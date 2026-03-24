紙巻たばこラッキー・ストライクの新シリーズ「ラッキーズ」から、「ラッキーズ・10・ボックス」「ラッキーズ・6・ボックス」が450円（税込）で登場

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、紙巻たばこ、ラッキー・ストライクの新シリーズ「ラッキーズ（Luckies）」から「ラッキーズ・10・ボックス」と「ラッキーズ・6・ボックス」の2銘柄を2026年4月6日より450円（税込）で全国発売します。

本シリーズは、ラッキー・ストライクが長年培ってきた伝統とクラフトマンシップを受け継ぎながら、より幅広いお客様が手に取っていただける親しみやすい価格帯と、スマートなデザインを追求して誕生した新しいラインアップです。今回発売する2銘柄はいずれも、ラッキー・ストライクらしい深みのある味わいをしっかりと楽しめるレギュラーフレーバーの紙巻たばこです。20本入りパッケージで展開し、ブランドの魅力をより身近に感じていただけるシリーズとなっています。

■ラッキー・ストライクの伝統を受け継ぐ味わいとデザイン

現在販売中の「ラッキー・ストライク・エキスパートカット」シリーズの製品は、滑らかで層のある味わいを追求し、オリエンタル葉がもたらす豊かな丸みと深みで多くのお客様にご好評いただいています。

一方、今回発売する「ラッキーズ」シリーズは、当社独自のブレンド技術によって、たばこ本来の力強さと奥行きのある味わいをよりダイレクトに楽しめる一品として仕上がっています。

また、「ラッキーズ」のパッケージデザインは、ラッキー・ストライクの象徴的なロゴを想起させつつ、より柔らかく丸みを帯びたフォルムを採用。ブランドのＤＮＡをしっかり継承しながらモダンな印象をまとわせたデザインになっております。

さらに、パッケージのカラーリングにおいては、それぞれの味わいを視覚的に表現するアプローチを採用しました。

・ ラッキーズ・10：ブランドを象徴する“赤”を想起させる力強い色調で、存在感と伝統を表現。

・ ラッキーズ・6：滑らかな吸い心地をイメージした“ブルー”を基調に、爽やかで洗練された印象を演出。

味わいとデザインの双方から、ラッキー・ストライクの魅力をより深く感じていただけるラインアップです。

■期間限定で価格を表示したポリフィルムを採用

発売初期の製品には、希望小売価格を表示したポリフィルムを使用した期間限定仕様を採用しています。5月4日以降、在庫状況に応じて通常パッケージへ順次切り替えられる予定です。なお、流通は自然切り替えとなるため、店舗の在庫状況によって切り替え時期が前後する可能性があります。

■「ラッキーズ・10・ボックス」「ラッキーズ・6・ボックス」製品概要

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ （Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。

当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。

変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni(TM)（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。

BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。



掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。紙巻たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/158_1_214d7c5302f3df63fcebae1b26cb9c1c.jpg?v=202603240951 ]