楽天市場出店20周年　累計20万体突破――体重ベア／ウェイトベアの製造販売「くまさん工房」、「新郎新婦に選ばれて、赤ちゃんに選ばれて」進化を重ねた開発ストーリー

株式会社ドリーム・ワークショップくまさん工房楽定市場出店20周年

テディベア（くまのぬいぐるみ）を自社製造販売する株式会社ドリーム・ワークショップが運営する、赤ちゃん 体重ベア くまさん工房（運営責任者：石井正之）は、2026年3月24日、楽天市場に出店して20周年を迎えました。体重ベア(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/what-weightbear/)（ウエイトベア／ウエイトドール）とは、生まれたときの体重を再現した記念用のぬいぐるみで、結婚式の贈呈品や出産祝いとしてお選びいただいています。2001年の発売以来、体重ベアを中心に人生の節目に寄り添う商品をお届けし、累計20万体を突破。楽天市場店ではお客様から1800件超のレビュー（2026年3月24日時点）をいただき、多くのお客様の声に支えられながら、ものづくりを磨き続けてきました。

・赤ちゃん 体重ベア くまさん工房 楽天市場店トップページ(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/)

■楽天市場出店20年で磨いてきた、3つのこだわり

20年で磨いた強み―1g単位の調整、足裏刺繍、最短当日発送

くまさん工房が大切にしているのは、「抱いた瞬間に実感できる品質」と「必要な日に間に合わせる安心」です。体重も刺繍も一体ずつ異なるユニークな一点ものとして、お客様一人ひとりのご注文に応えるため、技術と体制を磨いてまいりました。20年の中で培ってきた強みは、次の3つです。

・重さ：1g単位で調整（「あの時の重さ」を再現）

・足裏刺繍：フリーメッセージ対応（想いを言葉で残せる）

・お届け：最短当日発送（「すぐに欲しい」に応える）

※当日発送は〔平日13時まで／対象商品／地域〕等、条件により異なります。(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/derivery-saikyo/)

これらを支えているのが、マイスターが注文を直接受け、制作から出荷まで一貫して担う「現場直結」の体制です。

■想いを重さに――結婚式のクライマックスをつくる体重ベア

抱きしめた瞬間、記憶が戻る。体重ベアは、人生の節目を“実感”として残す贈り物です。結婚式の贈呈(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/wedding/marriage/)シーンでは、言葉だけでは伝えきれない感謝を、重みと共にそっと手渡すことができます。

■節目に合わせたセット展開――「贈る理由」に寄り添うラインナップへ

想いを重さに――手渡した瞬間に“実感”が伝わる、体重ベアの贈呈シーン

くまさん工房は、結婚式だけでなく、家族のさまざまな節目に寄り添う体重ベアを目指し、用途に合わせた提案も広げています。感謝を形にする「母の日ギフト」、生まれたばかりを記念に残す「myベビーファーストベア」、人生の節目を祝う「新成人お祝いセット」など、贈る場面に合わせて選びやすいラインナップを展開しています。

母の日・出産・成人など、節目に合わせて選べるセット展開も拡充

・あの日の重みをもう一度「母の日」に贈る体重ベア(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/seasonal/mothers-day/)

・赤ちゃんが生まれたら「myベビーファーストベア」(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/item/baby-first/)

・成人式に“わたし”から両親へ 感謝の逆サプライズ体重ベア(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/seasonal/20seizinsiki/)

■テディベアにとどまらない、多彩なモチーフ展開

くまさん工房では、体重ベア／ウェイトベアの製造で培った技術を活かし、テディベアにとどまらない多彩なモチーフ制作にも取り組んできました。ラブラドールの子犬をモチーフとした「ウェイトパピー(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/item/weightpuppy-labrador/)」をはじめ、人気のパンダ(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/panda/)など、お客様や贈る相手、シーンに合わせたぬいぐるみを制作。ベアの枠にとらわれない商品展開を通じて、より幅広いニーズに応えるものづくりを進めています。

■開発ストーリー

原点は「抱きしめた瞬間、記憶が戻る」くまのぬいぐるみ

多彩なモチーフで“想いの重さ”を形に。パンダ＆ウェイトパピー。

私たちが一貫して目指してきたのは、抱きしめた瞬間にあの時がよみがえる実感をつくることです。重さの再現はもちろん、足裏に刻む刺繍の言葉までその人だけの一体に近づけるため、改良と挑戦を積み重ねてきました。

