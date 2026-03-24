【追加登壇者決定】鈴木おさむ氏がモデレーターに就任！yutori片石氏も参戦。4/23開催「ACROVE GROWTH SUMMIT 2026」

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株式会社ACROVE（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒井 俊亮）は、2026年4月23日（木）、日本橋・室町三井ホール&カンファレンスにて、事前登録制サミット「ACROVE GROWTH SUMMIT 2026」の追加登壇者が決定したことをお知らせいたします。

本サミットのモデレーターとして、現在はスタートアップ支援でも注目を集める鈴木おさむ氏の就任が決定。さらに、セッションAには株式会社yutori 代表取締役社長の片石 貴展氏の登壇が決定いたしました。

◼︎企画コンセプト

ビジネスの当たり前を、ここから塗り替える。

今、私たちが向き合っているのは、これまでの常識をどう脱却し、次の時代の当たり前をどう作るかという点です。2026年という転換期を前に、過去の成功法則ではない、新しい成長の形が求められています。本サミットは、次の時代を生き抜くための指針となる「新しい考え方」を提示し、スタートさせるための場所です。

◼︎追加登壇者（新着情報）

モデレーター

スタートアップファクトリー 代表

鈴木 おさむ 氏



19歳の時に放送作家になり、それから32年間、様々なコンテンツを生み出す。2024年3月31日をもち放送作家・脚本業を引退し、現在は、toC向けファンド「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、その代表を務める。

セッションA 登壇

株式会社yutori

代表取締役社長 片石 貴展 氏



1993年生まれ。2018年にInstagramのアカウント「古着女子」を立ち上げ、初期投資0円の“インスタ起業”としてyutoriを創業。「9090」や「HTH」「PAMM」など複数のファッションブランドを運営。2020年7月、ZOZOグループへハーフジョインし、2023年12月アパレル業界最年少で東証グロース市場へ上場。Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2020受賞。

◼︎登壇者（順不同）

※当日までに予告なく変更となる可能性がございます。

株式会社ACROVE代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井 俊亮

学生時代に株式会社アノマ（現ACROVE）を創業、プロテインEC販売事業を開始し約1年で年間売上5,000万超のブランドに成長。その後、EC事業に着目し、ECプラットフォーム事業を開始。2022年にはECロールアップ事業に拡大。現在約170社以上のお客様をご支援すると同時に、プロテイン、ベビー＆キッズ用品、家電、アウトドア用品、美容家電、カーパーツなど幅広い10を超える自社ブランドとグループ会社10社を運営。

Boost Capital株式会社代表取締役 小澤 隆生

早稲田大学卒業後、SCSKを経て1999年にビズシークを設立、楽天へ売却。その後クロコスを創業しヤフーへ売却するなど、起業家としての道を歩む。 楽天では楽天野球団の立ち上げ、ヤフーではEC事業の拡大、PayPayの立ち上げ、ZOZO・一休・ASKUL等の大型案件の統括を経て、2022年にヤフー代表取締役社長CEOに就任。 2024年にベンチャーキャピタルとPEのハイブリッド機能を持つBoost Capitalを設立、2025年にはAI特化のBoost Consultingを設立。

株式会社Mujin Japan取締役CEO 荒瀬 勇

大学にて機械工学を専攻。卒業後は台湾や米国でのエンジニアインターンシップを経て、日本国内大手機械メーカーのシステムエンジニアとして海外工場立ち上げや新機種開発などの大型プロジェクトに従事。2017年に株式会社Mujinに参画後は、営業部長、プロジェクトマネジメント部長、システムエンジニアリング本部長として数多くのプロジェクトを手掛け、中核メンバーとしてMujinの重要な柱の1つであるシステムエンジニアリング事業全体を統括。2024年にMujin Japan発足と同時に同社取締役CEOへ就任。

