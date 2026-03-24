WineBank、シリーズAラウンドで総額3.6億円超の資金調達を実施

株式会社WineBank

株式会社WineBank（東京都港区、代表取締役 中野邦人）は、シリーズAラウンドにおいて、マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（同社が運営管理するHIRAC FUND2号投資事業有限責任組合）および新規投資家を引受先とする1.6億円超の第三者割当増資、および株式会社みずほ銀行による2億円のワイン在庫に起因したプロジェクトファイナンス枠の確保により、計3.6億円超の資金調達体制を構築しました。これにより累計調達金額は約7.2億円※となります。

調達した資金は、高品質なワインの仕入れ強化と主力事業であるWineTech事業のさらなる認知拡大に充当し、ミッションである「既存のワイン流通のアップデート」を加速させます。

※事業承継した2020年7月以降におけるＷineBank単体の累計調達金額を指す。

■資金調達の目的と背景

繊細で高額かつ希少性の高いファインワインは、「流通経路が追いにくい」「保管状況によって劣化しやすい」「流通量に限りがあり不当な価格高騰が生じやすい」といった流通面の課題を抱えています。その結果、良質なワインが愛好家のもとへ適切に届きにくい状況となっており、売り手・買い手双方が安心かつ手軽に取引できる流通市場が求められています。

当社は「既存のワイン流通をアップデートする」をミッションに掲げ、革新的なオンラインサービスと55年の酒販実績を活かした正規品の仕入れ力を融合させ、ワイン流通のアップデートに取り組んでいます。2022年に、クラウド上でワインを一元管理できるオンラインサービス『WineBank』をリリース。さらに、2025年には、オークションの信頼とフリーマーケットの手軽さを兼ね備えた『WineBankマーケットプレイス』をリリースし、ワインの売買と管理をワンストップで行えるプラットフォームを実現しました。

また、近年、投資に対する関心の高まりや多様化も相まって、「ワインの資産価値」にも注目が集まっています。『WineBank』のサービスを利用すれば、正規品ワインの購入→一元管理→売却の流れをオンラインのみでシームレスに実現できるため、ワインの資産運用が誰でも簡単に始められます。なお、購入したワインは自宅に配送して飲むこともできるため、ワインを熟成させながら、嗜好品として、資産として、幅広くお愉しみいただけます。

今回の資金調達は、このプラットフォームの更なる活性化を目的にしたもので、今後のワインの仕入れ強化とWineTech事業の認知拡大に充当していく予定です。

■ 当社事業について

当社は現在、WineTech事業、レストラン・卸売事業、メンバーシップクラブ事業、EC・小売事業の4つのビジネスを大きな柱としています。従来の酒販やレストラン運営の事業を継続しつつ、新たなオンライン事業を掛け合わせることで、ワイン業界における新たな流通基盤を構築します。

・WineTech事業(https://www.wine-bank.co.jp/)：当社の主力事業であり、正規品ワインを適正価格で売買・管理できるオンラインプラットフォームを提供しています。ファインワイン流通の課題である「品質・価格・流動性」のすべてを解消しつつ、ワインを「消費」と「資産運用」の両軸で愉しめる革新的なサービスです。お客様のご要望に合わせたワイン投資プランも幅広くご用意しており、どなたでも簡単にワインの資産運用が始められます。

・メンバーシップクラブ事業(https://corp.wine-bank.co.jp/business/winebankclub/)：2025年7月に会員制メンバーシップクラブ『WineBank CLUB』をリリース。「レストランのワインは割高…」。そのようなワイン愛好家の悩みを解決し、ファインワインを多くの方に気軽に愉しんでいただくためのサービスです。レストランでの体験に加えて、会員ステータスに応じた特典（例.限定ツアー・イベント・特別販売の案内等）も豊富に用意しており、今後は規模を拡大し、ワイン愛好家が集う数千人規模のコミュニティを目指します。

・レストラン・卸売事業：2024年6月に創業40年を超える老舗グランメゾン『アピシウス(https://apicius.co.jp/)』がWineBankグループに参画。さらに2025年7月に東京ミッドタウン（六本木）内に『Bistro&Bar WineBank terrace(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13310455/)』をオープンしました。他にもワインを中心に取り扱うレストランを多数迎え、現在のグループ店舗数は全24店舗となっています。今後更なる店舗拡大を推進し、当社の認知拡大やメンバーシップクラブ事業とのシナジーを高めてまいります。

・EC小売事業：楽天市場などのECショッピングプラットフォームにて『青山ワインマーケット』を運営しています。半世紀以上の酒販実績をベースに幅広いワインを取り揃えており、当社ソムリエがフランスで目利きした直輸入ワインなども販売しています。

