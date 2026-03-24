博報堂プロダクツが制作に関わった作品が「スパイクス・アジア（Spikes Asia）2026」にて7つの賞を受賞

株式会社博報堂プロダクツ

総合制作事業会社 博報堂プロダクツ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：橋本 昌和）は、毎年シンガポールで開催されるアジア地域最大級のクリエイティブ・フェスティバル「スパイクス・アジア（Spikes Asia）」において、グランプリ受賞作品を含む、計7つの賞を受賞いたしました。

「CRAFTMAN.SHIPS」

グランプリ／Industry Craft部門：

Art Direction: Brand & Communications Designカテゴリー

広告主：シップス

エージェンシー：博報堂Gravity / 博報堂キャビン

Retouch：浦田 淳、藤田 竜一朗

「CHEER SIGNS」

ゴールド／Design部門：Inclusive Designカテゴリー

ゴールド／Innovation部門：Societal Innovationカテゴリー

シルバー／PR部門：Cultural Engagementカテゴリー

ブロンズ／Entertainment部門：Diversity & Inclusion in Sportカテゴリー

広告主：東京都

エージェンシー：TBWA HAKUHODO

Producer：永井 農、Associate Producer：中山 颯人、Production Manager：田中 駿、Cinematographer：石崎 淳、Offline Editer：重信 健人、Sound Mixer：西岡 智、VFX Artist：佐藤 保寛

「LAPTOP BENTO」

シルバー／Media部門：Small-Scale Mediaカテゴリー

シルバー／Media部門：Retail Mediaカテゴリー

広告主：富士通クライアントコンピューティング

エージェンシー：博報堂

Director Of Photography：亀井 友吉

「スパイクス・アジア（Spikes Asia）」https://www.spikes.asia/

Spikes Asia（スパイクス・アジア）は、アジア太平洋地域（APAC）におけるクリエイティブ・コミュニケーションとマーケティングを対象とした、地域最大級の国際広告祭です。「カンヌライオンズ」の地域版フェスティバルとして、毎年シンガポールで開催され、APAC各国・地域から集まる作品が厳正な審査のもと表彰されています。

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