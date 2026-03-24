春の大人気イベント「第3回FUJI-Qスイーツウォーキング」開催！遊園地の中で桜と富士山を望みながら、スイーツとウォーキングを楽しむ

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)では、2026年4月4日(土)と4月5日(日)の2日間、遊園地の中で桜と富士山を望む春景色とともに、スイーツの食べ歩きとウォーキングを気軽に楽しめるイベント「FUJI-Q スイーツウォーキング」を開催いたします。

本イベントは、パーク内にあるお花見スポットを巡るコース(約1.5km)を自分のペースで歩きながら、ドーナツやチョコバナナなどのバラエティ豊かなスイーツメニューを食べ比べできる『スイーツ×ウォーキングイベント』です。受付時間内であれば自由なタイミングでスタートでき、園内のアトラクションや絶景スポットを巡りつつ、途中で気になるスイーツ店舗に立ち寄るなど、富士急ハイランドならではの楽しみ方でご参加いただけます。各メニューは小さめサイズのため、仲間とシェアしたり、お一人でもご友人・ご家族とでもお楽しみいただけます。さらに、スイーツ巡りとあわせて桜の木に記載されているキーワードラリーも開催。見事ゴールされたお客様には、富士急の新名物スイーツ「絶叫焼き」をお持ち帰り用にプレゼントいたします。まさにスイーツ好きにはたまらないイベントです。

遊園地のにぎわいの中、園内の桜や富士山の眺望を楽しみながら、スイーツの食べ歩きとウォーキングを同時に満喫できる春のおでかけ体験に、ぜひご注目ください。

イベント概要

◆開催日時

2026年4月4日(土)・5日(日) 11：00～17：00

※受付時間…11：00～13：00まで（フードスタジアム１階特設受付にて）

※キーワードラリー引換…閉園時間まで（絶叫焼きファクトリーにて）

◆事前予約

期間：3月24日(火)～イベント当日の各日12時まで ※1日あたり先着150名に達し次第予約受付終了

予約方法：イベント詳細ページより、ご確認ください。

詳細を見る :https://www.fujiq.jp/event/20260404.sweets_warking.html

◆内容

園内4か所の桜にあるキーワードを見つけていただきながら園内を巡り、指定された5つの店舗にてミニスイーツを食べ歩きます。キーワードを全て集めていただいた方には持ち帰りスイーツとして「絶叫焼き4個セット」をプレゼント。

◆食べ歩き店舗：スイーツメニュー

フードスタジアム：プルプルチョコがけプリンRMカフェ：イチゴソースパンケーキ富士山団子：斐御正信玄生わらびもちNatural Junkies：ドーナツ（フレーバー4種のうち、いずれか一つ）LA BANANE：チョコバナナ

◆参加料金

1,500円/1セット ※ご家族等でスイーツのシェア可

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

日により営業時間が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス

大人6,000円～7,900円

中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円

幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車

新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス

新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車

JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

企業概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/