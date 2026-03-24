長浜の歴史と文化を3DCGと手書き水墨画による多彩な映像表現で発信　デジタルとアナログを融合した歴史アニメーションを制作　～長浜市「北近江豊臣博覧会」の展示施設「義と絆館」で上映～

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立正親、以下キヤノンMJ）は、包括連携協定を締結する滋賀県長浜市（市長：浅見宣義、以下長浜市）の歴史を題材に、2本のオリジナルアニメーションを企画・プロデュースしました。戦況の変化を3DCGと生成AIで精緻に描く「湖北の元亀争乱」と、手描き水墨画で家族の情を静かに映し出す「浅井長政とその家族の逸話」で構成され、デジタルとアナログの技法を使い分けることで、長浜の歴史が持つ多面的で奥深い魅力を伝える映像表現を実現しています。本作は、長浜市「北近江豊臣博覧会」の展示施設「義と絆館」でご覧いただけます。

3DCGと生成AIによる「湖北の元亀争乱」手描き水墨画による「浅井長政とその家族の逸話」

全国の自治体や文化施設では、歴史や文化の価値を未来へ受け継ぎ、地域の魅力向上につなげるため、多様な情報をわかりやすく発信する取り組みが広がっています。文字や絵だけでは伝えきれない歴史や文化の背景や人物像、当時の景観を映像として再構築することで、より深く理解できる環境づくりが進んでいます。特にアニメーションは、史実を損なわず情感豊かに表現でき、文化・観光・教育の各分野で活用が広がっています。さらに、生成AIや3DCGの進化により、短期間でも高品質な映像制作が可能となり、映像による文化体験が進んでいます。

キヤノンMJは包括連携協定※を締結している長浜市と、「北近江豊臣博覧会」の展示施設「義と絆館」で上映される歴史資産を題材とした2本のオリジナルアニメーションを企画・プロデュースしました。「湖北の元亀争乱」では、複雑に変化する勢力図を3DCGによって俯瞰的かつわかりやすく描写しています。さらに本作では、制作効率と高品質な映像表現の両立を図るため、生成AIを部分的に活用しています。人物のアニメーションやナレーションなど、通常であれば実現が難しい表現も生成AIが補完することで、高品質な歴史アニメーションを実現しています。一方、「浅井長政とその家族の逸話」では、人物の情感を最大限に伝えるため、あえてアナログ技法である手描き水墨画アニメーションを採用しています。繊細で静謐美な筆致によって、家族のぬくもりや深い情愛を情緒豊かに描き出しています。本取り組みでは、題材に応じて3DCGと手描き水墨画というデジタルとアナログ双方の技法を一つの作品群で使い分け、戦況の「動」と家族の「情」を対比的に描くことで、長浜の歴史が持つ多面的で奥深い魅力をより鮮明に伝えています。

キヤノンMJは、これまで高精細映像、MR・VRなど先端技術を活用したコンテンツ制作により、多数の地域文化の魅力発信を支援してきました。国内外のクリエイターネットワークを生かし、施策立案から企画、制作、プロモーションまでを一気通貫でプロデュースすることで、地域のブランド力強化、伝統行事の継承、文化や観光の振興など、自治体や文化施設の課題に寄り添った価値創出に貢献しています。今後も技術力と表現力を掛け合わせていくことで、全国の自治体や地域、文化施設が抱えるさまざまな課題を映像の力で解決し、文化を未来へつなぐ新たな表現の創出に取り組んでいきます。

※ 長浜市との包括連携協定締結について https://corporate.jp.canon/newsrelease/2025/pr-0317

■制作コンテンツの概要

・アニメーション「元亀争乱」（上映時間：約4分）

金ヶ崎の退き口から、姉川の戦い、小谷城の戦い、そして秀吉による長浜城築城までの激動の戦況を俯瞰する歴史絵巻です。3DCGや生成AIなど多彩なデジタル技術を駆使し、複雑な勢力図の変化を地図上で可視化することで、戦国時代の歴史的背景をわかりやすく学べる構成に仕上げています。

・アニメーション「浅井長政と家族の物語」（上映時間：約12分）

浅井長政、お市の方、そして三姉妹にまつわる8つの逸話を通じ、家族の絆を描いた物語です。「水墨画による手描きアニメーション」の採用により、デジタル主流の現代において、あえて手描きにこだわることで、人物のぬくもりや家族の情愛を情緒豊かに描き出しています。

■アニメーション作品上映場所

施設名：北近江豊臣博覧会 展示施設「義と絆館」

所在地：滋賀県長浜市内保2843（道の駅 浅井三姉妹の郷 隣接）

開館時間：10:00～17:00（最終入館 16:30予定）

■北近江豊臣博覧会 概要

会期：2026年2月1日（日）～12月20日（日）

主催：北近江豊臣博覧会実行委員会

公式サイト：https://www.nagahama-sengoku.jp/

一般の方のお問い合わせ先

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 自治体プロジェクト推進室：lop@canon-mj.co.jp