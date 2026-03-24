現場のノウハウ × AI価格最適化 MyWay株式会社の導入事例を公開

Tabist株式会社

宿泊・観光産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するTabist株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：田野崎亮太、以下「Tabist」）は、宿泊施設の運営管理を行うMyWay株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役：鄭 海一（ジョン・ヘイル氏）、以下「MyWay」）が運営する宿泊施設「ドリームイン博多」「KUBIKAI（空火海）」における取り組みについて、導入事例インタビュー記事を公式サイトに公開しました。

MyWayでは、Tabistの宿泊管理システムやダイナミックプライシングを活用することで、価格設定やOTA*管理業務を効率化し、運営の仕組み化により集客施策やマーケティングに注力できる体制を構築して、「利益31％増加」といった大きな成果につながっています。

■公開した導入事例記事のサマリー

MyWayは、福岡を拠点に複数の宿泊施設の運営管理を行う企業です。代表のジョン・ヘイル氏は、価格設定やOTA運用、スタッフ採用・教育、マーケティングなど、宿泊施設運営の現場に深く関わりながらホテル運営を行っています。

コロナ禍後、宿泊需要が回復する中でも売上の回復が思うように進まず、価格設定の属人化が課題となっていました。「繁忙期に価格調整が追いつかない」「閑散期に価格を下げすぎる」といった問題が発生していたため、運営の仕組み化を目的にTabistのシステム導入を決定しました。

導入後は、AI（人工知能）を活用したダイナミックプライシングやOTA管理の効率化により、運営の生産性が大きく向上し、価格調整や販売管理にかかる業務負担が軽減され、集客施策に時間を使える体制を実現しました。その結果、利益は前年対比で31％増加し、福岡市内の施設では直近6カ月の平均稼働率91％、客室単価（ADR）27,000円を記録しています。

■専門用語の解説

OTA=Online Travel Agent(オンライン・トラベル・エージェント)

じゃらんnet、楽天トラベル、Booking.comなどのオンライン旅行予約サイト

ADR=Average Daily Rate(客室平均単価)

客室1室あたりの1日平均宿泊料金を示す指標

・ 施設の魅力を最大限に引き出す戦略を、Tabistのサポートと共に

■インタビューのハイライト

MyWayでは、宿泊施設ごとに異なるコンセプトを設計し、それぞれの特性に応じた運営戦略を展開しています。施設の立地や設備、ターゲット顧客に合わせたマーケティングを行うことで、地域や顧客層に適した宿泊体験を提供しています。ジョン氏は、Tabistのサービスを活用して任せるところは任せて、その他の施策に集中し、宿泊体験の価値をさらに高めていきたいと言います。

・ダイナミックプライシングで「勘や経験に頼らない価格設定」を実現

宿泊施設の収益を左右する重要な要素の一つが価格設定です。MyWayでは、Tabistのダイナミックプライシングを活用することで価格設定を仕組み化し、需要変動に応じた最適な価格調整を行えるようになりました。

▽ 導入事例インタビュー記事全文はこちら :https://tabistcompass.com/talk-session/dreaminnhakata-kubikai/

Tabistについて

Tabist株式会社は、日本の宿泊施設に特化した宿泊管理システムやダイナミックプライシング機能を提供し、観光業界全体のDXを推進しています。ミレニアル世代を中心とした新たな顧客層の開拓や、地域に根差したブランド展開を通じて、宿泊施設・ゲスト・地域コミュニティがつながる新しい旅のかたちを創出しています。

ホテル・旅館パートナー向けサイト：https://tabistcompass.com/

全国の加盟施設情報やキャンペーン、旅のヒントを紹介する「Tabist Magazine」など、さまざまなコンテンツを公式サイトおよびアプリで提供しています。



公式サイト：https://tabist.co.jp/

アプリダウンロード：https://landings.tabist.co.jp/booking_app

Tabistでは、事業に参画してくださるホテル・旅館を募集しています

Tabist株式会社は、日本の宿泊施設に特化した宿泊管理システムやダイナミックプライシング機能を提供し、観光業界全体のDXを推進しています。ミレニアル世代を中心とした新たな顧客層の開拓や、地域に根差したブランド展開を通じて、宿泊施設・ゲスト・地域コミュニティがつながる新しい旅のかたちを創出しています。

集客の最大化、売上の最大化、生産性の向上、オペレーション代行など、Tabistのパートナーシップで新しいホテル・旅館経営を実現しませんか。

■詳しくはこちら：

https://tabistcompass.com/

Tabistに加盟されたオーナー様の声も掲載しております。

■直運営にご興味の方はこちら：

https://landing.tabist.co.jp/owners/hotel-master-lease

会社概要・問い合わせ先

会社名：Tabist株式会社

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 田野崎亮太

所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 WeWork 9F

事業内容：Tabistブランドの開発・運営・管理、宿泊施設のDX推進

コーポレートサイト：https://corp.tabist.co.jp/

サービスサイト：https://tabist.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ】

下記のフォームよりお問い合わせください

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