ゴジラ・ストア 春の全店キャンペーン「HEAT RAY CAMPAIGN」を3月27日(金)より開始～樋口真嗣氏・雪下まゆ氏による記念ビジュアル、新商品、および新店舗情報のお知らせ～

東宝株式会社

東宝株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松岡宏泰）は、ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」全国6店舗において、全店共通の春季キャンペーン「HEAT RAY CAMPAIGN」（ヒートレイキャンペーン）を2026年3月27日（金）より開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

現在、国内で展開する「ゴジラ・ストア」は本年4月6日（月）に九州地方初の新店舗「ゴジラ・ストア Hakata」が開業し、同日に「ゴジラ・ストア Umeda」が移転リニューアルオープンして、全6店舗体制となります。あわせて複数の既存店舗がこの春に周年を迎えることも記念し、ゴジラの力強さや勢いの象徴である「熱線」から着想を得て、「HEAT RAY CAMPAIGN」と冠した”怒涛の”全店横断キャンペーンを実施いたします！

1.樋口真嗣氏 描き下ろしビジュアル、ノベルティ、限定グッズ

「HEAT RAY CAMPAIGN」メインアート

映画監督・特技監督として数々の作品を手がけてこられた樋口真嗣氏による特別な描き下ろしビジュアルを公開いたします。

本年周年を迎える「モスラ」を中心に据え、ゴジラや幼虫モスラが躍動する迫力あるビジュアルが「HEAT RAY CAMPAIGN」のメインアートを飾ります。

各店舗ロゴ入りビジュアルカード

「HEAT RAY CAMPAIGN」の開催を記念し、「ゴジラ・ストア」全6店舗にて、樋口真嗣氏のビジュアルを使用した購入特典プレゼントを実施いたします。商品を税込5,000円以上ご購入いただいた方に、各店舗ロゴ入りビジュアルカードを先着でお渡しいたします。

（※画像は「ゴジラ・ストア Hakata」版のものです）

■配布店舗・期間

「ゴジラ・ストア Tokyo」、「ゴジラ・ストア Osaka」、「ゴジラ・ストア Daiba」、「ゴジラ・ストア Shibuya」：3月27日（金）～なくなり次第終了

「ゴジラ・ストア Umeda」、「ゴジラ・ストア Hakata」：4月6日（月）～なくなり次第終了

店舗ロゴ入りビジュアルカードゴジラ・ストア限定グッズ

樋口真嗣氏のビジュアルを使用したゴジラ・ストア限定グッズは4月24日（金）より販売開始予定です。

商品一例（すべて税込価格）

「ゴジラ・ストア」限定 ゴジラ＆モスラ フルカラーTシャツ 樋口真嗣Ver. 全1種・4サイズ 各4,950円「ゴジラ・ストア」限定 ゴジラ＆モスラ B2ポスター 樋口真嗣Ver. 全1種・1,980円

■樋口真嗣氏プロフィール ※「ゴジラ」関連のみ

1984年 『ゴジラ』特殊造形助手アルバイト

1992年 『ゴジラVSモスラ』エキストラ

2001年 『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』特撮絵コンテ（ノークレジット）

2004年 『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』DVDオーディオコメンタリー

2011年 国書刊行会 樋口尚文著「グッドモーニング、ゴジラ ―監督本多猪四郎と撮影所の時代」装丁装画

2016年 『シン・ゴジラ』監督/特技監督

2019年 「グランドセイコー 『ゴジラ』生誕65周年記念限定モデル」裏蓋デザイン

2021年 ホビージャパン編集部「キングコング対ゴジラ コンプリーション」装丁

2022年 ホビージャパン編集部「モスラ対ゴジラ コンプリーション」装丁

2022年 「十三代目市川團十郎白猿襲名・八代目市川新之助初舞台」祝幕制作

2023年 ホビージャパン編集部「三大怪獣 地球最大の決戦 コンプリーション」装丁

2024年 ホビージャパン編集部「怪獣大戦争 コンプリーション」装丁

■樋口真嗣氏コメント

このたび、ゴジラ・ストアのキャンペーンで使用されるモスラの絵を描かせていただきました。

モスラといえば極彩色。南海の楽園インファント。そして卵から孵り地を這い繭を張り空を征く変幻自在の大怪獣でありながら発光妖精・双子の小美人を介してコミュニケーションが可能なラブアンドピースかつホーリィアンドブライトな属性。

