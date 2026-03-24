『クリアターン』から「うるうるＢＯＭＢ クールマスク」を4月21日より数量限定発売！

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』から、「うるうるＢＯＭＢ クールマスク」（１品目１品種、ノープリントプライス）【医薬部外品】を2026年4月21日に、全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売します。

◇クリアターン公式サイト https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

■商品特長

ヒアルロン酸の5倍の保水力があるといわれるサクランTM※１・白キクラゲ多糖体+浸透型※2ヒアルロン酸・BG、速攻型クール成分※3・持続型クール成分※4ナイアシンアミド・ビタミンB6※5・パンテノール・BG（保湿）を配合した美容液マスク。紫外線で乾燥しがちな肌もしっかり保湿、ひんやりひきしめて、毛穴の目立ちにくい肌へ導きます。天然香料配合でひんやり心地よいリラックスハーブの香り。

弱酸性・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー・紫外線吸収剤フリー・シリコーンフリーのやさしい使い心地です。

※１ スイゼンジノリ多糖体 ※2 角層まで ※3 メントール ※4 乳酸メチル ※5 ピリドキシンHCI

■クリアターンについて

1998 年にデビューしたスキンケアブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界11の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開しています。

2026年4月21日 順次発売

『クリアターン』 数量限定品（1品目１品種)

■『コーセーコスメポート』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64425/table/367_1_a03f0e88740426c9f8aaaecbe2e0c652.jpg?v=202603240451 ]

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp