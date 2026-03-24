4月4日は「こども見守り活動の日」～入学式に向けた「登校練習」に、交通安全ハザードマップの活用を～未来ある子どもたちを交通事故から守る 「7才の交通安全プロジェクト」

全国労働者共済生活協同組合連合会

こくみん共済 coop〈全労済〉（全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事 理事長：打越 秋一）は、未来ある子どもたちを交通事故から守る「7才の交通安全プロジェクト」の取り組みのひとつとして、2026年3月、全国の小学校・児童館などに対して、新たに153,854本の横断旗（ピットくん・コーすけコラボ横断旗含む）を寄贈しました。取り組み開始からの累計寄贈本数は194万本以上となりました。

本プロジェクトは、2026年で7年目を迎えます。当会では、さらなる取り組みの普及と定着を目的に、4月4日を「こども見守り活動の日」として記念日制定を行いました（2025年4月一般社団法人 日本記念日協会 認定）。

横断旗の寄贈や「私のまちの7才の交通安全ハザードマップ」をはじめ、さまざまな活動を通じて「こども見守り活動」を継続して応援していくとともに、4月4日の「こども見守り活動の日」を起点に、子どもたちを交通事故から守るための社会的な機運を高めてまいります。

公式サイトURL：https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj.html

「7才の交通安全プロジェクト」とは

小学校にあがり行動範囲が広がる7才の子どもたちは、大人よりも目線が低く、まだ充分に注意力が育まれていないために、交通事故による死者数が突出して多いというデータがあります（公益財団法人交通事故総合分析センター調べ）。当会では、このデータに着目し、未来ある子どもたちを交通事故から守るため、2019年１月から交通事故抑制に取り組んでいます。

4月4日「こども見守り活動の日」とは

数字の「4」が“旗”の形に似ていることに加え、小学校の入学式や春の交通安全週間が始まる直前というタイミングであることから4月4日を「こども見守り活動の日」に制定しました。

「こども見守り活動」に参加してくださっているすべての方々へ感謝を伝えるとともに、みんなで子どもたちを見守る社会を応援していくきっかけの一つになることを願っております。

「7才の交通事故」は突出して多く小学1年生の歩行中の死者・重傷者は6年生の約2.7倍

政府広報オンラインが2026年1月20日に公開した記事によると、令和2年（2020年）から令和6年（2024年）に起きた交通事故を分析したところ、歩行中の小学生の死者・重傷者は5年間で1,875人に上ることがわかりました。

学年別にみると、小学校1年生は446人で、最も少ないのは小学校6年生の163人となっており、小学1年生の歩行中の死者・重傷者は6年生の約2.7倍に上ります。

入学式に向けた「登校練習」に、交通安全ハザードマップの活用を

新小学1年生のお子さまがいらっしゃるご家庭では、子どもを守るうえで欠かせない大切な準備のひとつとして、通学路を親子で確認する「登校練習」を予定されている方も多いのではないでしょうか？多くの小学校では、子どもたちが安全に登下校するために、通学路が決まっています。通学路を実際に歩き確認するとともに、データから通学路で特に注意した方が良い場所を事前に把握しておくことも重要になってきます。

そこで2022年より公開を開始した「私のまちの7才の交通安全ハザードマップ」の使用方法をご紹介します。

「私のまちの7才の交通安全ハザードマップ」とは

こくみん共済 coop が金沢大学と共同で開発しました。警察庁が公表する交通事故統計情報のオープンデータ合計34,072件の事故情報を反映しています(2025年7月現在)。過去に交通事故が起こった場所が分かりやすく表示されるため、通学や通勤、お出かけ前など、特に注意すべき場所を調べることが可能なツールです。身近にある危ない場所や交通安全に関する取り組みが行われている場所を、誰でも投稿することも可能で、利用者全体で情報を共有することができます。

