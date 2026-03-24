【ココモーラ】ソフトバンクでんきの利用者にアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

ソフトバンクでんき：https://cc-moola.com/electricity/item/softbank-denki

総合ランキング：https://cc-moola.com/electricity/ranking

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/electricity/survey/softbank-denki-questionnaire

調査サマリー- 乗り換え時の手続きについて、53.33%が「店頭で申し込めてよかった」、31.67%が「工事がなくスムーズだった」と回答。スマホの契約更新に合わせて手軽に切り替えられる点が大きなメリットとして捉えられている。- 気に入っているポイントとして、45%が「家族全員のスマホ・ネット代が安くなること」、30%が「PayPayポイント還元」を挙げている。電気代単体だけでなく、通信費を含めたトータルコストの削減にメリットを感じる利用者が多いとわかった。- 月々の電気代自体は53.33%が「あまり変わらない」と回答しているが、一方で「支払いがスマホ代と合算されて管理が楽」という声も多く、家計管理のし易さが満足度を支える一因となっている。ソフトバンクでんきに関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/513_1_5cef55da17ffb0f91def72ea5199bfd8.jpg?v=202603240451 ]

■ソフトバンクでんきに乗り換える際の手続きはどうでしたか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/513_2_9c03becfab0e0fdd88241822edbb926a.jpg?v=202603240451 ]

■ソフトバンクでんきに切り替えて、月々の支払額は変化しましたか？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/513_3_3682556bc8655cc233deb7d79d8a9124.jpg?v=202603240451 ]

■ソフトバンクでんきを利用してみて、気に入っているポイントは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/513_4_bea094324ae09da45a4a4afbc40b2c5b.jpg?v=202603240451 ]

■ソフトバンクでんきを契約する前に知っておいた方がいいデメリットや注意点はありますか？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/513_5_c0662cd48252f1f634e8d927a0150a09.jpg?v=202603240451 ]

■ソフトバンクでんきを実際に使ってみた総合満足度は？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/513_6_64317c3133a2d4b6c1419610638ed57b.jpg?v=202603240451 ]

ココモーラについて

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株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/