ヨーグルトに“ひと工夫”で、新しいおいしさ体験。直営カフェ「OHAYO GROUNDS」の新メニュー「OHAYO SAND」

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤本篤）が運営する直営カフェ「OHAYO GROUNDS（オハヨーグラウンズ）」は、2026年3月25日（水）より、自社の「生乳ヨーグルト」を贅沢にアレンジした新メニュー「OHAYO SAND（オハヨーサンド）」の提供を開始いたします。

本メニューは、乳業メーカーとして「ヨーグルトの新しいおいしさを提案したい」という想いと、「地元・岡山の豊かな農産物の魅力を発信したい」という願いから誕生しました。

■ 新メニュー「OHAYO SAND（オハヨーサンド）」の特長

■「OHAYO GROUNDS」について

- おいしさを凝縮した「特製ヨーグルトソース」ベースとなるのは、生乳本来の甘みとコクが楽しめる「生乳ヨーグルト」。このヨーグルトをさらに濃縮し、紫蘇などの「和ハーブ」を合わせることで、爽やかでありながら深いコクを感じる特製ソースに仕上げました。ヨーグルトの新たな一面に驚くこと間違いなしの仕上がりです。- 「地元の恵み」岡山産の野菜をふんだんに使用オープンサンドには岡山県産の濃厚なフルーツトマト「せとうちルビー（せとうち農園）」をたっぷりトッピング。甘酸っぱいトマトのおいしさがヨーグルトソースと絶妙にマッチします。さらに、倉敷市連島地区の特産品である「連島れんこん」のチップを添えて、地元野菜のおいしさを存分にお楽しみいただけます。- サイドメニューのドレッシングもヨーグルトでさらにおいしくOHAYO SANDに添えるグリーンサラダには柴漬けを加えたオリジナルのヨーグルトドレッシングを合わせました。ヨーグルト＆柴漬けという発酵食品の相乗効果で野菜がさらにおいしく進む一皿です。

「OHAYO GROUNDS」は、ミルクのおいしさと楽しい時間を提案するオハヨー乳業の常設直営ミルクカフェです。店内だけでなく、公園の芝生でもゆっくり過ごしていただけるよう、茣蓙（ござ）やランタンのレンタルも用意し、季節ごとにさまざまな“ミルクメニュー”を提供しています。

■メニュー一覧（価格は全て税込み）

【新商品】

・OHAYO SAND 1,000円 （トマト：せとうち農園 せとうちルビー使用）

【グランドメニュー】

・乾杯ミルク（Cold） 300円

・ミルク紅茶（Cold） 600円

・カフェオレ（Cold） 600円

・コーヒー（Hot/Cold） 600円

・トマらないヨーグルト 800円

・クラフトMILKポタージュ 600円

・トマトともっちりヨーグルト 600円

・雪どけミルクアイス 1,000円

・ほっとろプリン シングルサイズ 600円、 ダブルサイズ 1,000円

企業情報

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：藤本 篤

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/