地元・愛媛の人気クリエイターが地域の未来を応援！

株式会社エースクリエイティブ

株式会社エースクリエイティブ（本社：愛媛県松山市北条辻、代表取締役：秋山真哉、以下エースクリエイティブ）は、愛媛県から運営委託を受け、誰もが活躍できる魅力的な職場づくりを支援する「ひめボス宣言事業所認証制度」のPRを推進しています。

この度、愛媛で働く人々のリアルな姿や地域の魅力を地元で活躍するクリエイターの視点を交えて発信することを目的に、「ひめボス」公式Instagramにおいて、総SNSフォロワー数12万人を抱える愛媛県のビデオグラファー「とみ／Tomi」さんとコラボした投稿を行います。

■『お客様感動満足』の実現を目指す不動産業を取材！

今回「とみ／Tomi」さんとのコラボ投稿のため撮影に伺ったのは、愛媛県に本社を置く不動産会社「株式会社日本エイジェント」。不動産にとどまらず、住まいに関わるさまざまなサービスを通して、『お客様感動満足』の実現を目指している企業です。

社内ではDXの推進や業務の見える化による残業削減、柔軟な休暇制度の導入、男女問わず育児休業の取得促進などにも積極的に取り組み、社員一人ひとりが働きやすい環境づくりを進めています。

入社5年目で教育リーダーとアシスタントチーフを担当する森 ゆみかさんにスポットライトを当て、撮影を実施。普段の仕事にまつわる質問や、就職活動の様子を振り返った質問など、大学生レポーターが等身大でインタビューをしました。

■今回の「ひめボス」Instagram投稿について

・取材先：株式会社日本エイジェント

・投稿日：［リール動画］2026年3月24日(火)・25日(水)20時00分

■今回コラボしたクリエイター

とみ/Tomi

愛媛県出身・在住のビデオグラファー／観光系クリエイター

総SNSフォロワー数12万人。

愛媛の絶景や観光地など「愛媛の日常」をテーマにした映像や写真をSNSで発信している。ローカルインフルエンサーとして、観光系タイアップやカメラメーカーとのコラボなども多数実施。

■「ひめボス」Instagramとは

「ひめボス」Instagramでは、「ひめボス宣言事業所」となっている県内企業を紹介しています。これらの投稿を通じて、県内就職を検討する大学生に、愛媛で働く人々のリアルな声を届け、就職先選びの一助となることを目指します。

全体テーマ：「愛媛ではたらく、あの人のはなし」

大学2年生を中心とした、就職活動を「まだ先」と考える若年層をターゲットに設定。社会人として第一歩を踏み出した若手社員のエピソードを紹介し、大学生が「少し先の自分」をイメージできる投稿体験を目指します。

・ひめボスレポーターによる取材

大学生レポーターが県内企業を訪問し、若手社員にインタビュー。インタビューの様子はリール動画で発信し、仕事のやりがいや入社時のギャップなどはフィード投稿で紹介しています。

■「ひめボス宣言事業所認証制度」事業とは

愛媛県では、人口減少が急速に進み、このまま何もしなければ2020年から40年で約133万人から約66万人にまで減少すると推計されています。これにより、労働力や消費が減り、企業経営や地域の成長にも大きな影響が出ることが予想されます。

そこで愛媛県では、県内企業が性別を問わず「選ばれる企業」として魅力的な職場へ変革・成長できるよう「ひめボス宣言事業所認証制度」により、すべての人がいきいきと働ける職場づくりを後押しすることで、持続可能な地域づくりを目指します。

［公式HP］ひめボスポータルサイト：https://himeboss.jp/

ひめボスNAVI：https://navi.himeboss.jp/

【「ひめボス宣言事業所認証制度」に関するお問い合わせ先】

愛媛県企画振興部 政策企画局 少子化対策・男女参画課

活躍推進グループ

〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2

電話：089-912-2332（直通）

E-mail：shoushikadanjo@pref.ehime.lg.jp





■会社概要

社名：株式会社エースクリエイティブ

設立: 2014年4月22日

資本金： 300万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地：799-2430 愛媛県松山市北条辻1170-7

TEL：050-3152-1821

MAIL : info@acecreative.co.jp

事業内容： マーケティング、デザイン、SNS企画・運用、イベント企画・運営、 オリジナルグッズ企画制作・販売、他