはQRコードを通じて実施され、回答者全員に対し、韓国で人気のスキンケアブランド「BIAEffect（ビアイフェクト）」のコラーゲンシートマスクを配布。さらに、回答者の中から抽選で100名にLAiNOリップケア本品を後日配送予定です。

本取り組みにより、単なる体験イベントにとどまらず、リアルな消費者データの取得と今後の市場展開に向けた検証が同時に行われます。

■ ブランド紹介

フランス発LAiNOLAiNO（レノ）

フランス発のナチュラルコスメブランド。フランス内薬局7,100店舗リップケアNo1.ブランド。



ハチミツや植物由来成分をベースにした処方を特徴とし、肌へのやさしさと機能性を両立。

特にリップケアシリーズは、「保湿＋香り」という体験価値を提供し、日常使いの中に感覚的な楽しさを加えるプロダクトとして支持を広げています。

韓国発BIAIfektBIAIfekt（ビアイフェクト）

韓国発のスキンケアブランド。



コラーゲン配合のシートマスクを中心に、短時間で肌のハリやうるおいを実感できる設計が特徴。

サロンエステ向けのシートマスクとして人気の高いラインアップを日本市場に向け再設計。美容大国の高クオリティーシートマスクをアンケートに答えるだけでゲットできるチャンス！

■ ファッションの延長線上に現れる“リップケア”

本イベントでは、ファッション領域においてビューティーアイテムがどのように受け入れられるかという点も注目されています。

フランス発ナチュラルコスメブランド「LAiNO（レノ）」は、協賛として本イベントに参加予定です。

同ブランドのフレグランスリップは、オーガニック97％以上、保湿を基本としながら、

・香りを楽しむ

・持ち歩く

・日常の中で使う

という特徴を持ち、リップケアを単なる美容アイテムではなく、“ファッション小物”として捉える新しい価値観を提示します。

ファッションイベントという文脈の中でリップケアがどのように受容されるかは、今後の市場において重要な示唆となる可能性があります。

■ Z世代の消費行動の変化

RE FASHION MARKETが注目される背景には、Z世代の消費行動の変化があります。

・モノ消費から体験消費へ

・所有からストーリーへ

・購入から共有へ

Z世代は「何を買うか」だけでなく、

・誰から買うか

・どんな体験だったか

・SNSでどう共有できるか

といった要素を重視する傾向にあります。

本イベントは、こうした価値観を体現する場として位置づけられています。

■ LAINOの今後の展開

RE FASHION MARKETを起点に、

リップケアは「機能」から「感覚」へ、

そして「美容」から「ファッション」へと拡張する可能性があります。

今後は、

・ファッション誌とのコーディネート企画

・セレクトショップでの展開

・インフルエンサーによるスタイリング提案

など、美容とファッションを横断した新たな展開を期待しています。

■ RE FASHION MARKETについて

RE FASHION MARKETは、ファッション・ビューティー・ライフスタイルを横断しながら、Z世代の価値観に基づいた新しい消費体験を提案するイベントです。

インフルエンサーが着なくなった洋服を販売するフリーマーケット形式を通じて、「共感」「体験」「共有」を軸としたコミュニケーションを創出します。

■ 主催

会社名：株式会社HAGI

所在地：大阪府淀川区西中島南方1-9-20 新中島ビル1F

■ 協賛

合同会社すずはな

東京都千代田区一番町6番地相模屋本社ビル７階

広報担当：神島

E-Mail : kamishimapr@gmail.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

【イベントに関するお問い合わせ】

株式会社HAGI

大阪府淀川区西中島南方1-9-20 新中島ビル1F

電話番号：070-1745-0604（代表）

【LAiNO・BIAIfektに関するお問い合わせ】

合同会社すずはな

東京都千代田区一番町6番地相模屋本社ビル７階

メール：info@suzuhana.jp