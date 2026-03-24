博報堂プロダクツが制作に関わった作品が「スパイクス・アジア（Spikes Asia）2026」にて7つの賞を受賞
総合制作事業会社 博報堂プロダクツ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：橋本 昌和）は、毎年シンガポールで開催されるアジア地域最大級のクリエイティブ・フェスティバル「スパイクス・アジア（Spikes Asia）」において、グランプリ受賞作品を含む、計7つの賞を受賞いたしました。
「CRAFTMAN.SHIPS」
グランプリ／Industry Craft部門：
Art Direction: Brand & Communications Designカテゴリー
広告主：シップス
エージェンシー：博報堂Gravity / 博報堂キャビン
Retouch：浦田 淳、藤田 竜一朗
「CHEER SIGNS」
ゴールド／Design部門：Inclusive Designカテゴリー
ゴールド／Innovation部門：Societal Innovationカテゴリー
シルバー／PR部門：Cultural Engagementカテゴリー
ブロンズ／Entertainment部門：Diversity & Inclusion in Sportカテゴリー
広告主：東京都
エージェンシー：TBWA HAKUHODO
Producer：永井 農、Associate Producer：中山 颯人、Production Manager：田中 駿、Cinematographer：石崎 淳、Offline Editer：重信 健人、Sound Mixer：西岡 智、VFX Artist：佐藤 保寛
「LAPTOP BENTO」
シルバー／Media部門：Small-Scale Mediaカテゴリー
シルバー／Media部門：Retail Mediaカテゴリー
広告主：富士通クライアントコンピューティング
エージェンシー：博報堂
Director Of Photography：亀井 友吉
「スパイクス・アジア（Spikes Asia）」https://www.spikes.asia/
Spikes Asia（スパイクス・アジア）は、アジア太平洋地域（APAC）におけるクリエイティブ・コミュニケーションとマーケティングを対象とした、地域最大級の国際広告祭です。「カンヌライオンズ」の地域版フェスティバルとして、毎年シンガポールで開催され、APAC各国・地域から集まる作品が厳正な審査のもと表彰されています。
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