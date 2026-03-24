レッドロブスター多摩境店は20周年を迎えます！

レッドロブスタージャパン株式会社レッドロブスター多摩境店 外観

レッドロブスタージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大塚啓）が運営する「レッドロブスター多摩境店」（以下多摩境店）は2026年4月1日(水)で20周年を迎えます。

また、周年記念として、3月24日(火)～4月5日(日）までの期間、非売品のレッドロブスターオリジナルグッズセットを多摩境店のLINE会員の方限定でプレゼントいたします。

レッドロブスター多摩境店 内観

多摩境店は2006年4月1日に東京都町田市にオープンいたしました。京王相模原線「多摩境駅」から徒歩5分、多摩境通り沿いに位置しており、電車でも車でもアクセスのしやすい場所です。店舗の近くにはコストコやホームセンター、小山内裏公園などがあり、利便性も高く、多くのファミリー層が暮らすベッドタウンです。

ご来店頂くお客様の中心となるのは近隣にお住まいの方で、ランチタイムはコストコでのお買い物帰りのお客様や主婦層を中心とした女性のお客様が多く、ディナータイムや休日はご家族連れで賑わいます。また、お誕生日や記念日などの特別な「ハレの日」でのご利用を頂くケースも多く見られます。

周年記念でオリジナルグッズプレゼント！

今回20周年を迎えるにあたり、日頃支えて下さっている多摩境店のLINE会員の皆様に「レッドロブスターオリジナルグッズ」をプレゼントいたします。

※本クーポンは3月24日(火）にレッドロブスター多摩境店公式LINEよりLINE会員の皆様へ配信予定でございます。

【店舗について】

レッドロブスター多摩境店

東京都町田市小山ヶ丘2-3-7

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【企業概要】

1968年にアメリカで誕生し、1982年に日本へ上陸したシーフードレストランチェーン。

現在は首都圏を中心に全国20店舗を展開しています。「Guest is First」を理念に掲げ、ロブスターのみならず厳選されたシーフードとバリエーション豊かなメニューをご用意。親しみのあるホスピタリティサービスで誕生日や記念日といった特別な日はもちろん、日々の暮らしの中にある小さな幸せや感謝の瞬間に気持ちを伝えられる空間を提供しています。