「横断歩道が無く、交通量が多い」、「交差点で双方交通量や歩行者も多い場所、スピードを出す車も多く危ない場所」という一般的に注意が必要な箇所に関する投稿や、「冬の積雪時には右折車との事故が多く発生している」など、地域の特性による投稿も見受けられます。

使用方法は、検索窓に住所または小学校など気になる場所を入力するだけで、周辺の事故情報や投稿された内容を確認することができます。

その他にも地図を印刷し、お子さまと一緒に「登校練習」に活用いただくことやPDFデータを家族やお友達に共有することが可能です。

URL： https://www.zenrosai.coop/stories/7pj/hazardmap/

「私のまちの7才の交通安全ハザードマップ」 検索画面

数字、ビックリマークをクリックすると詳細が表示されます

「地図をプリントする」をクリックすると印刷できます。

PDFデータで共有することも可能です。

当会では、交通事故のない安全な社会づくりのために、引き続き皆さまとともに、この活動に取り組んでまいります。

＜7才の交通安全プロジェクト これまでの主な取り組み＞

1.横断旗の寄贈

共済商品の利用を社会課題の解決にも繋げるため、2020年6月より「マイカー共済」のお見積もり1件につき、1本の横断旗を寄贈する取り組みをスタートしました。これまでに194万本以上（※ピットくん・コーすけコラボ横断旗含む）の横断旗を全国の児童館・小学校などへ寄贈することができました。

2.交通安全デジタル絵本を公式サイトで公開

子どもと親の交通安全意識を高めることを目的に、親子で楽しみながら交通安全について学ぶことができるデジタル絵本「ふしぎなふしぎなマジカルメガネ」を公式サイトで公開しています。

URL：https://www.zenrosai.coop/stories/7pj/book.html

3.金沢大学との共同研究の実施

2019年11月から金沢大学との共同研究をスタートし、7才の子どもたちを中心に子どもの目線や行動を調査して、交通事故から子どもを守るための具体的な実験・分析と改善に取り組んでいます。

4.こくみん共済 coop 「7才の交通安全プロジェクト」× note投稿コンテスト

「#子どもの安全を考える」

noteとのコラボコンテスト「#子どもの安全を考える」を2025年5月13日から6月1日まで実施しました。本コンテストでは、通学路での子どもの見守り活動や黄色い横断旗を持った人に救われたことなどのエピソードを募集し、期間中に子どもへのあたたかな眼差しが感じられる2,943件ものすばらしい作品をご応募いただきました。

URL：https://note.com/info/n/n836214f34160

5.小学校向け交通安全オンライン授業実施＆配信

小学生向けの「交通安全オンライン授業」を2025年6月25日に実施し、全国75校、7,104名の児童に参加いただきました。授業の様子は、2025年7月31日よりアーカイブ動画として公開しています。授業では「ぬまっち先生」こと沼田晶弘氏（東京学芸大学附属大泉小学校 教諭）が講師を務めました。歩行中の交通安全に関わる10問のクイズが初級～超上級に難易度が分かれて出題され、子どもたちも楽しみながら交通安全について学ぶことができる授業です。ぜひご視聴ください。URL：https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj/rule/school202506.html

6.「安全運転診断」サービス

運転者の性格上の特性から運転のタイプを診断し、事故抑制に繋げるヒントを提供する無料コンテンツ『安全運転診断』を、2025年9月19日から提供開始しました。簡単な20個の質問に答えるだけで、9つの基本性格タイプの中からご自身のタイプを判定。その性格に応じた運転上の強み・弱みや、交通安全のための心がけをアドバイスします。プロフィールの登録は不要で、どなたでも手軽にご利用いただけます。

URL：https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj/manners/shindan/index.html

＜こくみん共済 coop＞

正式名称：全国労働者共済生活協同組合連合会

たすけあいの生協として1957年9月に誕生。「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万一に備える」という仕組みです。少子高齢化社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。

◆こくみん共済 coop たすけあいの輪のあゆみ：https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/