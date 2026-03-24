「いざ」という時、地域の笑顔を守りたい　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県市川市と災害協定を締結

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フジパン株式会社

　フジパン株式会社（愛知県名古屋市、以下フジパン）は、２０２６年３月２４日（火）に　


千葉県市川市（田中　甲市長）と「災害発生時における物資供給に関する協定」（以下本協定）を締結更新したことをお知らせいたします。


　本協定は、市川市において地震や風水害などの災害が発生した場合、当社千葉工場からパンの提供と運搬体制を整備し、被災者への食料支援を行うものです。フジパンは、地域の皆さまに食を通して安全・安心をお届けするとともに、地域社会への貢献、持続可能な社会の実現を目指してまいります。



【協定の特徴】


地元密着の強み：千葉工場の機動力を活かし、市川市での災害発生時に速やかにパン製品を供給


継続した信頼：昭和56年から40年以上にわたり、市川市との防災協力体制を構築・継続


社会貢献の実践：パン提供・運搬のみならず、地域貢献活動等への協力を通じた包括的な支援体制



【協定概要】


締結日：２０２６年３月２４日(火)


協定者：千葉県市川市 / フジパン株式会社千葉工場　


対象災害：災害対策基本法第2条第1号に規定する災害



フジパンは平時におけるお客様満足とともに、有事における地域社会への貢献に尽力いたします。



市川市役所　締結式の様子


中央　田中　甲　千葉県市川市長　　


左　　フジパン株式会社


　取締役CSR部長　山下洋文


右　フジパン株式会社


　　　　千葉工場長　舟橋一輝





市川市ホームページ :
https://www.city.ichikawa.lg.jp/


■フジパン株式会社　会社概要


【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）


【設立】 ２００６年７月３日　　


【資本金】４億円


【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売


フジパンホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan