【2026年春夏】現役美容師159名に調査！「トレンドヘアスタイル」「トレンドヘアカラー」

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が提供する、サロンスタッフ直接予約アプリ「minimo」（以下ミニモ）は、都心部で働く現役美容師159名に2026年春夏の「トレンドヘアスタイル」「トレンドヘアカラー」についてアンケート調査を実施しました。

その結果を最新の美容知識を分かりやすくお届けするミニモの公式メディア「minimo room」にて公開しました。

調査概要

・調査対象：現役美容師

・調査日：2026年3月

・調査方法：インターネットによる任意回答

・調査人数：159名

※データ・画像を引用される際は、出典元として必ず下記のURLをご記載いただきますよう、お願いいたします。

▼トレンドヘアスタイル

URL： https://minimodel.jp/room/hair/hairstyletrend-2026ss

▼トレンドヘアカラー

URL：https://minimodel.jp/room/hair/haircolortrend-2026ss

■《2026年トレンド春夏ヘアスタイルランキング》

●第1位：レイヤースタイル

第1位は、圧倒的な票数を獲得した「レイヤースタイル」でした。アンケートでも他を大きく引き離す結果となり、引き続きトレンドの中心的なヘアスタイルとなっています。

2026年春夏は、顔周りだけでなく全体に動きを出す「ハイレイヤー」や、結べる長さを残した「レイヤーボブ」が特に人気です。レイヤーは入れる位置や量によって幅広い骨格や雰囲気に合わせやすく、軽やかでこなれた印象を演出できる点が支持されています。

＜美容師の回答理由＞

・どのジャンルの人にも、レイヤーの入れ具合や高さを変えれば誰でも似合うスタイルになれる

・スタイリングは楽でオシャレに見えるから

・春夏は軽めがかわいいのと、髪色よりカットで個性を出す人が増えた気がするから

●第2位：ハッシュカット・ウルフカット系

第2位は、ハッシュカットやウルフカットなどのスタイルでした。韓国トレンドとY2K（平成リバイバル）ブームの影響を受け、引き続き注目を集めています。

顔周りや襟足にレイヤーを入れることで、カジュアルでこなれた印象を演出できるのが特徴です。髪の長さを大きく変えなくても印象を変えられる点が、支持を集めている理由の一つと考えられます。

＜美容師の回答理由＞

・レイヤーカットの人気＋昨今の平成ブームで、顔周りの動きもできるし平成っぽいウルフ調にもできるため

・韓国っぽいシルエットだから

・動きが出やすくカジュアルなイメージになりやすい

●第3位：ボブスタイル系

第3位は、ボブスタイルでした。 定番のボブですが、2026年春夏は顔周りや表面に段差を入れた「ボブレイヤー」がトレンドの兆し。

また、首元がスッキリ見えるコンパクトな「ミニボブ」や、韓国風の「タッセルボブ」など、軽やかでおしゃれに決まるスタイルが支持されています。

＜美容師の回答理由＞

・春夏は暖かくなるし、短くする人が増えるとおもう。それにプラスして今はレイヤーカットが流行っているからぱつっとボブより軽いスタイルのほうが流行る

・首元がスッキリしていて夏とかに良さそう

・すっきりした髪型でボブにするひとたちが多くて、その中でも韓国のタッセルボブはまだ人気！

【番外編】ネクストトレンドワード！？人気上昇中のヘアトレンド3選

● ハッシュボブ

韓国風レイヤーのハッシュカット（ウルフ）にボブを組み合わせた「ハッシュボブ」も注目されています。顔周りに程よく入れたレイヤーがアクセントとなり、従来のボブスタイルに変化を加えたい層に適したスタイルです。

美容師からも「レイヤーを加えることで重めのボブが似合いにくい方でも取り入れやすい」「軽すぎず重すぎないバランスで骨格カバーがしやすい」といった声が寄せられており、実用性とトレンド性を兼ね備えたヘアスタイルとして注目されています。

● フレンチボブ

攻めすぎないナチュラルなおしゃれを楽しみたい大人女性には「フレンチボブ」がおすすめ。 あえて作り込まないラフな毛先が、海外ガールのようなこなれた雰囲気を醸し出します。

● バタフライカット

Y2Kのトレンドを現代風に再解釈した、顔まわりに羽のような軽やかなレイヤーを入れ、柔らかい動きを作る髪型です。蝶が羽を広げたようなふんわりとした動きを作り、海外風っぽいスタイルになれるのがポイントです。

【2026年春夏ヘアスタイルトレンド3つの傾向】

《1》圧倒的1位！さらに進化する「レイヤースタイル」

今回の調査で圧倒的な支持を集めたのがレイヤースタイルです。

2026年春夏は「より軽く、より動く」スタイルへと進化し、顔周りだけでなく全体にしっかり動きを出すハイレイヤーなどが人気を集めそうです。特に、巻いたときに空気感が出る「ふわっと感」がトレンドの鍵になります。ストレートのままでも、毛先を軽くワンカールするだけでも垢抜けたこなれ感を演出できるため、朝のスタイリングがとても簡単なメリットも。