株式会社ギークプラス代表取締役CEO 加藤 大和

慶應義塾大学卒業後、モルガン・スタンレー証券を経て2006年にアッカ・インターナショナルを設立。物流ロボットを国内に先駆けて実装し、日本における物流テックの先駆けとして2017年に同社を大和ハウス工業へ譲渡。 現在はギークプラスCEOとして「次世代に残せるデジタル物流インフラを創る」を掲げ、ロボット販売からソフトウェア、コンサルティングまでを横断的に展開。ハードとソフトの融合により、物流を企業価値を高める戦略的資産へと変革し、持続可能な物流基盤の構築を推進している。

株式会社マクアケ代表取締役社長 中山 亮太郎

2006年に株式会社サイバーエージェントに入社後、社長運転手の傍ら新規のオンラインメディアを立ち上げ、その後ベトナムでのベンチャーキャピタル事業を担当。2013年に現在の株式会社マクアケを創業し、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」をリリース。2019年12月には東証マザーズ（現：グロース市場）に株式を上場。大企業、中小企業、スタートアップ、個人チームなど、規模を問わず、挑戦者の背中を押す事業の拡大を目指す。一般社団法人ベンチャー型事業承継の理事として日本全国のアトツギベンチャーを応援する活動も推進している。

株式会社ビビッドガーデン代表取締役社長 秋元 里奈

神奈川県相模原市の野菜農家に生まれる。 慶應義塾大学理工学部を卒業した後、2013年に株式会社ディー・エヌ・エーへ新卒入社。新規事業の立ち上げやマーケティング責任者などを経験。 2016年11月に一次産業分野の課題に直面し株式会社ビビッドガーデンを創業。2017年8月にこだわり生産者が集うオンライン直売所「食べチョク」を正式リリース。リリース3年で認知度/利用率No.1の産直通販サイトに成長。2020年4月にアジアを代表する30歳未満の30人「Forbes 30 Under 30 Asia」、2024年4月に世界経済フォーラム「Young Global Leaders 2024」に選出。その他、内閣府「規制改革推進会議」専門委員、農林水産省「食料・農業・農村対策審議会」「GI学識経験者委員会」委員、アスクル株式会社 社外取締役を務める。オンオフ問わず365日24時間着ている「食べチョクTシャツ」がトレードマーク。

concon株式会社代表取締役社長 高橋 史好

慶應義塾大学総合政策学部在学中。高校在学中に単身インドへ留学し、16歳で起業を志す。メディアやトゥクトゥク事業を経て、2021年に登録者17万人の越境YouTubeメディアを売却。その後、concon株式会社を創業し、インバウンド向けブランド「TOKYO LOLLIPOP」とフルカスタム高級だるま「カイシャダルマ」を展開。著名ブランドとのコラボレーションを実現し、伝統工芸とアートトイを融合させた新たな日本文化の発信に挑戦している。Forbes JAPAN「Culture-Preneurs 30」に選出。世界学生起業家アワード2024日本大会優勝を果たすなど、国内外で注目を集める。

株式会社セールスフォース・ジャパンSalesforce Commerce Cloud 統括責任者 出羽 啓祐

外資系グローバルIT企業でセールスリーダーを歴任。2016年よりトムソン・ロイターにて40カ国統括マネジメントを担当。2019年にはIBMのソフトウェア事業買収・新会社設立に参画し日本代表として顧客中心の成長モデルを構築。2024年よりSalesforceでSalesforce Commerce Cloud 統括責任者に就任。日本の売上を2年で米国に次ぐ世界第2位へと成長させる。現在はAIを軸とした次世代コマース戦略を推進し、経営視点で企業の持続的成長を支援している。





Kemana Technology PTE. LTD.Founder & CEO Chris Benz（クリス・ベンツ）

Eコマースおよびデジタルマーケティング領域で20年以上の経験を持つ。2011年にKemanaを創業。Adobe Commerce (Magento)、Shopify Plus、Salesforce Commerce Cloud、Commercetoolsの公式パートナーとして、アジア全域及びグローバルに300を超えるエンタープライズ企業のEC構築・運用を支援。技術とビジネスの両面からクライアントの成長を支える戦略家として知られる。インドネシアEコマース協会共同創設者。

