「しゅふ川柳 2026」特別賞として4社・1団体が決定

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイル メディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳2026」において、特別賞（4社・1団体）が決定したことをお知らせします。

■特別賞の設置

「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳2026」では、作品をより多角的な視点から評価するため、昨年に続き特別賞を設けました。

今回は、「しゅふ」や「はたらく」をテーマとした本企画に賛同いただいた、特別協賛企業1社（日本生命保険相互会社）、協賛企業3社・1団体（株式会社プロラボホールディングス、シロカ株式会社、一般社団法人 日本人材派遣協会、株式会社フォレストアドベンチャー）の協力のもと、各企業・団体の視点から作品を選出する特別賞を設けています。各賞の選考は、それぞれの企業・団体が持つ視点をもとに行われます。一般投票とあわせて、特別賞の発表にもぜひご注目ください。

■協賛企業・団体賞

【特別協賛】

NISSAYペンギンプロジェクト賞協賛：日本生命保険相互会社様

＜賞品＞

Amazonギフトカード5万円

【協賛】

シロカ賞協賛：シロカ株式会社様

＜賞品＞

・電気圧力鍋 おうちシェフ PRO L SP-5D151

・ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフ BLENDER SM-S151(W)

日本人材派遣協会賞協賛：一般社団法人 日本人材派遣協会様

＜賞品＞

デジタルギフト5万円分

フォレストアドベンチャー賞協賛：株式会社フォレストアドベンチャー様

＜賞品＞

無料招待チケット 12枚

エステプロ・ラボ賞協賛：株式会社プロラボホールディングス様

＜賞品＞

エステプロ・ラボ インナービューティーセット

・ハーブザイム(R) 113 グランプロ プレーン

・デアザフラビン ハイドロハイパー（20粒入）

・モザイム

・マルチビタミン プレミアムA・D・E・K

・エクストラソーム UVクリーム

■現在一般投票を実施中

応募作品の中から選出された作品を対象に、現在一般投票を実施しています。

お気に入りの作品にぜひご投票ください。

【投票期間】2026年3月12日（木）～4月8日（水）

【投票ページ】https://survey.zohopublic.jp/zs/FvMRXq

■「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳」とは？

「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳」は、主婦・主夫の皆さまが日々の暮らしの中で感じた思いや気づきを、川柳として共有する企画です。家事や仕事、子育てに向き合う日常の中で生まれる笑いや戸惑いが、五・七・五の言葉にのせて表現されています。第4回となる今回は募集部門を刷新し、より多様なテーマで作品を募集しました。入賞作品は2026年4月に特設サイトにて発表予定です。また、投票にご参加いただいた方の中から抽選でプレゼントをご用意しています。

詳細はこちらをご覧ください ⇒しゅふ川柳2026 特設ページ(https://part.shufu-job.jp/news/survey/17496/)

■協賛企業・団体NISSAYペンギンプロジェクト（日本生命保険相互会社）

当社および当社グループは、『誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会』を目指しています。核家族の進行や女性の社会進出など子育て環境が大きく変化している中、子育ての壁や不安を当事者だけに留めるのではなく、次世代に向けて社会全体で考えるべき問題として捉え、"子育ての壁や不安がない社会"をみんなで考え、共に作っていく「NISSAYペンギンプロジェクト」を推進しています。

子育てしやすい社会をみんなで。NISSAYペンギンプロジェクト：

https://www.nissay.co.jp/kaisha/penguin/

シロカ株式会社

キッチン家電・生活家電・季節家電などの小型白物家電を企画・開発から販売まで手掛ける。 使い手ならではの知恵を機能に盛り込み、忙しい日々でもよどみなく使用いただけるものづくりを追求。

家電を通じて日々の負担を軽減することで、暮らしにうるおいをお届けすることのできる、 “毎日がちょっと特別に”なる製品をお届け。代表的な製品は、ホームベーカリー、全自動コーヒーメーカー、電気圧力鍋など。

オフィシャルサイト：https://www.siroca.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/siroca.jp

X：https://x.com/siroca_jp/

NOTE：https://note.com/siroca_inc

一般社団法人 日本人材派遣協会

一般社団法人日本人材派遣協会（JASSA）は、派遣社員向けのキャリア形成プログラムや、会員企業向けの法令セミナーなどを実施し、会員企業が行う派遣社員のキャリアアップやスキル向上の支援や法令遵守をサポートすることで、派遣業界の健全化と信頼性向上を目指し、派遣社員が安心して働ける環境づくりを推進しています。

（派遣協会HP）https://www.jassa.or.jp/

夢を実現するワーク＆ライフキャリア（派遣社員のためのキャリア形成支援プログラム）https://www.jassa.or.jp/haken-career/

Instagram：https://www.instagram.com/haken_life_jassa

YouTube：https://youtube.com/@jassa.official.youtube

株式会社フォレストアドベンチャー

フォレストアドベンチャーはフランス発祥の自然共生型アウトドアパーク。2006年に山梨県でオープンして以来、現在は沖縄から北海道まで45カ所に広がっています。最大の特徴は、森の地形をそのまま活かし、自生している樹木を使った樹上アクティビティコースが作られていること。森の中で体を動かすことで、自然の大切さや挑戦する楽しさを実感できます。「自分の安全は自分で守る」という考えのもと、子どもから大人まで世代を超えて同じ体験を楽しめる場所です。

オフィシャルサイト：https://foret-aventure.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/forestadventure_official

YouTube：https://www.youtube.com/@forest-adventure

X：https://x.com/AdventureForest?s=20

TikTok：https://www.tiktok.com/@forestadventure.jp?lang=ja-JP

株式会社プロラボホールディングス

インナービューティーを通じて「人類の健康寿命の延伸に貢献すること」を理念に掲げ、インナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発をはじめ現在13の事業を展開。エステティックサロンを中心に国内30,000店舗以上、世界21ヶ国・地域に展開しています。管理栄養士や専門資格者が常駐する当社直営店である「インナービューティサロン エステプロ・ラボ」は日本国内26店舗展開しております。

オフィシャルサイト：https://www.esthepro-labo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/estheprolabo_official/?hl=ja

■主催

株式会社ビースタイルメディア（しゅふＪＯＢ）

しゅふＪＯＢについて

しゅふのお仕事探しならしゅふＪＯＢ！

91%*のしゅふがまた利用したいと回答！

パート・アルバイトや、正社員、業務委託、派遣まで、しゅふ歓迎のお仕事情報が満載！しゅふに嬉しい条件で探せる、主婦と主夫のための求人サイトです。

⇒https://part.shufu-job.jp

<第3回 日本サービス大賞 厚生労働大臣賞を受賞しました>

https://service-award.jp/result_detail03/labor01.html

*2024年2月実施。しゅふＪＯＢ会員1323名のアンケート調査結果より

ビースタイルグループについて

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。

https://www.bstylegroup.co.jp/