20万体それぞれが異なる重みと想いを宿すモノづくり

くまさん工房がこれまで届けてきた20万体の体重ベア／ウェイトベアは、決して同じ製品の積み重ねではありません。生まれた時の体重は一人ひとり異なり、その数字の背景にあるご家族の思い出や感謝の気持ち、贈る場面もまた、それぞれに異なります。だからこそ私たちは、一体ごとに異なる重みと想いに丁寧に向き合いながら、人生の節目に寄り添う「唯一無二の贈り物」として、ものづくりを続けてきました。

この「唯一無二」を形にするために必要だったのが、重さの精度を高めること、そして想いを刻む刺繍表現を広げることでした。ここからは、くまさん工房が20年かけて磨いてきた改良の歩みをご紹介します。

「1gグラム」にこだわる理由――100g単位から1g単位へ

発売当初、重さの調整は100g単位が当たり前でした。そこからお客様の声に向き合い、より「その子（その時）」に「もっと」「正確に」近づけるために改良を重ね、10g単位へ。さらに試作と検証を繰り返し、現在では1g単位の調整へと進化しました。

たった数グラム、されど数グラム。

その差が、抱いたときの実感を変え、思い出の輪郭をくっきりさせる――私たちはお客様の言葉から、それを何度も教わってきました。

・ベアの重さについて(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/birthweight/)

足裏刺繍の進化――「名前と数字だけ」から「自由な想い」へ

足裏に刻む刺繍(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/embroidery/)も、お客様の要望とともに進化しました。

はじめは、名前・生年月日・体重などを英字と数字で刻むのが精一杯。それでも「漢字やひらがなで残したい」「一言メッセージを入れたい」という声が増え、表現の幅を一つずつ広げてきました。

英字・数字中心 → 漢字・ひらがな対応へ

定型文中心 → フリーメッセージ対応へ

お好みに合わせて → 複数のカラーバリエーションへ

こうした多様化するニーズに応えるため、くまさん工房は刺繍工程そのものも進化させてきました。当初は複数の専門店への外注に依存していた高度な刺繍工程を、段階的に内製化。刺繍項目・フォント・カラーなど、細かなご要望にもより柔軟に対応できる体制を構築しました。さらに最新のコンピューターミシンを導入することで、刺繍品質のさらなる向上と安定化に加え、製作スピードの向上による納期短縮も実現しています。

「重さ」が記憶を呼び起こすなら、「言葉」は想いを残す。

この二つを両立させることが、くまさん工房のものづくりの核になっていきました。

お客様からのご要望と共に表現の幅を広げてきた足裏に刻む刺繍

試練の連続が「次の開発」を生んだ――2006年からの頭打ち、リーマン、震災、そして回復後のコロナ

歩みは決して順風満帆ではありません。2006年頃から伸び悩みが見え始めた背景には、競合メーカーの乱立など市場環境の変化もありました。さらにリーマンショックの影響を受け、そして2011年の東日本大震災では、祝いの場そのものが揺らぎ、注文数は大きく減少しました。私たちのお客様や取引先の中にも被災された方がおり、大変な思いをされた時期でもありました。その後、少しずつ回復の兆しが見え始めた矢先、コロナ禍により挙式の延期・縮小などが続き、環境は大きく変化しました。

それでも私たちが立ち止まらなかったのは、「節目の想い」はなくならないと信じてきたからです。試練のたびに、必要とされる形を問い直し、改良と開発を重ねてきました。

2012年「トール＆ウエイト」発売――転機になった挑戦

2011年の厳しい状況を経て、くまさん工房は翌2012年、身長も調整できる新商品「トール＆ウエイト」を開発し発売しました。体重だけでなく、成長の証である“身長”も形にする。より深い実感を届けたいという想いから生まれたこの挑戦は、今日につながる大きな転機となりました。

身長体重ベア「トール＆ウエイト」シリーズ電子天秤（体重）・乳幼児身長計（身長）で正確に再現

・身長体重ベアのこと教えます(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/item/tallandweight/)

アウトレットベア販売――「もったいない」を減らす、環境配慮の取り組み

さらに近年は、ものづくりの現場で生まれる「もったいない」にも向き合っています。これまで百貨店やラグジュアリーホテルへ提供する商品に求められる高い基準や契約条件に照らし、わずかな個体差などにより規格外として選別していたベアについて、アウトレットベアとして直接お客様に販売する取り組みを開始しました。廃棄を減らし環境に配慮する「エコ／SDGs」の観点に加え、お客様にとってもより手に取りやすい価格でベアを迎えられる選択肢となり、「作り手も、お客様も、そして環境も」うれしい取り組みとして今後も継続して取り組んでまいります。

アウトレットベア：もったいない”を減らす――アウトレットベアで廃棄を抑え、選べる選択肢を広げます

・アウトレットベアについて(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/outlet/)

■モノづくりを届ける仕組み

全国へ――結婚式場・共済組合・専門店から、インターネットへ

くまさん工房は、全国の結婚式場や共済組合、百貨店、大手チェーンを含む用品雑貨店・赤ちゃん用品専門店などを通じて体重ベアをお届けしてきました。2006年の楽天市場出店当時、出店店舗数は約15,000店舗ほどで、現在とは規模も環境も異なる時代でした。その後、より多くの方に、よりスムーズに、より安心して選んでいただくためにインターネット販売（BtoC）へ本格参入。楽天市場への出店が地域を越えた出会いを生み、今では全国のお客様から日々ご注文をいただいています。

体重ベア／ウェイトベアメーカーとして、OEM展開を継続

くまさん工房では、体重ベア／ウェイトベアのメーカーとして自社販売を行うだけでなく、ホテル・式場・販売店向けのOEM供給も継続しています。長年にわたり培ってきた製造ノウハウと品質管理体制を活かし、各社の販売方針や提供シーンに応じた商品展開を支援してきました。多様な販路に対応することで、体重ベア／ウェイトドール(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/info/panda/)の価値をより幅広いお客様へ届ける体制を構築しています。

楽天市場レビュー1800件超（2026年3月24日時点）

楽天市場店には1800件超のレビュー(https://review.rakuten.co.jp/shop/4/218472_218472/?l-id=shoptop_shopmenu_review)が寄せられています。「刺繍が丁寧」「重さに感動」「急ぎでも間に合った」などの皆さまからの声(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/review-index/)が、改良と開発のヒントとなり、ものづくりを前へ進めてくれました。

楽天市場での20年は、くまさん工房にとって「お客様と一緒に育ててもらった20年」でもあります。

・ショップレビュー：1,827件（2026年現在）

・商品レビュー：3,436件（2026年現在）

楽天市場で高い評価を得たショップに贈られる、全店舗上位1％の称号

「月間優良ショップ」(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/monthly-award/)を多数受賞しています（2026年現在：24回）。

■これからのくまさん工房

「想いを形にする」ために

全国のお客様から届くレビューや写真付きのご報告が、次の改良のヒントになっています

楽天市場出店20周年を迎えたいま、くまさん工房は「想いを形にする」ものづくりを、さらに磨いていきます。体重も刺繍も、お客様ごとにすべてが異なる――私たちのベアは、同じものが一つとしてない「ユニークな一点もの」です。ひとりひとりの異なるご注文に応えるため、この20年、重さの精度や刺繍表現、仕立ての技術を高めてきました。

これからも重さ1g単位の精度や足裏刺繍の表現を大切にしながら、マイスター直受注の体制をさらに強化し、「すぐに欲しい」に応える仕組みづくりにも挑戦していきます。また、アウトレットベアの取り組みを通じて廃棄を減らし、環境に配慮したものづくりも継続します。結婚式、出産、母の日、クリスマス、成人、初節句など、人生の節目に寄り添うベアとして、これからも全国のお客様へ丁寧にお届けしてまいります。

ソーシャルギフト対応で、多様化する贈り方のニーズに応える

近年のギフト需要の変化を受け、くまさん工房ではソーシャルギフトに対応いたします。これにより、学生時代の友人など、相手の住所を事前に知らない場合でも、SNSやメールを通じて体重ベア／ウェイトドール(https://www.rakuten.co.jp/thanksteddybear/contents/item/weightpuppy-labrador/)を贈ることが可能になります。より手軽で柔軟な贈答体験を提供するとともに、出産祝いをはじめ、感謝の気持ちを伝える贈り物として、多様化するお客様のニーズに応える体制を強化してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=16NN71d2GxQ ]

■赤ちゃん体重ベアくまさん工房楽天市場店

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