ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港　世界７位、アジア部門３位を受賞＜SKYTRAX社 ワールド・ベスト・エアポートホテル ２０２６＞

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小森 智之）は、羽田空港第3ターミナルに直結する複合施設「羽田エアポートガーデン」の中核となるエアポートホテル「ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港（東京都大田区、以下「本ホテル」）」が、英国のSKYTRAX（スカイトラックス）社が実施する国際的な空港評価「World Airport Awards 2026」において、「World’s Best Airport Hotels 2026」部門で世界第7位と、「Best Airport Hotels in Asia 2026」部門ではアジア第3位を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

本ホテルは、隣接するラグジュアリーホテル「ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」と合わせて1,691室の規模の「国内最大のエアポートホテル」です。また、全国の従業員が接遇スキルを競い「接遇アンバサダー」として認定する社内コンテストを開催するなどの技術研さんを通じて、ソフト・ハード両面から高水準のサービスを提供できるよう取り組んでおります。

ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港 外観

※ SKYTRAX社は1989年創立のイギリスに拠点を置く航空サービスリサーチ会社 。世界の空港や航空会社の評価を行っており、評価の項目は多岐にわたっています。

※ 日本国内のエアポートホテルとして、同一建物内にある客室数は日本最大です。2024年11月株式会社JTB総合研究所調べ

World’s Best Airport Hotels 2026について

英国のSKYTRAX社が実施する国際的な空港評価「World Airport Awards 2026」の中で、「World’s Best Airport Hotels 2026」部門では空港からのアクセスやスタッフの接遇、客室の設備アメニティ、付帯施設、料理の質など様々な評価項目の中からエアポートホテルとして総合的な顧客満足度調査を行っています。

ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港は「World’s Best Airport Hotels 2026」において世界第7位を受賞し、アジア地区を対象とした「Best Airport Hotels in Asia 2026」ではアジア第3位を受賞することとなりました。

https://www.worldairportawards.com/worldsbest airport hotels 2026/(https://www.worldairportawards.com/worlds%20best%20airport%20hotels%202026/)

エアポートホテルとしての取り組み

空港でも上質なスパを楽しめる ELLE SPA

世界的ライフスタイルブランド「ELLE」監修の下、旅行や出張前後の緊張や疲れを癒すスパメニューと天然温泉・サウナが融合したウェルネスビューティーの空間を2025年12月に開業しました 。

公式サイトはこちら :https://ellespa.hvf.jp/

フライト時間に合わせて滞在できるプラン

乗り継ぎや早朝便・深夜便旅客に向けて、数時間の休憩やご到着・ 出発時間を自由に決められる「MY24H」プランなど、旅客のニーズに応じたフレキシブルな宿泊プランを提供しています 。

日本文化体験オールインクルーシブ・ プラン

空港に居ながら本格的な日本文化や日本各地のグルメ、ホテルの様々なサービスが楽しめるオールインクルーシ・ブプランを発売。空港滞在の価値を高める新しい取り組みです。

特設サイトはこちら :https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/hndaic/

接遇スキルを磨き競うコンテストの開催

全国の従業員が参加し予選・決勝と日頃磨いた接遇スキルを客観的 に評価し、より優れた従業員を「接遇アンバサダー」として認定する社内コンテストを毎年開催しています 。

ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港について

観光・出張・MICE 等、あらゆるシーンに対応する充実の装備と機能性で上質な滞在をご提供。対面フロントだけでなく、自動チェックイン機を導入するなど、ゲストのフローを最適化することで、快適な滞在を演出します。羽田空港第3ターミナル直結というロケーションで、フライトの際のご利用や、羽田を拠点としたご旅行・ビジネスシーンにご利用いただくことができ、早朝から深夜まで利用できるブッフェレストランや展望天然温泉「泉天空の湯 羽田空港」も併設しています。

公式サイトはこちら :https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

都内観光、ビジネス拠点に適したホテル

■ランドリールーム ■外貨両替機 ■クリーニングサービス ■無料Wi-Fi ■喫煙室 ■駐車場

■手荷物預かり ※一部有料のものがございます。

WORLD HOTELS(TM) Distinctive

「WorldHotels(TM)」は各ホテルの歴史・概念・個性を大切に50年以上の歴史をもつ独自性を大切にするホテルのためのホテルグループです。ヴィラフォンテーヌ プレミア／グランド羽田空港は「WorldHotels」に加盟し、高水準のサービスと寛ぎの時間を提供いたします 。（https://www.worldhotels.com/）

羽田エアポートガーデンについて

外観

「羽田エアポートガーデン」は、羽田空港の24 時間国際拠点空港化に伴い、求められる多様なニーズに対応するため、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた「全1691室のエアポートホテル（プレミア・グランドの 2つのブランド）」を核に、「MICE対応のイベントホール・会議室」、富士山や飛行機を望む「展望天然温泉」、地方都市や観光地など日本各地と

結ぶ「バスターミナル」、日本文化を感じられる銘産品や旅行グッズ等を扱う「物販店舗」、ホテル内レストランからフードコートまで多彩なラインナップを備えた飲食店などが集積する大規模複合施設です。

・住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン／https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping

・住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港／https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

・住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港／https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

・天然温泉 泉天空の湯 羽田空港／https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

・ベルサール羽田空港／https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

補足

・本リリースに使用している写真・画像はイメージです。

・「天然温泉」とは、泉天空の湯 羽田空港で提供する自家源泉・加温・循環ろ過の含よう素-ナトリウム塩化物強温泉（高張性・弱アルカリ性）を指します。

・掲載されている内容は発表日時点のものであり、内容は予告なく変更となる場合がございます。

■プレスリリース(PDF)

https://prtimes.jp/a/?f=d69368-161-ee923e6924496ab00be83bb19e5ef863.pdf