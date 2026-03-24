よつ葉乳業、2026年春季の新商品・リニューアル商品を発売。「北海道十勝生乳100ヨーグルト」デザイン刷新、季節限定商品や新フレーバーも登場

よつ葉乳業株式会社

よつ葉乳業株式会社（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：井出 元郎）は、2026年春季の新商品及びリニューアル商品を発売いたします。

“よつ葉ブランド”をより分かりやすくお伝えするため「北海道十勝生乳100ヨーグルト」シリーズのデザインをリニューアル。また「よつ葉牛乳バー」シリーズのデザインを、”特選よつ葉牛乳を使用したアイスクリーム”だと分かりやすくなるようリニューアルいたします。

その他、コーヒー牛乳のようなやさしい味わいの「よつ葉牛乳バー コーヒー マルチパック」、北海道産チーズのコクと瀬戸内レモンの爽やかな風味が特長の「クリームチーズ＆瀬戸内レモン」が新登場。また、春夏に人気の「もも」を使用した「北海道のむヨーグルト もも」、近年人気の高まる「ルイボス茶」とミルクを合わせた「クリーム仕立て よつ葉ルイボス茶オレ」を期間限定で発売いたします。加えて、海外向けの新商品・リニューアル品を発売いたします。

詳細を見る :https://www.yotsuba.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603241.pdf■ ヨーグルト

【デザインリニューアル】北海道十勝生乳100ヨーグルトシリーズ

北海道十勝産の生乳を100%使用した「北海道十勝生乳100ヨーグルト」シリーズのデザインを一新しました。パッケージの色など、皆さまに覚えていただいている点は現行品を踏襲しつつ、シリーズ最大の特長である「北海道十勝生乳100」をより目立つ表現にしました。また“よつ葉”ロゴを拡大し、“よつ葉ブランド”をより分かりやすくお伝えします。

【特定保健用食品】北海道十勝プレーンヨーグルト生乳100 しっかりなめらか

発売日：2026年4月1日

種類別：発酵乳

内容量：400g

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

賞味期限：21日間（製造日を除く）

希望小売価格：オープン価格

北海道十勝生乳100プレーンヨーグルト とろっとなめらか

発売日：2026年4月1日

種類別：発酵乳

内容量：400g

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

賞味期限：21日間（製造日を除く）

希望小売価格：オープン価格

北海道十勝生乳100プレーンヨーグルト とろっとなめらか 脂肪0

発売日：2026年4月1日

種類別：発酵乳

内容量：400g

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

賞味期限：21日間（製造日を除く）

希望小売価格：オープン価格

【期間限定】北海道のむヨーグルト もも

濃厚なミルク感ととろ～りとした食感が特長の「北海道のむヨーグルト」シリーズに、春夏に人気の「もも」フレーバーが期間限定で新登場。ももの爽やかな香りとしっかりとした甘味をお楽しみいただけます。

※なおシリーズ現行品について、食品表示基準改正に伴い、パッケージ表示を変更いたします。

発売日：2026年4月1日

種類別：発酵乳

内容量：250g

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

賞味期限：21日間（製造日を除く）

希望小売価格：205円（本体価格190円）

■ アイスクリーム

【デザインリニューアル】よつ葉牛乳バーシリーズ

「よつ葉牛乳バー」シリーズのデザインをリニューアル。「特選よつ葉牛乳を使用したアイスクリーム」であることが分かりやすいデザインへ刷新し、店頭での存在感をさらに高めます。

よつ葉牛乳バー

発売日：2026年4月1日

種類別：アイスクリーム

内容量：70ml

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

希望小売価格：183円（本体価格170円）

よつ葉牛乳バー いちご

発売日：2026年4月1日

種類別：アイスクリーム

内容量：70ml

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

希望小売価格：183円（本体価格170円）

よつ葉牛乳バー マルチパック

発売日：2026年4月1日

種類別：アイスクリーム

内容量：40ml× 5本

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

希望小売価格：507円（本体価格470円）

よつ葉牛乳バー いちご マルチパック

発売日：2026年4月1日

種類別：アイスクリーム

内容量：40ml× 5本

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

希望小売価格：507円（本体価格470円）

【新商品】よつ葉牛乳バー コーヒー マルチパック

ミルクにこだわったアイスクリーム「よつ葉牛乳バー」シリーズに、ミルクと相性抜群の「コーヒー」フレーバーが新登場。カフェインレスのため、親子で安心してお召し上がりいただけるマルチパックのアイスクリームです。

発売日：2026年4月1日

種類別：アイスクリーム

内容量：40ml× 5本

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

希望小売価格：507円（本体価格470円）

■ 乳飲料

【期間限定】クリーム仕立て よつ葉ルイボス茶オレ

北海道産のミルクのおいしさを最大限に活かした「よつ葉オレ」シリーズに、近年人気の「ルイボス茶」フレーバーが期間限定で新登場。ルイボス茶とミルクのバランスにこだわり抜き、よつ葉らしいやさしい味わいを追求しました。

発売日：2026年4月1日

種類別名称：乳飲料

内容量：200ml

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

賞味期限：120日間（製造日を除く）

希望小売価格：194円（本体価格180円）

■ チーズ類

【新商品】北海道十勝 クリームチーズ＆瀬戸内レモン

原材料の生乳、チーズは北海道十勝産100％にこだわった「北海道十勝」シリーズに、「クリームチーズ＆瀬戸内レモン」フレーバーが新登場。爽やかな味わいで、様々なアレンジレシピにも手軽にお使いいただける商品です。

発売日：2026年3月1日

名称：乳等を主要原料とする食品

内容量：100g

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

賞味期限：120日間（製造日を除く）

希望小売価格：289円（本体価格268円）

■ 海外向け商品

シンガポール向け・台湾向け新商品／リニューアル

シンガポール向けには「北海道のむヨーグルト バターミルク」や「よつ葉4.0牛乳」を新発売。また既存の牛乳２品目について、北海道十勝の豊かな味わいをお届けする商品としてより伝わりやすいデザインへリニューアルします。

台湾向けには、キャップ付き容器を採用した「特選北海道十勝よつ葉牛乳」が新登場。使いやすさに配慮した容器設計としました。

会社概要

会 社 名：よつ葉乳業株式会社

設 立：1967年1月23日

本 社：北海道河東郡音更町新通20丁目3番地（登記）

北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地（実務）

事業内容：牛乳及び乳製品の製造・販売

営業年度：4月1日から翌3月31日

資 本 金：31億円

代 表 者：代表取締役社長 井出 元郎

売 上 高：1,273億円（2024年度）

買入乳量：79万トン（2024年度）

従業員数：882名（2025年3月31日現在）

お客様からのお問い合わせ先

よつ葉お客様相談室 0120-428-841

受付時間：平日（月～金）9:00～17:00

※土曜、日曜、祝日、夏期・年末年始休業および上記時間外は留守番電話となります。