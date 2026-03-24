ＪＲ東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』コラボキャンペーンの実施について

東海旅客鉄道株式会社キービジュアル（イメージ）

このたび、東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）「推し旅」では、株式会社ポケモンのゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売を記念して、コラボキャンペーンを実施します！

東海道新幹線車内でキャンペーンサイトにアクセスすると、自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作成できます。また、キャンペーンサイト上で“新幹線乗車証明”を取得されると、名古屋にてオリジナルアクリルキーホルダーをゲットできます！

さらに、東海道新幹線各駅にはポケモンと写真が撮影できるオリジナルフォトフレームをご用意し、皆様の旅行を盛り上げます。愛知県内では、ジェイアール名古屋タカシマヤで催事やデジタルスタンプラリーを実施するほか、名古屋銘菓とのコラボ商品を発売します。

ぜひ東海道新幹線で『ぽこ あ ポケモン』の世界をお楽しみください。

■企画タイトル

ＪＲ東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』

～東海道新幹線に乗って『ぽこ あ ポケモン』の世界を楽しもう！～

■実施期間

２０２６年４月１７日（金）～８月３１日（月）

※企画によって実施期間が一部異なります。

■実施概要

＜東海道新幹線車内限定コンテンツ＞

※１.２.は東海道新幹線の車内から、３.は指定の場所からキャンペーンサイトにアクセスするとお楽しみいただけます。

※３.は入手可能期間が２０２６年５月１３日（水）～７月７日（火）となります。

１.自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作ろう！

オリジナルスマホ用壁紙（イメージ）

お好きな背景、ポケモン、装飾を組み合わせて、自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作ろう！

壁紙を作成した翌日以降に東海道新幹線へ再度ご乗車いただくと、別のデザインの壁紙を作成できます。

２.東海道新幹線乗車特典のプレゼント

東海道新幹線車内から、キャンペーンサイト上で“新幹線乗車証明”を取得された方には、ジェイアール名古屋タカシマヤ地下１階コンシェルジュカウンターにて、オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント！３種類の中から、ランダムで１点お渡しします。期間によってデザインされたポケモンの種類が異なりますので、キャンペーンサイトをチェックしてお出かけください。

※オリジナルアクリルキーホルダー第３弾の詳細は、後日キャンペーンサイトでお知らせいたします。

オリジナルアクリルキーホルダー（イメージ）

３.東海道新幹線各駅で楽しめるオリジナルフォトフレーム

東海道新幹線の全１７駅に『ぽこ あ ポケモン』オリジナルポスターが登場します！ポスターは、５月１３日（水）から７月７日（火）まで掲出しています。ポスターの二次元コードを読み込むと、オリジナルフォトフレームでの撮影をお楽しみいただけます。

※ポスター掲出期間終了後も、取得したオリジナルフォトフレームは８月３１日（月）まで使用可能です。

※１７駅は６つのエリアに分かれており、エリア毎に違うポケモンがオリジナルフォトフレームに登場します。各エリアの詳細は、キャンペーンサイトをご覧ください。

※ポスターの二次元コード読み込みには、位置情報を利用します。

※ポスターは各駅の改札内に掲出します。改札内への入場には、入場券または乗車券類が必要です。新幹線定期券は入場券としてはご利用いただけません。

＜ジェイアール名古屋タカシマヤで楽しむ＞

１.グッズ販売と展示の実施

４月２３日（木）～５月５日（火）に、ジェイアール名古屋タカシマヤ１０階 催会場にて、グッズ販売と参加型展示、募集作品の展示を行います！募集作品の展示では、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内のスクリーンショットを皆様から募集して展示します。

※グッズ販売と展示の詳細は、後日キャンペーンサイトでお知らせいたします。

２.デジタルスタンプラリーの実施

ジェイアール名古屋タカシマヤ館内で全３箇所のデジタルスタンプラリーを実施します。３つ全てのスタンプを集めた方には、オリジナルスマホ用壁紙をプレゼント！

※デジタルスタンプラリーは指定の場所からキャンペーンサイトにアクセスするとお楽しみいただけます。

※デジタルスタンプラリーの詳細は、後日キャンペーンサイトでお知らせいたします。

＜名古屋銘菓を楽しむ＞

愛知県内の店舗にて、コラボ商品を発売します。この機会に名古屋銘菓をお楽しみください。

※販売店舗、販売期間、販売数量、商品ラインナップなどの詳細は、後日キャンペーンサイトでお知らせいたします。

※コラボキャンペーンの詳細は、ＪＲ東海キャンペーンサイト「推し旅」(https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/）、およびＸアカウント「推し旅【JR 東海公式】」（@oshitabi_update）にてお知らせいたします。

※画像は全てイメージです。

※コラボキャンペーンの内容は予告なく変更・中止になる可能性があります。

※コラボキャンペーンの内容が変更・中止になった場合でも、きっぷの払いもどしには所定の手数料が発生します。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。