「いざ」という時、地域の笑顔を守りたい　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県市川市と災害協定を締結

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市、以下フジパン）は、２０２６年３月２４日（火）に

千葉県市川市（田中 甲市長）と「災害発生時における物資供給に関する協定」（以下本協定）を締結更新したことをお知らせいたします。

本協定は、市川市において地震や風水害などの災害が発生した場合、当社千葉工場からパンの提供と運搬体制を整備し、被災者への食料支援を行うものです。フジパンは、地域の皆さまに食を通して安全・安心をお届けするとともに、地域社会への貢献、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

【協定の特徴】

地元密着の強み：千葉工場の機動力を活かし、市川市での災害発生時に速やかにパン製品を供給

継続した信頼：昭和56年から40年以上にわたり、市川市との防災協力体制を構築・継続

社会貢献の実践：パン提供・運搬のみならず、地域貢献活動等への協力を通じた包括的な支援体制

【協定概要】

締結日：２０２６年３月２４日(火)

協定者：千葉県市川市 / フジパン株式会社千葉工場

対象災害：災害対策基本法第2条第1号に規定する災害

フジパンは平時におけるお客様満足とともに、有事における地域社会への貢献に尽力いたします。

市川市役所 締結式の様子

中央 田中 甲 千葉県市川市長

左 フジパン株式会社

取締役CSR部長 山下洋文

右 フジパン株式会社

千葉工場長 舟橋一輝

市川市ホームページ :https://www.city.ichikawa.lg.jp/

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan