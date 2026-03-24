“鍼灸は時間がかかる”を変える。20分完結の新業態「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」2026年3月28日（土）オープン
ReBodyCraft株式会社（本社：東京都品川区、代表：小池謙雅）が運営するTRIGGER鍼灸院は、2026年3月28日（土）に開業する複合施設「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」内に、新業態となる「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」をオープンいたします。
オープンに伴い、より多くの方に新しい鍼灸体験を知っていただくため、期間限定のオープニングキャンペーンを実施いたします。
新店舗ロゴ
| オープニングキャンペーン
オープンを記念し、通常価格よりお得に施術を体験していただける期間限定キャンペーンを実施いたします。
■対象メニュー
(1)はじめての鍼とマッサージ体験
料金：4,400円⇒2,200円
期間：2026年3月28日(土)、3月29日(日)、4月1日(水)～4月30日(木)（4月中は平日限定）
特典：治療後に1000円分の割引チケット×2枚をその場でプレゼント（平日限定）
※1日10名限定
(2)はじめての鍼とマッサージでリフトアップ
料金：8,800円⇒5,589円
2026年3月28日(土)、3月29日(日)、4月1日(水)～4月30日(木)
※1日10名限定
■利用方法
・Web予約優先制
・電話での予約不可
・キャンペーンの併用不可
※詳細は店舗または公式サイトをご確認ください。
メニュー：QUICK TRIGGER
メニュー：QUICK BEAUTY
| 「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」の特徴
「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」は、TRIGGER鍼灸院がこれまで培ってきた臨床技術をもとに、忙しい現代人のライフスタイルに合わせ、もっと身近に受けていただくために立ち上げた新業態です。
20分という短時間の施術に、本格的なトリガーポイント療法(※1)の技術を凝縮し、日常生活の中で気軽に身体を整える新しい鍼灸体験を提供します。
※1・・トリガーポイントとは：筋膜と筋肉の間に形成され、慢性痛や可動域制限、姿勢にも影響する治療点。
●最短20分で効果を実感
スポーツマッサージと鍼灸による施術を20分で提供します。
●スキマ時間で身体ケア
仕事帰りや買い物の合間など、短時間で身体を整えることが可能です。
●大井町駅直結の利便性
大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」内に位置し、通勤やお買い物の途中でも気軽に立ち寄れる立地です。
入口
施術室は半個室でカーテンもついているため、落ち着いて施術を受けられます。
| こんな方におすすめ
・デスクワークによる肩こりや腰痛を感じている方
・短時間で身体を整えたい方
・仕事帰りに身体ををケアしたい方
・鍼灸マッサージを試したい方
・買い物の合間にリフレッシュしたい方
| ReBodyCraft株式会社 代表取締役 / TRIGGER鍼灸院 代表 小池謙雅 コメント
TRIGGER鍼灸院は 「患者と治療家の人生の転機となる」という理念のもと、現代医学・解剖学に基づいた再現性の高いトリガーポイント療法を追求してきました。近年、働き方の多様化や健康意識の高まりにより、「短時間で身体を整えたい」というニーズが急速に高まっています。
一方で鍼灸には「効果はあるが時間がかかる」というイメージがあり、興味がありながらも一歩踏み出せない方が多いのも事実です。
TRIGGER鍼灸院の技術の原点には、わたくし代表小池の鹿島アントラーズのトレーナー現場での経験があります。試合のハーフタイムという限られた時間の中で、選手のコンディションを整え、再びピッチに送り出すための現場で練り上げられたメソッドです。この経験に着想を得て、TRIGGER鍼灸院はこれまで培ってきた臨床技術を活かし、本格的な鍼灸治療をわずか20分に凝縮した新しい施術スタイルを開発しました。
このたび誕生する「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」は、“20分で身体が変わる”をコンセプトに、忙しい現代人でも気軽に通える新しい鍼灸体験を提供します。
隙間時間に本格治療を。そして“快適“をもっと日常に。
QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院は、鍼灸の新しい可能性に挑戦していきます。
| 「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」店舗概要URL：(https://trigger-shinkyu.com/quicktrigger20/(https://trigger-shinkyu.com/quicktrigger20/)）
店舗名：QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院
所在地：〒140-0005 東京都品川区広町二丁目1番17号 OIMACHI TRACKS 4F
アクセス：大井町駅トラックス口直結
開業日：2026年3月28日（土）
営業時間：10:00～20:00（19:30最終受付）
定休日：不定休
メニュー：スポーツマッサージ+鍼施術
■お身体の施術
QUICK TRIGGER (1部位) 4,400円 (税込)
QUICK TRIGGER (2部位) 8,800円 (税込)
■お顔の施術
QUICK BEAUTY（1部位） 4,400円 (税込)
QUICK BEAUTY（2部位） 8,800円 (税込)
| TRIGGER鍼灸院とは（URL：https://trigger-news.com(https://trigger-news.com)）
「患者と治療家の人生の転機となる」を理念に掲げるTRIGGER鍼灸院は、プロスポーツの現場で培われたトリガーポイント療法を提供する鍼灸院です。創業者である代表取締役の小池謙雅が、鹿島アントラーズのチームトレーナー時代に確立した再現性の高い技術を基盤としています。
2013年創業以来、現在は5店舗を展開し、のべ11万人以上の患者様の施術を行ってきました。現代医学・解剖学に基づき、痛みに特化した治療だけでなく、頭痛や自律神経症状などの不定愁訴にも対応。症状の緩和を通じて、患者様が「やりたいことをやれる」人生を送れるよう貢献することを目指します。
五反田院（本社）外観
トリガー鍼…トリガーポイントを直接かつ正確に鍼で捉える施術方法
| TRIGGER鍼灸店舗一覧（URL：https://trigger-news.com(https://trigger-news.com)）
TRIGGER鍼灸・整骨院 大井町院
住所：東京都品川区東大井5-8-10 パレスぼだい樹 1F
営業時間：平日10:00～12:30 15:00～19:30／土祝9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30
定休日：日曜日午後
TRIGGER鍼灸・整骨院 神栖院
住所：茨城県神栖市深芝南1-5-4 セントラルパレス105号
営業時間：平日10:00～12:30 15:00～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30
定休日：水曜日／日曜日午後
TRIGGER鍼灸・整体院 学芸大学駅前院
住所：東京都目黒区鷹番2-8-22 プラザ学芸大学EAST-E
営業時間：平日10:00～13:00 15:30～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30
定休日：月曜日／日曜日午後
TRIGGER鍼灸・マッサージ院 四谷院
住所：東京都新宿区四谷三栄町9-4 堀木ビル 1F
営業時間：平日10:00～13:00 15:30～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30
定休日：月曜日／日曜日午後
TRIGGER鍼灸・整骨院 五反田院（本社）
住所：東京都品川区西五反田1丁目33-1 五反田NKビル
営業時間：平日10:00～12:30 15:00～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30
定休日：日曜日午後