レイヤーを入れる位置や量を調節すれば、どんな骨格やファッションの系統にも似合わせやすく、小顔効果も期待できる春夏にぴったりの万能スタイルです。

《2》Y2K・平成リバイバルで「ハッシュカット」が急浮上

韓国トレンドや平成リバイバルの影響で、ハッシュカットのオーダーが増加中。顔周りにエッジを効かせたスタイルが、カジュアル派や個性派のおしゃれ女子から熱い視線を集めています。

「ハッシュカット（Hush Cut）」とは、韓国発の軽やかなレイヤーヘアのこと。トップの丸みと襟足のくびれが特徴で、いわば「大人っぽい韓国風ウルフヘア」です。

従来のウルフカットは、上の表面の髪が短く、襟足に沿って長くなっていくクールなスタイル（ショート～ミディアム向け）が一般的でしたが、ハッシュカットは、上の髪の短さが顔まわりにポイントとしてくるようにカットされているのが大きな違いです。ボブ～ロングの長さにもぴったりで、顔周りに繊細なレイヤーを入れることで小顔効果と抜け感を演出できます。

《3》春夏らしい「軽やかさ」と「動き」がキーワード

気温が上がる春夏に向けて、髪の重さを減らして「軽やかさ」や「透け感」を重視するスタイルがトレンドの軸に。

「春夏は軽めがかわいいのと、髪色よりカットで個性を出す人が増えた気がする」 という美容師の声もあり、ふんわりとした動きをつけるスタイルが支持されています。

【2025年春夏の調査と比較】

2025年の春夏調査でも「軽めのハイレイヤー」が第1位を獲得していましたが、2026年春夏はその傾向がさらに強まり、レイヤースタイルが約7割の支持を集める主要トレンドとして定着しています。

また、昨年は「重めスタイル」や「まとまりのあるボブ」も上位にランクインしていましたが、2026年春夏は韓国トレンドやY2Kブームの影響を受け、「ハッシュカット」や「ウルフスタイル」が第2位に浮上しました。

顔周りや襟足にレイヤーを入れた、エッジのあるカジュアルなスタイルへとシフトしている傾向が見られます。

▼2025年春夏トレンドヘアスタイル調査結果

URL：https://minimodel.jp/room/hair/hairstyletrend-2025ss

■《2026年トレンド春夏ヘアカラーランキング》

● 第1位：ピンク系カラー（ピンクベージュ / ピンクブラウン）

今回の調査では、春夏の定番カラーである「ピンク系カラー」が最も支持を集め、第1位となりました。中でも今年は、ビビッドで派手なピンクよりも、ベージュやブラウンをブレンドした淡くくすみのあるピンクが大本命のトレンドとして注目されています。

なかでも肌馴染みが抜群の「ピンクベージュ」は、可愛さも大人っぽさも表現できると大人気。 ベージュを多めに配合することで、ピンク特有の甘さを適度に抑えつつ、春夏らしい透 明感と柔らかさを引き出してくれます。

また、さまざまなパーソナルカラーに合わせやすいことも支持されている理由の一つと考えられます。2026年春夏は、やわらかな印象のピンクカラーが注目されるトレンドとなりそうです。

＜美容師の回答理由＞

・パキッとしたホワイトピンク系やビビッドなピンク系ではなく、くすみピンクやピンクベージュ系が今年は人気が出ると思ったから

・暖色でビビット過ぎない色だから。春っぽく温かみある感じがほしい人に

・白っぽさを感じるミルキーな仕上がりのペールピンクが春に多くなるため

● 第2位：ベージュ系カラー（ミルクティーベージュ / ヘーゼルベージュ）

第2位は、年代を問わず支持されている王道の「ベージュ系カラー」となりました。明るさを出しつつも派手になりすぎない、自然な抜け感が人気の理由と考えられます。なかでも「ヘーゼルベージュ」は、赤みを抑えた明るめの色合いが特徴で、柔らかな質感や外国人風のニュアンスを求める方に適したカラーとして注目されています。

また、ブリーチなしでも透明感を表現しやすく、オフィスシーンでも取り入れやすい上品な印象に仕上がる点も支持されているポイントです。さまざまなシーンに自然に馴染むカラーとして、春夏シーズンも引き続き人気が高まると見られます。

＜美容師の回答理由＞

・明るくする人が多く万人ウケする。透明感と次のカラーへの移行のしやすさも魅力

・イエベでもブルベでも似合う透明感カラー（ヘーゼルベージュ）で垢抜けるから

・冬は重めのくすみカラーが人気でしたが、夏は透明感のある明るめのくすみカラーが旬になると思います

第3位：オリーブ系カラー（オリーブベージュ / ミント）

第3位は、赤みを抑えた透明感のある仕上がりが特徴の「オリーブ・グリーン系カラー」となりました。透明感とこなれ感を同時に手に入れられる、大人女子からの支持が厚いカラーです。

なかでも、「オリーブベージュ」は、オリーブが持つ透明感と、ベージュの柔らかさが合わさった絶妙な色合いで、日本人特有の髪の赤みを補色でしっかり消してくれるので、髪にうるっとした美しい透明感を出してくれます。

＜美容師の回答理由＞

・赤みが消えた方が透明感出て可愛いから。インスタ等でも流行っている

・大人上品な雰囲気とブリーチ無しでも出来る再現性のよさ

・透明感のあるカラーで流行り廃り関係なく年中してもトレンドが抑えられるカラーだから

【2026年春夏カラートレンド3つの傾向】

《1》季節感に合わせた「明るめトーン」へのシフト

暖かくなる季節に向けて、暗めの冬カラーから「明るめ」にトーンアップしたいという需要が高まっています。 最近はアルバイトや職場での髪色規定が緩和されつつある傾向もあり、今年は全体的に髪を 明るくして気分を変えたい方が増えているようです。

また、春夏は軽やかな素材のファッションや明るいカラーのメイクが増えるため、髪色もトーンアップすることでトータルコーディネートのバランスが整いやすくなります。

《2》「暖色」と「寒色」の二極化？共通するのは『肌なじみ』

今年のトレンドは、華やかに血色感を重視した「ピンク・オレンジ系の暖色カラー」と、髪の赤みを抑え透明感のある「オリーブ・アッシュ系の寒色カラー」の2つに人気が分かれる傾向が見られました。

暖色カラーでは、ピンクベージュやピンクブラウン、ペールピンクのような柔らかいカラーが特に人気で、「顔色をパッと明るく見せてくれる！」「明るめでも派手になりすぎない！」といった声が美容師から多く寄せられています。一方で、日本人の髪特有の赤みを抑えて透け感を出せる寒色カラーでは、オリーブベージュやグレージュが人気で、「透明感が出る」「肌がきれいに見える」といった理由から選ばれているようです。一見対照的な2つのカラーですが、共通しているのは「肌なじみの良さ」です。

《3》ブリーチなし＆デザインカラーで賢くおしゃれに

明るい髪色に挑戦したいものの、「髪のダメージが気になりブリーチに踏み切れない」という層から支持を集めているのが、ブリーチなしのダブルカラーです。髪への負担を抑えながら、春夏らしい明るさと透明感を表現できることから、オーダーが増えている傾向が見られます。

また、今年は単色カラーだけでなく、ワンポイントで個性を演出するデザインカラーにも注目が集まっています。根元をあえて暗く残す「シャドールーツカラー（海外風スタイル）」や、髪に立体感を加える「ハイライト」など、伸びてきても気になりにくく、色落ちの過程も楽しめるスタイル提案が増えていることも特徴です。

【2025年春夏の調査と比較】

2025年春夏はハイトーンブームが落ち着き、「ピンク系」や「ベージュ系」の柔らかい色味や、ナチュラルな暗髪カラーに人気が集中していました。

一方で2026年は、透明感を保ちつつ「明るめトーン」へシフトしたいという層が増加している印象です。

また、「髪をキレイに見せたい」というニーズに加え、自分の肌色に合わせて血色感を良く見せる「肌なじみ」を重視する人が増えています。

そのため、ダメージを最小限に明るく見せる「ブリーチなしダブルカラー」への注目が昨年に引き続き高まりそうです。

▼2025年春夏トレンドヘアカラー調査結果

URL：https://minimodel.jp/room/hair/haircolortrend-2025ss

■ サロンスタッフ直接予約アプリ「minimo（ミニモ）」について

2014年1月に提供を開始した美容師やネイリスト、アイデザイナー、エステティシャンなどの美容サロンスタッフとお客さまが、直接コミュニケーションを取りながら、施術の予約ができるアプリ。サロンスタッフが自身のスタイリング写真やサロン情報 、施術料金などを掲載し、お客さまは希望に合ったサロンスタッフを検索して予約できる。2025年4月時点で累計ダウンロード数700万件を突破。

「ミニモ」は、今後もサロンスタッフとお客さまとのコミュニケーションをより豊かにし、多くの人に愛され続けるビューティサービスを目指します。

minimo公式サイト：https://minimodel.jp/

minimo公式X：https://twitter.com/minimojp

■アプリ概要

アプリ名minimo（ミニモ）

価格無料

対応機種【iOS】iOS 16.1 以降 【Android(TM)】Android 10.0 以降

利用方法各ストアで「ミニモ」を検索

アプリダウンロードURL

https://minimo.onelink.me/qmi4/h73o3ihh

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。