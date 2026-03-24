革新的なVTTで世界を目指す！　KOTOBUKI Medical株式会社に投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、埼玉県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、埼玉県内の地域金融機関等と共同で設立した埼玉県渋沢MIXイノベーション創出支援投資事業有限責任組合（以下「埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンド」）より、KOTOBUKI Medical株式会社（本社：埼玉県八潮市、代表取締役：高山 成一郎、以下「KOTOBUKI Medical」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

KOTOBUKI Medicalは、４年以上の歳月をかけコンニャク粉を主成分としたVTT(Versatile Training Tissue)を独自に開発しました。VTTは、革新的な医療トレーニング用模擬臓器であり、人体組織によく似た触感と強度、伸縮性を持ち高温にも耐えられることから、電気メス、超音波メスといったエネルギーデバイスはもちろん、鉗子操作や縫合にも対応しています。加えて常温での長期保存や一般ごみでの廃棄が可能であり、リアルさと利便性を両立することができます。昨今、医療現場では低侵襲手術が増え手術技術を学びにくいことや、動物での手術トレーニングが制限されているなど、手術のトレーニング不足が課題となっています。そのような中、同社製品はリアルに近い手術トレーニング機会を創出し手術技術の研鑽に貢献しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/320_1_26d83a1b2686e0b16850cc9a67eff9d1.jpg?v=202603240451 ]

◆埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継に課題を抱える企業（一部テーマに限る）に対して投資による資金供給を行うことで、地域産業の持続的な発展や新たな産業・イノベーションの創出を図ることを目的とし、埼玉県・日本政策金融公庫と連携し、埼玉県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/320_2_5f3aa7528af10551301699c78607d38c.jpg?v=202603240451 ]