■ワイン業界を支えるパートナーとの協業推進

2025年に、TACTICAL WINE CONSULTANT合同会社（本社：東京都中央区、代表：井黒 卓）と顧問契約を結び、井黒 卓氏を当社のワイン事業全般におけるワインアドバイザーとして迎えました※1。また、2025年8月には、ワインスクール・レストラン事業を展開する株式会社レコール・デュ・ヴァン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：畑 敬）と業務提携を開始しました※2。これらの協業を通じて、ワインに関する知見やネットワークを加速的に広げ、国内外のワイン生産者ならびにワイン愛好家とより強固な信頼関係を築いてまいります。

※1 プレスリリース「株式会社WineBank、ソムリエ 井黒 卓氏との顧問契約を締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000115945.html)」

※2 プレスリリース「株式会社WineBank、株式会社レコール・デュ・ヴァンと業務提携を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000115945.html)」

■今後の展望

今回の資金調達によるワインの仕入れ強化や事業拡大を行いながら、ワインの総保有金額100億円を目指します。「総保有額100億円」は国内のワイン保有において、最大規模となる見通しであり、当社のビジョンでもある「全ての人にファインワインを」届けるための流通基盤となります。同時に、当社の4つの事業を柱に、ワインに特化した顧客基盤を拡大してまいります。既存のワイン流通をアップデートするために必要な「ワイン」と「人」、そして「革新的な流通システム」を網羅し、ファインワインを通して全ての人が豊かになる未来を実現します。

■投資家からのコメント

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 HIRAC FUND パートナー 岡田康司

前回投資させて頂いてから、今回改めて追加のご出資ができたことを嬉しく思います。その間だけで、老舗グランメゾン「アピシウス」の運営引受け、1本からCtoCでのファインワイン売買が可能になるマーケットプレイスのリリース、リアル店舗でファインワインが原価相当で飲める月額会員制サービス『WineBank CLUB』リリース、レコール・デュ・ヴァンとの業務提携等と、事業進捗がすさまじく、中野さんの1手1手にいつも驚かされています。1ユーザーとしても恐らく一番ヘビーユースさせて頂いていますし、いつも利用しながら日本ではなかなか体験できない素晴らしいサービスだなと感じています。HIRAC FUNDとしても引き続きファイナンスや広報PR等のご支援をさせて頂きますので、このサービスを一緒に拡大していきましょう。

■株主一覧

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（同社が運営管理する「HIRAC FUND2号投資事業有限責任組合」）、株式会社Private BANK、株式会社ベクトル、寺田倉庫株式会社、個人投資家、経営陣

■採用情報

WineBankは、より多くの方にファインワインの魅力を届けるべく、テクノロジーの活用によりファインワイン管理/投資を進化させ、シンプル且つわかりやすいサービスとして拡大していきたいと考えています。ワインが好きで我々の理念に共感してくださる方、事業に興味を持ってくださる方のご応募をお待ちしております。

https://www.wantedly.com/companies/company_2286974

■ 株式会社WineBankについて

WineBankは、創業55年の札幌の酒販店有限会社中村を事業承継し誕生した、ワインの販売事業からWineTech※１事業を手掛けるスタートアップです。「既存のワイン流通をアップデートする」をミッションに、「すべての人にファインワインを」をビジョンに掲げ、生産者と消費者が共に悦びあえる未来を目指しています。

既存のオフライン事業に加えて、業界に新たな変革をもたらすWineTech事業をオンラインで推進し、日本国内におけるワイン流通を幅広く担います。

※1 WineとTechnologyを組み合わせた造語。ワイン業界において金融とテクノロジーを掛け合わせた新たなサービスを指す。

＜代表プロフィール＞

代表取締役 中野 邦人

株式会社Seven Signatures にて、Donald Trump氏とハワイで Trump tower Waikiki プロジェクトに関わり 1 日あたりの売上高のギネス記録樹立。担当役員として学んだ不動産業のスペースシェアリング事業にて、飲食・宿泊・会議などの時間貸しコンテンツを提供する株式会社あどばるを設立。その後設立した株式会社AbHeriにおいて、上場企業グループ入りを果たした。シリアルアントレプレナーとして2020年に有限会社中村を事業承継。株式会社WineBankに改め、代表取締役に就任。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WineBank

代表者：代表取締役 中野 邦人

事業内容：Wine × Technology事業（WineTech事業）、EC・小売事業、 レストラン・卸売事業、メンバーシップクラブ事業

設立：1970年10月 ※2022年7月事業承継

資本金：437,169千円（資本準備金含む）[4]

本社：東京都港区六本木4丁目12番8号 第6DMJビル 2階

会社HP： https://corp.wine-bank.co.jp/

ワイン投資サービス『WineBank』：https://www.wine-bank.co.jp/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WineBank 広報担当

E-mail：info@winebank.co.jp