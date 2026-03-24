スシローでパティシエ体験ができる！？定番スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」「北海道ミルクレープ」をじぶんでデコレーションして楽しむ商品が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、定番人気スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」と「北海道ミルクレープ」をじぶんでデコレーションできる「じぶんでデコロー！カタラーナ」と「じぶんでデコロー！ミルクレープ」を3月11日（水）より全国のスシローで販売しています。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

スシローでは、お子さまも楽しめる商品やサービスを充足させ、より多くのお子さまやファミリーに喜ばれるお店となるように『こどもスシロー』プロジェクトを発足しています。

この度、「じぶんでつくローセット」に続き、スイーツでもご自身で作ってアレンジを楽しめるよう「カタラーナアイスブリュレ」と「北海道ミルクレープ」をデコレーションできる「じぶんでデコロー！カタラーナ」と「じぶんでデコロー！ミルクレープ」を春休みに販売することとなりました。「カタラーナアイスブリュレ」は、北海道産クリームやマダガスカル産バニラビーンズを使用したカスタードが濃厚で、ほろ苦いカラメルと相性抜群です。注文が入ってから店内でひとつひとつ丁寧にキャラメリゼするためパリッとした食感を楽しむことができる、スシローの人気NO.1※1スイーツです。「北海道ミルクレープ」は、北海道産のクリームや牛乳をたっぷりと使用したこだわりのスイーツです。ミルクレープの生地には、北海道産の牛乳と小麦粉を使用しており、薄くしっとりと焼き上げています。デコレーションには、カットフルーツ（いちご・マンゴー）、ホイップ、いちごソース、カラースプレー（チョコ）を自由に組み込みながらお楽しみいただけます。どちらの商品も、ぷちローコインが1枚付いてきます。

おすしだけでなく、スイーツでも“わくわく楽しい”をスシローの店舗でご体験ください。

※1：2024年10月～2025年9月実績

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

商品概要

じぶんでデコレーション！

■商品名：じぶんでデコロー！カタラーナ

■価 格：税込400円～

■販売期間：2026年3月11日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数16万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

■商品名：じぶんでデコロー！ミルクレープ

■価 格：税込380円～

■販売期間：2026年3月11日（水）～4月5日（日）

但し販売予定総数12万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

≪デコレーション内容≫

カットフルーツ（いちご・マンゴー）、ホイップ、いちごソース、カラースプレー（チョコ）

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※写真はイメージです。

じぶんでおすし作り！

■商品名：じぶんでつくローセット

■価 格：税込580円～

※通常販売商品です。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

≪セット内容≫

たまご・えび・まぐろ・サーモン・きゅうり・いくら・コーンマヨ・ミニしゃり・のり

おすしやスイーツを楽しんだ後は、ぷちローガチャを回せる！

「じぶんでデコロー！カタラーナ」と「じぶんでデコロー！ミルクレープ」、そして「じぶんでつくローセット」には、“ぷちローコイン”が1枚付きます。ぷちローガチャを回すことができ、オリジナルのだっこずしグッズがもらえます。

【ぷちローコイン】

※グッズの内容は変わる場合があります。

※写真はイメージです。

【コンセプト】

もっと、こどもたちが安心して食べられるおすしを。

もっと、おとなも楽できる時間を。

お出かけの食事にも何かと気をつかう子育て中だから、新鮮でおいしいおすしで、

ちょっとうれしいサービスで、こころもからだも満腹になってもらいたい。

おすしを通して、こどもたちにも食の大切さを知ってもらいたい。

すべてのお子さま連れファミリーがもっと笑顔になれるようにスシローも一緒に成長していきます。

特設サイト：https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=3508