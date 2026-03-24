春の大人気イベント「第3回FUJI-Qスイーツウォーキング」開催！遊園地の中で桜と富士山を望みながら、スイーツとウォーキングを楽しむ
入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)では、2026年4月4日(土)と4月5日(日)の2日間、遊園地の中で桜と富士山を望む春景色とともに、スイーツの食べ歩きとウォーキングを気軽に楽しめるイベント「FUJI-Q スイーツウォーキング」を開催いたします。
本イベントは、パーク内にあるお花見スポットを巡るコース(約1.5km)を自分のペースで歩きながら、ドーナツやチョコバナナなどのバラエティ豊かなスイーツメニューを食べ比べできる『スイーツ×ウォーキングイベント』です。受付時間内であれば自由なタイミングでスタートでき、園内のアトラクションや絶景スポットを巡りつつ、途中で気になるスイーツ店舗に立ち寄るなど、富士急ハイランドならではの楽しみ方でご参加いただけます。各メニューは小さめサイズのため、仲間とシェアしたり、お一人でもご友人・ご家族とでもお楽しみいただけます。さらに、スイーツ巡りとあわせて桜の木に記載されているキーワードラリーも開催。見事ゴールされたお客様には、富士急の新名物スイーツ「絶叫焼き」をお持ち帰り用にプレゼントいたします。まさにスイーツ好きにはたまらないイベントです。
遊園地のにぎわいの中、園内の桜や富士山の眺望を楽しみながら、スイーツの食べ歩きとウォーキングを同時に満喫できる春のおでかけ体験に、ぜひご注目ください。
イベント概要
◆開催日時
2026年4月4日(土)・5日(日) 11：00～17：00
※受付時間…11：00～13：00まで（フードスタジアム１階特設受付にて）
※キーワードラリー引換…閉園時間まで（絶叫焼きファクトリーにて）
◆事前予約
期間：3月24日(火)～イベント当日の各日12時まで ※1日あたり先着150名に達し次第予約受付終了
予約方法：イベント詳細ページより、ご確認ください。
詳細を見る :
https://www.fujiq.jp/event/20260404.sweets_warking.html
◆内容
園内4か所の桜にあるキーワードを見つけていただきながら園内を巡り、指定された5つの店舗にてミニスイーツを食べ歩きます。キーワードを全て集めていただいた方には持ち帰りスイーツとして「絶叫焼き4個セット」をプレゼント。
◆食べ歩き店舗：スイーツメニュー
フードスタジアム：プルプルチョコがけプリン
RMカフェ：イチゴソースパンケーキ
富士山団子：斐御正信玄生わらびもち
Natural Junkies：ドーナツ（フレーバー4種のうち、いずれか一つ）
LA BANANE：チョコバナナ
◆参加料金
1,500円/1セット ※ご家族等でスイーツのシェア可
富士急ハイランド営業データ
■営業時間
日により営業時間が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。
■料金
ワンデイパス
大人6,000円～7,900円
中高生5,500円～7,400円
小学生4,400円～5,100円
幼児・シニア2,100円～2,600円
※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。
※富士急ハイランドは入園無料です。
■アクセス
車
新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分
バス
新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中
電車
JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車
大月駅から約50分
企業概要
社名：株式会社富士急ハイランド
代表者：上原 厚
設立：1964年6月1日
所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号
事業内容：遊園地事業
公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/