そんなハッピーなお絵描きはまさしく多幸でございました。ダークアンドグルーミーなゴジラも思わずバンザイ。死ぬまでハッピーでございます。

では仕事に戻ります。

2.雪下まゆ氏 描き下ろしビジュアル、限定グッズ

小説の装丁画や雑誌の表紙など、イラストレーターとして幅広い分野で活躍されている雪下まゆ氏によるスタイリッシュなビジュアルを公開いたします。

写実的でありながらデフォルメやラフなタッチを残した独自の画風が、ゴジラの持つ魅力をドラマチックに演出しています。

ゴジラ・ストア限定グッズ

雪下まゆ氏のビジュアルを使用したゴジラ・ストア限定グッズは3月27日（金）に発売予定です。

商品一例（すべて税込価格）

「ゴジラ・ストア」限定 スウェット 全1種・3サイズ 各7,700円「ゴジラ・ストア」限定 Tシャツ 全1種・3サイズ 各5,500円「ゴジラ・ストア」限定 マグカップ 全1種・2,200円

■雪下まゆ氏プロフィール

1995年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。

写実的でありながらデフォルメやラフなタッチを残した独自の画風で注目を集め、広告・装丁を中心に活動の場を広げている。

主な仕事に、2022年本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』（逢坂冬馬著／早川書房）、東京モード学園TVCM、『MUSIC MAGAZINE』表紙アートワークなどがある。2025年には Forbes JAPAN 30 UNDER 30 に選ばれている。

■雪下まゆ氏コメント

高校時代、レンタルビデオで初代ゴジラを観たことが、この作品との出会いでした。ゴジラの放つ圧倒的な哀愁と恐怖、そして対峙する人間のやるせなさに心を揺さぶられた記憶は今も鮮明です。時を経て、愛らしい一面も持つゴジラにまつわる仕事に携われたことを光栄に思います。この唯一無二の存在が、これからも世代を超えて愛され続けることを願っています。

3.「ゴジラ・ストア」新商品情報

「ゴジラ・ストア」先行 ゴジラタイトルアクスタコレクション■「ゴジラ・ストア」先行 ゴジラタイトルアクスタコレクション

歴代「ゴジラ」シリーズのタイトルロゴがアクリルスタンドになった、「ゴジラ・ストア」先行のトレーディング商品です。全7作品×ノーマル／ホログラムバージョンの全14種での展開となります。

トレーディング商品

全14種 1個770円／1BOX10,780円

上記の商品は、全国の「ゴジラ・ストア」店舗および「ゴジラ・ストア online」にて3月27日（金）より販売いたします。

※「ゴジラ・ストア Hakata」、「ゴジラ・ストア Umeda」は4月6日（月）からの販売となります。

4. 新店舗・リニューアル情報

ゴジラ・ストア online :https://tohoentertainmentonline.com/shop/brand/GS/

■「ゴジラ・ストア Hakata」新規オープン

九州地方初となる「ゴジラ・ストア」が、博多駅に隣接する博多マルイ2Fに開業いたします。オフィシャルストアならではの充実したラインナップを取り揃えるほか、店内には平成ゴジラの立像も設置いたします。販売商品等の詳細は後日改めてお知らせいたします。

「ゴジラ・ストア Hakata」

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9－1 博多マルイ2F

営業時間：10:00～21:00

「ゴジラ・ストア Hakata」公式X：https://x.com/GodzillasHakata

■「ゴジラ・ストア Umeda」移転リニューアルオープン

「ゴジラ・ストア Umeda」がNU茶屋町へ移転し、リニューアルオープンいたします。隣接区画には「TOHO entertainment STORE」も同日開業し、新たな装いでお客様をお迎えいたします。

「ゴジラ・ストア Umeda」／「TOHO entertainment STORE 大阪・NU茶屋町店」

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10番12号

営業時間：10:00～21:00

「ゴジラ・ストア Umeda」公式X：https://x.com/GodzillaS_umeda

「TOHO entertainment STORE 大阪・NU茶屋町店」公式X：https://x.com/TeS_OSAKA

5. 映画『ゴジラ-0.0』公開情報

タイトル：『ゴジラ-0.0』

※「ゴジラ」と「-0.0」の間にスペースは無し、続け字で表記 「-0.0」は半角表記

公開日：2026年11月3日（火・祝）

監督・脚本・VFX：山崎貴

製作：東宝(株)

制作プロダクション：TOHOスタジオ ROBOT

VFX：白組

公式ＨＰ：https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/

これからもゴジラは様々な形で皆様に興奮を届けてまいりますので、今後の展開にぜひご期待ください！

■ゴジラ公式Ｘ：https://x.com/godzilla_jp

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