株式会社Macbee Planet代表取締役社長 千葉 知裕

中央大学法学部 卒業。公認会計士。

大手監査法人を経て2018年に上場準備責任者として当社に入社。2021年12月に株式会社Macbee Planetの代表取締役社長に就任。成果報酬マーケティングのリーディングカンパニーとしての組織づくりや、グループ全体の事業を牽引している。

Theta Times Ventures General Partnergratch scaling株式会社 代表取締役社長小池 政秀

法政大学卒業後、2001年に株式会社サイバーエージェントに入社。Ameba事業やゲーム事業など、数多くの主要事業の立ち上げを牽引し、同社常務取締役、専務執行役員CSO（Chief Strategy Officer）を歴任。グループ全事業の戦略評価や執行役員の目標設計を管掌する。2023年にgratch scaling株式会社を創業し、代表取締役社長に就任。新規・既存事業のグロース設計や企業のスケール支援を行う。2025年よりTheta Times Venturesの立ち上げに参画。

株式会社REJECT代表取締役社長 甲山 翔也

1999年大阪府生まれ。10歳より e スポーツの世界に入り、2018年選手を引退し当社を創業。eスポーツ選手、Vtuber等のマネジメントや、ゲーミングアクセサリーの製造販売を行う。競技では複数タイトルにて3度の世界大会優勝を経て歴代獲得賞金額日本一位、7.５億円を突破。Forbes Japan 30 Under 30 2023受賞。

株式会社HA-LU代表取締役社長 岡 春翔

株式会社HA-LU 代表取締役。2000年生まれ、自身のSNSの総フォロワー50万人を超えている。ハル学園の制作・プロデュースを行い、ショートドラマレーベル「HA-LU」を設立。設立１年で、運用SNSアカウントは総再生3億再生を超え、総フォロワー数37万人超え。鈴木おさむ氏、yutoriの片石氏、サイバーエージェント・キャピタル、ブーストキャピタル、スタートアップファクトリーから資金調達する。去年４月にカンブリア宮殿20周年の年に最年少起業家として出演する。さらにForbes 30 under 30 Asia 2025にも選出。

◼︎タームテーブル

参加お申し込みはこちら :https://thenewstandard.jp

※当日のスケジュールおよびセッション内容は、予告なく変更となる場合がございます。

◼︎開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40239/table/349_1_36f29075f05452e94929e9f37cc15f06.jpg?v=202603240451 ]

名称： ACROVE GROWTH SUMMIT 2026

日時： 2026年4月23日（木） 13:00～19:00（受付開始12:30）※予定

会場： 室町三井ホール&カンファレンス（東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 COREDO室町テラス3階）

形式： 事前登録制

◼︎お申し込み・ご参加方法

本サミットは、Eコマース、小売、ブランド運営企業に関わる方を対象とした招待制にて開催いたします。ご参加をご希望される方は、下記URLより詳細をご確認の上、お申し込みください。

※応募者多数の場合は、事務局による選考とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

お申し込みURL：https://thenewstandard.jp

お申し込み締切： 2026年4月12日（日） 23:59まで

参加費： 無料（事前登録制）

【ご来場にあたっての注意事項】

・当日は、ビジネス動画メディアをはじめ、複数のメディアによる取材撮影を予定しております。

・会場内の様子が後日YouTubeや各メディアにて配信・掲載される際、ご来場者様の容姿が映り込む可能性がございます。

・撮影された映像・写真は、主催者およびメディア各社の広報活動（SNS、WEBサイト、アーカイブ配信等）に使用される場合がございます。

・本イベントへのお申し込み・ご来場をもって、上記肖像権の利用に同意いただいたものとみなします。あらかじめご了承の上、お申し込みください。

◆株式会社ACROVEについて

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2026年2月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」