株式会社 大沢商会とヴィンテージテイストのダイバーズウォッチ ブランドDOXA (ドクサ)、日本での正規輸入代理店契約を締結、2026年4月より国内販売を開始

株式会社大沢商会

1889年にスイスのル・ロックルにて創業。一般市場向けとしては初となる本格的なダイバーズウォッチを発表するなど、ダイバーズウォッチの歴史に革新をもたらした伝説的なブランド、DOXAは、ブランドの輝かしいヘリテージを復刻、現代的に昇華し日常使いしやすいミドルレンジモデルからプロ仕様の高性能なヴィンテージテイストのダイバーズウォッチを展開しています。

高精度なスイス機械式ムーブメントはもちろん、視認性の高いオレンジダイアル、減圧停止なしで浮上できる時間を計算できるベゼル、優れた装着感と堅牢性を両立した独特のクッション型ケースや「ライス・ビーズ（米粒）」型のブレスレットなど、ブランドが培ってきたヘリテージである意匠の数々を忠実に復刻したコレクション展開が特徴です。

日本市場で展開予定のモデルは、ブランドを象徴するヴィンテージテイストダイバーズのコアコレクションのなかから、防水機能200mを備え1960年代のデザインを現代的に復刻したエントリーラインの【SUB 200】、防水機能300mを備え1967年のオリジナルを忠実に再現した象徴的なモデルの【SUB 300】のほか、Watches & Wonders 2026期間中に発表予定の新作となります。

日本円価格帯は、20万円台から70万円台を予定しています。

展開販路は、日本を代表する高級時計専門店と大沢商会の直営店（東京・大阪）、及びDOXA公式ECサイトを予定しています。

DOXA CEOのJan Edocsは、今回の日本展開について次のように述べています。

「DOXAの国際展開は、常に慎重かつ着実に進めています。私たちは急速な拡大を追い求めるのではなく、ブランドのアイデンティティと私たちの強みに即した、持続可能でバランスの取れた成長を重視しています。

日本は、すでにDOXAの時計に対する自然な需要が存在していた市場で、ウォータースポーツ文化が根付いていると同時に、ダイバーズウォッチを愛する確かなコミュニティが形成されています。

私たちは自分たちのペースを大切にしながら、信頼できるディストリビューターである大沢商会とパートナーシップを築き、ブランドの価値と一貫性を守りつつ、確かな関心と持続的な需要に応えていきたいと考えています。」

DOXA社は、日本を世界でも屈指の成熟した時計市場として捉えています。時計愛好家やコレクターは、ディテールや精度へのこだわりはもちろん、ブランドの歴史や背景に至るまで深い理解と敬意を持ち独自の時計文化を築いてきた日本は、太平洋に面し、古くから海洋文化と深い関わりを持ちダイバーズウォッチは特別な存在となっています。

ダイバーズウォッチの機能性とデザインは多くの愛好家に支持され続けています。スイスの時計ブランド、DOXAは、日本における販売およびブランド展開のパートナーとして、株式会社 大沢商会と提携し、日本市場の高い審美眼と品質基準に応えるべく厳格かつ選択的なアプローチでブランド展開を進めていきます。

DOXA について ― 冒険の精神を刻み続けるスイスのダイバーズウォッチ

冒険への呼びかけを象徴する存在――それがDOXAの時計です。未知のフロンティアへ向かう旅路、そのすべての瞬間を刻むタイムピースとして、DOXAは世界中の時計愛好家とダイバーに支持され続けています。

DOXAは1889年、スイス時計産業の中心地ル・ロックルで創業しました。現在はビール／ビエンヌを拠点とし、130年以上にわたり培われてきたサヴォアフェール（匠の技）と伝統を受け継ぎながら、革新を続けています。

その歴史における重要なマイルストーンのひとつが1967年です。

DOXAはこの年、一般市場向けとしては初となる本格的なダイバーズウォッチを発表しました。潜水時間を管理するための逆回転防止ベゼルを備え、安全な無減圧浮上をサポートする設計を採用したこのモデルは、当時として画期的な存在でした。こうした革新的な機能とともに誕生した「DOXASUB」は、ブランドを象徴するオレンジダイヤルによって瞬く間に認知され、ダイバーズウォッチの歴史において伝説的なモデルとして確固たる地位を築きました。

そして今日もDOXAは、創業以来変わることのない理念を守り続けています。

それは、高品質な時計を手の届く価格で提供することです。

「DOXA SUB」という名称は、時計史において最も象徴的なダイバーズウォッチのひとつを意味します。その伝説は、これからも続いていきます。

国内展開コアコレクション

SUB 200T

ムーブメント： スイス製機械式ムーブメント

ケース： ステンレススチール

ケース径： 39mm

ベゼル： 逆回転防止ベゼル

ダイアル： 13カラー展開

ストラップ： ライス・ビーズ型SSブレスレット

ラバー・ストラップ

バックル： エクステンション付フォールディングクラスプ

防水性： 20気圧/200m

価格(予価)： 327,800円（税込）

写真モデルのリファレンス：804.10.351.10

SUB 600T

ムーブメント： スイス製機械式ムーブメント

ケース： ステンレススチール

ケース径： 40mm

ベゼル： 逆回転防止ベゼル

ダイアル： 8カラー展開

ストラップ： SSブレスレット

NATOストラップ

バックル： エクステンション付フォールディングクラスプ

防水性： 60気圧/600m

価格(予価)： 305,800円（税込）

写真モデルのリファレンス：862.10.201.10

DOXA ARMY

ムーブメント： スイス製機械式ムーブメント

ケース： ステンレススチール

ケース径： 42.5mm

ベゼル： 逆回転防止ベゼル

ダイアル： 3カラー展開

ストラップ： ライス・ビーズ型SSブレスレット

ラバー・ストラップ

バックル： エクステンション付フォールディングクラスプ

防水性： 30気圧/300m

価格： 481,800円（税込）

写真モデルのリファレンス：785.10.031.10