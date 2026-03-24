春の大人気イベント「第3回FUJI-Qスイーツウォーキング」開催！遊園地の中で桜と富士山を望みながら、スイーツとウォーキングを楽しむ

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富士急行株式会社


　入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)では、2026年4月4日(土)と4月5日(日)の2日間、遊園地の中で桜と富士山を望む春景色とともに、スイーツの食べ歩きとウォーキングを気軽に楽しめるイベント「FUJI-Q スイーツウォーキング」を開催いたします。



　本イベントは、パーク内にあるお花見スポットを巡るコース(約1.5km)を自分のペースで歩きながら、ドーナツやチョコバナナなどのバラエティ豊かなスイーツメニューを食べ比べできる『スイーツ×ウォーキングイベント』です。受付時間内であれば自由なタイミングでスタートでき、園内のアトラクションや絶景スポットを巡りつつ、途中で気になるスイーツ店舗に立ち寄るなど、富士急ハイランドならではの楽しみ方でご参加いただけます。各メニューは小さめサイズのため、仲間とシェアしたり、お一人でもご友人・ご家族とでもお楽しみいただけます。さらに、スイーツ巡りとあわせて桜の木に記載されているキーワードラリーも開催。見事ゴールされたお客様には、富士急の新名物スイーツ「絶叫焼き」をお持ち帰り用にプレゼントいたします。まさにスイーツ好きにはたまらないイベントです。



　遊園地のにぎわいの中、園内の桜や富士山の眺望を楽しみながら、スイーツの食べ歩きとウォーキングを同時に満喫できる春のおでかけ体験に、ぜひご注目ください。


イベント概要



◆開催日時


2026年4月4日(土)・5日(日)　11：00～17：00


※受付時間…11：00～13：00まで（フードスタジアム１階特設受付にて）


※キーワードラリー引換…閉園時間まで（絶叫焼きファクトリーにて）



◆事前予約


期間：3月24日(火)～イベント当日の各日12時まで　※1日あたり先着150名に達し次第予約受付終了


予約方法：イベント詳細ページより、ご確認ください。


詳細を見る :
https://www.fujiq.jp/event/20260404.sweets_warking.html


◆内容


園内4か所の桜にあるキーワードを見つけていただきながら園内を巡り、指定された5つの店舗にてミニスイーツを食べ歩きます。キーワードを全て集めていただいた方には持ち帰りスイーツとして「絶叫焼き4個セット」をプレゼント。



◆食べ歩き店舗：スイーツメニュー



フードスタジアム：プルプルチョコがけプリン

RMカフェ：イチゴソースパンケーキ


富士山団子：斐御正信玄生わらびもち

Natural Junkies：ドーナツ（フレーバー4種のうち、いずれか一つ）

LA BANANE：チョコバナナ

◆参加料金


1,500円/1セット　※ご家族等でスイーツのシェア可


富士急ハイランド営業データ



■営業時間


日により営業時間が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。


■料金


ワンデイパス


大人6,000円～7,900円


中高生5,500円～7,400円


小学生4,400円～5,100円


幼児・シニア2,100円～2,600円


※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。


※富士急ハイランドは入園無料です。


■アクセス



新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接


東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分


バス


新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車


東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車


※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中


電車


JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車


大月駅から約50分


企業概要



社名：株式会社富士急ハイランド


代表者：上原　厚


設立：1964年6月1日


所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号


事業内容：遊園地事業


公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/