元ジェイテクト代表取締役松本氏登壇！サプライチェーンカンファレンス「SFX’26」4/24開催

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役 村上 建治郎、以下「Spectee」）は、サプライチェーンの未来とレジリエンス（強靭化）をテーマにした大規模カンファレンス「Supply Chain Future Experience 2026（以下、SFX’26）」を、2026年4月24日（金）に、リアル（渋谷）とオンライン配信の双方で実施します。

地震や気候変動の影響による大雨被害等の自然災害の発生、地政学的リスクの増大により、社会では不確実性が増しています。自動車業界は複数のティアから多くの関連会社を抱えており、業界特性上、サプライチェーンの重要性もさらに高まっています。

このような中、トークセッションでは自動車技術の専門家であり、元株式会社ジェイテクトの代表取締役兼CTOである松本巧氏の登壇が決まりました。

なお、第3回目となる本イベントは「登壇者や他企業の担当者と直接情報交換がしたい」という多くのご要望にお応えし、今年はオンライン配信に加えて、初となるリアル開催（東京・渋谷）をご用意しております。※先着お申込みでご参加いただけます。

また、全セッション終了後の18時からは、参加者・登壇者が一堂に会する「交流会（ネットワーキング）」も実施予定です。業界の垣根を越えた新たな共創の場としてご活用ください。

お申込みURL：https://supplychain-x.com/

■自動車技術の専門家・松本巧氏が登壇 「経営視点で考える、『サプライチェーン強靭化』の未来像」について約40分間の白熱トーク！

自動車業界は、その産業規模やグローバルに張り巡らされた供給網・販売網の広さから、地球規模の問題の影響を強く受ける業界であると言えます。

今回、元 株式会社ジェイテクト 代表取締役 兼 CTO 松本巧氏をお招きして、経営視点で考える、「サプライチェーン強靭化」の未来像をお話しします。

明日からのビジネス課題の参考として、ぜひ当日ご期待ください。

■その他、業界のトップランナーが多数登壇

基調講演ではサッカー解説者の松木安太郎氏をお招きし、予測不能な時代を乗り切るための「チームマネジメント」や「絶対に諦めないリーダーシップ」についてお話しいただきます。

ほかにも、ローランド・ベルガー パートナーの小野塚 征志氏による基調講演や、経営コンサルタントの坂口 孝則氏を交えた対談、さらにアスエネ株式会社をはじめとする先進企業による実践的なSCM・BCP事例のセッションなど、圧倒的な熱量と学びを提供するプログラムをご用意しています。

※登壇者やセッションの詳細は、イベント公式サイトや今後もプレスリリースにて随時発表いたします。

■「SFX’26」開催概要

イベント名： Supply Chain Future Experience 2026（SFX’26）

テーマ： 未来志向のサプライチェーンレジリエンス

開催日時： 2026年4月24日（金） 13:30～19:00（※18:00より現地にて交流会）

開催形式： ハイブリッド開催

【リアル会場】Dragon Gate（渋谷パルコDGビル 受付10F）

※「DGビル」は渋谷パルコとは別のオフィス棟です。パルコ店舗入口から入ってもDGビルには行けませんのでご注意ください。

【オンライン会場】Youtube Live（予定）※お申込み後のメールにて視聴用URLをご案内いたします。

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 株式会社Spectee

詳細・お申し込みURL：https://supplychain-x.com/

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp