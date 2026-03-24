株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr) ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「調査PRおすすめサービスと発信設計ガイド」を無料公開しました。

▼「調査PRおすすめサービスと発信設計ガイド」をダウンロードする

URL：https://ideatech.jp/download/336/?utm_source=pr_260324

【このガイドの3つのポイント】

■「調査PRおすすめサービスと発信設計ガイド」：要約

- 調査票作成が最大負担、59.8%が苦戦- 6割の企業が調査結果を営業資料に未展開- AI引用には「1調査→3形式同時公開」が鍵

生成AIが情報収集の主要手段となる中、多くのBtoB企業が調査PRの成果に課題を抱えています。当社が行った独自調査によると、調査PRで最も時間がかかる工程は「調査票の作成」で59.8%に達しており、サービス選定以前の「設計段階」でつまずく構造が明らかになりました。

本ガイドでは、プレスリリース1本で終わらせず、1つの調査データをプレスリリース・コラム記事・ホワイトペーパーの3形式に同時展開することで、AIに引用される一次情報として残す具体的な発信設計手法を解説しています。

■「調査PRおすすめサービスと発信設計ガイド」：独自調査結果

本ガイドブックでは、当社が実施した複数の独自調査の結果を掲載しています。

【調査結果２.】PR会社への不満第1位は「提案が画一的で独自性がない」54.4%--220名調査

当社が実施した、「デジタルPR会社の選定基準に関する実態調査」（2025年12月、広報・PR/マーケティング担当者～責任者220名対象）では、PR会社への不満の第1位は「提案内容が画一的で独自性がない」で54.4%でした。一方、理想のパートナー像として「データに基づいた提案をしてくれる」が48.2%で最上位の1つに挙がっています。

また、同社「BtoB企業のデジタルPR実態調査」（2025年12月、BtoB企業の広報・PR/マーケティング/営業企画担当者～責任者220名対象）では、デジタルPR施策の課題として「PRネタ・コンテンツが不足しているから」が43.6%で最多でした。

コンテンツ不足の原因は「コンテンツのネタ不足」だけではなく、1回の調査から1本しかコンテンツを作らない発信設計の問題であると本ガイドでは指摘しています。

■ガイド目次

＜この資料でわかること＞- 調査PRの成果を妨げる「発信設計の不在」という構造的課題と、その解決の考え方- 生成AI（RAG）に引用されるための「1調査→3形式展開」の具体的な発信手順- PR会社選定で重視すべき「データを作り公開情報として残す能力」の評価基準＜こんな方におすすめ＞- 調査PRを実施しているが、プレスリリース1本で終わってしまい成果に悩むBtoB企業の広報ご担当者様- PR会社への外注に不満を感じ、データドリブンな提案ができるパートナーを探しているマーケティング責任者の方- 生成AIやGoogle AI Overviewに自社の調査データを引用させたいと考えているデジタルPR担当者様

Chapter-1 調査PRでおすすめのサービスを探す前に ― 現状の課題

Chapter-2 技術的背景 ― なぜAIはこの情報を無視するか

Chapter-3 IDEATECH流・PR会社選定基準

Chapter-4 調査PRサービスを攻略「1調査→多面展開」の実践方法とチェックリスト

Chapter-5 結論

▼「調査PRおすすめサービスと発信設計ガイド」をダウンロードする

URL：https://ideatech.jp/download/336/?utm_source=pr_260324

■ガイドFAQ

Q. 調査PRで最も時間がかかる工程は何ですか？

A. 調査によると、第1位は「調査票の作成」で59.8%、第2位は「調査テーマの決定や仮説の設計」で48.2%です。配信作業よりも調査の中身を設計する工程に負担が集中しています。

Q. なぜプレスリリース1本だけでは生成AIに引用されにくいのですか？

A. 生成AIはRAG（Retrieval-Augmented Generation）の仕組みで、インターネット上の文書を収集・選別・要約して回答を生成します。1本のリリースだけでは収集段階で見つかる確率が低く、プレスリリース・コラム記事・ホワイトペーパーなど複数形式で公開することでAIに見つかる接点が増えます。

Q. PR会社を選ぶ際、最も重視すべき基準は何ですか？

A. メディアリレーションの広さではなく、「データを作って公開情報として残す能力」です。具体的には、調査設計から実査・分析・プレスリリース・ホワイトペーパー・コラム記事まで一貫して対応でき、1調査から複数コンテンツに展開できる設計力を持つパートナーが求められます。

Q. 「1調査→多面展開」の具体的な手順を教えてください。

A.具体的なステップの例として、以下の通りになります。

１.調査データを選定。（選定基準詳細はガイドでご覧いただけます。）

２.プレスリリース・コラム記事・ホワイトペーパーの3形式に展開。

３.各形式の冒頭200文字以内に出典情報を集約。

４.発信前チェックリストで7項目を確認し、3形式を同時期に公開します。

Q. 調査PR委託先の選定基準で最も重視されている項目は何ですか？

A. 独自調査によると、調査PR委託先の選定基準の第1位は「自社の業界やテーマへの理解度」で56.2%、第2位は「過去の実績や成功事例の豊富さ」で49.1%です。料金よりも業界理解と実績が優先されています。

■売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー(R)️」

「レポピー(R)️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。

10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。

詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ：https://ideatech.jp