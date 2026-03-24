AI Samuraiの取締役・弁理士 播磨里江子、発明教育への取り組みなどが評価されINTA「International Women’s Day 2026」特集に掲載

株式会社AI Samurai

株式会社AI Samurai（本社：東京都千代田区、代表取締役：白坂一）は、当社の取締役・弁理士 播磨里江子が、国際商標協会（INTA：International Trademark Association）が実施する「International Women’s Day（IWD）2026」特集において紹介されましたので、お知らせいたします。

International Women’s Day（IWD）2026について

本特集は、世界各国で活躍する女性リーダーの声を通じて、多様なキャリアや価値観を共有し、次世代への示唆を提供することを目的としたものです。

当社播磨は、子どもたちを対象とした発明教育プログラム「発明寺子屋(R)」を創業当初から自ら企画・実施し、発明の本質を伝える活動を継続してきました。

■発明寺子屋の取り組みについて：https://aisamurai.co.jp/ip-education/

「発明は誰かのためにある」という考えのもと、身近な気づきからアイデアを生み出し、その背景にあるストーリーを考える力を育む教育を実践しており、これまで多くの児童・生徒に提供してきた実績があります。

こうした教育活動を通じて、次世代の創造性を引き出し、「自ら価値を生み出す側の人材」を育成してきた点が評価され、今回の掲載に至りました。

また播磨は、弁理士としての実務に加え、AI Samuraiの創業期から事業に参画し、ベンチャー経営やM&Aも経験するなど、知的財産の枠を超えて事業と人材の成長に関わってきました。教育・実務・経営の三つの領域を横断する活動も、女性リーダーとしての取り組みの一つとして紹介されています。

本紹介では、播磨がこれまでの経験を通じて、イノベーションは単なる技術ではなく、人の可能性や好奇心、創造性と深く結びついているものであると考えるに至った背景が掲載されています。また、幼少期の原体験として、小さなアイデアであっても社会に価値をもたらし、保護され得ることを知った経験が、現在の活動の原点となっていることにも触れています。

さらに、International Women’s Dayを通じて、女性を含むすべての人が自らの可能性を最大限に発揮できる社会の重要性について言及し、次世代に対して「誰かのために、工夫によって何かを変える」という発明の本質を伝え続ける意義を発信しています。

当社は今後も、AI技術と知的財産の融合による価値創出を推進するとともに、発明教育の普及活動を通じて、次世代の可能性を広げる取り組みを進めてまいります。

■プロフィール 播磨 里江子（はりま りえこ）

慶應義塾大学理工学部卒、同大学院（管理工学専攻）修了。2008年弁理士登録。日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会、東京都医工連携HUB機構APM、日本弁理士会ダイバーシティ推進委員会などを歴任。AI Samurai株式会社 取締役。創業メンバーとして同社の立ち上げに参画し、知的財産領域に加え、ベンチャー経営、資金調達、M&Aを含む事業推進に携わる。

弁理士法人白坂の共同創業者・役員。子ども向け発明教育プログラム「発明寺子屋(R)」を主宰し、「発明は誰かのためにある」という理念のもと、次世代の創造性を育む活動を行っている。

■株式会社AI Samuraiについて

「知財立国の再興」をミッションに掲げる、大阪大学および北陸先端科学技術大学院大学との産学連携による発明創出AI(R)企業です。

前身である知的財産権の専門家集団と、当社が開発を進める独自のAI技術を組み合わせた『AI Samurai(R)』は、特許庁が公開する特許公開公報および特許公報をデータベース化し、類似する先行技術の事例から、出願予定の特許の登録可能性をAIがランク別に評価することで、特許審査のシミュレーションを数分で行うことができるシステムです。本システムは、2019年3月に第4回「JEITAベンチャー賞」（電子情報技術産業協会）を受賞しています。

また、弁理士ネットワークとAI技術を組み合わせた特許文書作成支援サービス『AIで特許文書作成』や、最新の類似技術を簡易に検索できる『IP LANDSCAPE』など、クライアントの知的財産戦略を加速させるソフトウェアおよびソリューションの開発・提供を行っています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社AI Samurai

代表取締役：白坂 一

設立：2015年9月11日

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階

資本金：1億円（2022年10月31日時点）

事業内容：知的財産関連IT・分析サービスの提供

URL：https://aisamurai.co.jp/