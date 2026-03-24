“鍼灸は時間がかかる”を変える。20分完結の新業態「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」2026年3月28日（土）オープン

ReBodyCraft株式会社

ReBodyCraft株式会社（本社：東京都品川区、代表：小池謙雅）が運営するTRIGGER鍼灸院は、2026年3月28日（土）に開業する複合施設「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」内に、新業態となる「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」をオープンいたします。

オープンに伴い、より多くの方に新しい鍼灸体験を知っていただくため、期間限定のオープニングキャンペーンを実施いたします。

新店舗ロゴ





| オープニングキャンペーン

オープンを記念し、通常価格よりお得に施術を体験していただける期間限定キャンペーンを実施いたします。

■対象メニュー

(1)はじめての鍼とマッサージ体験

料金：4,400円⇒2,200円

期間：2026年3月28日(土)、3月29日(日)、4月1日(水)～4月30日(木)（4月中は平日限定）

特典：治療後に1000円分の割引チケット×2枚をその場でプレゼント（平日限定）

※1日10名限定

(2)はじめての鍼とマッサージでリフトアップ

料金：8,800円⇒5,589円

2026年3月28日(土)、3月29日(日)、4月1日(水)～4月30日(木)

※1日10名限定

■利用方法

・Web予約優先制

・電話での予約不可

・キャンペーンの併用不可

※詳細は店舗または公式サイトをご確認ください。

メニュー：QUICK TRIGGERメニュー：QUICK BEAUTY





| 「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」の特徴

「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」は、TRIGGER鍼灸院がこれまで培ってきた臨床技術をもとに、忙しい現代人のライフスタイルに合わせ、もっと身近に受けていただくために立ち上げた新業態です。

20分という短時間の施術に、本格的なトリガーポイント療法(※1)の技術を凝縮し、日常生活の中で気軽に身体を整える新しい鍼灸体験を提供します。

※1・・トリガーポイントとは：筋膜と筋肉の間に形成され、慢性痛や可動域制限、姿勢にも影響する治療点。

●最短20分で効果を実感

スポーツマッサージと鍼灸による施術を20分で提供します。

●スキマ時間で身体ケア

仕事帰りや買い物の合間など、短時間で身体を整えることが可能です。

●大井町駅直結の利便性

大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」内に位置し、通勤やお買い物の途中でも気軽に立ち寄れる立地です。

入口施術室は半個室でカーテンもついているため、落ち着いて施術を受けられます。

| こんな方におすすめ

・デスクワークによる肩こりや腰痛を感じている方

・短時間で身体を整えたい方

・仕事帰りに身体ををケアしたい方

・鍼灸マッサージを試したい方

・買い物の合間にリフレッシュしたい方





| ReBodyCraft株式会社 代表取締役 / TRIGGER鍼灸院 代表 小池謙雅 コメント

TRIGGER鍼灸院は 「患者と治療家の人生の転機となる」という理念のもと、現代医学・解剖学に基づいた再現性の高いトリガーポイント療法を追求してきました。近年、働き方の多様化や健康意識の高まりにより、「短時間で身体を整えたい」というニーズが急速に高まっています。

一方で鍼灸には「効果はあるが時間がかかる」というイメージがあり、興味がありながらも一歩踏み出せない方が多いのも事実です。

TRIGGER鍼灸院の技術の原点には、わたくし代表小池の鹿島アントラーズのトレーナー現場での経験があります。試合のハーフタイムという限られた時間の中で、選手のコンディションを整え、再びピッチに送り出すための現場で練り上げられたメソッドです。この経験に着想を得て、TRIGGER鍼灸院はこれまで培ってきた臨床技術を活かし、本格的な鍼灸治療をわずか20分に凝縮した新しい施術スタイルを開発しました。

このたび誕生する「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」は、“20分で身体が変わる”をコンセプトに、忙しい現代人でも気軽に通える新しい鍼灸体験を提供します。

隙間時間に本格治療を。そして“快適“をもっと日常に。

QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院は、鍼灸の新しい可能性に挑戦していきます。





| 「QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院」店舗概要URL：(https://trigger-shinkyu.com/quicktrigger20/(https://trigger-shinkyu.com/quicktrigger20/)）

店舗名：QUICK TRIGGER20 鍼灸マッサージ院

所在地：〒140-0005 東京都品川区広町二丁目1番17号 OIMACHI TRACKS 4F

アクセス：大井町駅トラックス口直結

開業日：2026年3月28日（土）

営業時間：10:00～20:00（19:30最終受付）

定休日：不定休

メニュー：スポーツマッサージ+鍼施術

■お身体の施術

QUICK TRIGGER (1部位) 4,400円 (税込)

QUICK TRIGGER (2部位) 8,800円 (税込)

■お顔の施術

QUICK BEAUTY（1部位） 4,400円 (税込)

QUICK BEAUTY（2部位） 8,800円 (税込)





| TRIGGER鍼灸院とは（URL：https://trigger-news.com(https://trigger-news.com)）

「患者と治療家の人生の転機となる」を理念に掲げるTRIGGER鍼灸院は、プロスポーツの現場で培われたトリガーポイント療法を提供する鍼灸院です。創業者である代表取締役の小池謙雅が、鹿島アントラーズのチームトレーナー時代に確立した再現性の高い技術を基盤としています。

2013年創業以来、現在は5店舗を展開し、のべ11万人以上の患者様の施術を行ってきました。現代医学・解剖学に基づき、痛みに特化した治療だけでなく、頭痛や自律神経症状などの不定愁訴にも対応。症状の緩和を通じて、患者様が「やりたいことをやれる」人生を送れるよう貢献することを目指します。

五反田院（本社）外観トリガー鍼…トリガーポイントを直接かつ正確に鍼で捉える施術方法





| TRIGGER鍼灸店舗一覧（URL：https://trigger-news.com(https://trigger-news.com)）

TRIGGER鍼灸・整骨院 大井町院

住所：東京都品川区東大井5-8-10 パレスぼだい樹 1F

営業時間：平日10:00～12:30 15:00～19:30／土祝9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30

定休日：日曜日午後

TRIGGER鍼灸・整骨院 神栖院

住所：茨城県神栖市深芝南1-5-4 セントラルパレス105号

営業時間：平日10:00～12:30 15:00～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30

定休日：水曜日／日曜日午後

TRIGGER鍼灸・整体院 学芸大学駅前院

住所：東京都目黒区鷹番2-8-22 プラザ学芸大学EAST-E

営業時間：平日10:00～13:00 15:30～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30

定休日：月曜日／日曜日午後

TRIGGER鍼灸・マッサージ院 四谷院

住所：東京都新宿区四谷三栄町9-4 堀木ビル 1F

営業時間：平日10:00～13:00 15:30～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30

定休日：月曜日／日曜日午後

TRIGGER鍼灸・整骨院 五反田院（本社）

住所：東京都品川区西五反田1丁目33-1 五反田NKビル

営業時間：平日10:00～12:30 15:00～19:30／土祝日9:00～12:00 14:30～18:00／日曜日9:00～12:30

定休日：日曜日午後