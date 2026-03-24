株式会社ファンギルド、日販グループホールディングス株式会社との資本業務提携のお知らせ

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）は、コミック制作・出版事業を展開する株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子、以下 ファンギルド）、およびファンギルドの持株会社である日販グループホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：富樫建、以下 日販グループホールディングス）との間で、資本業務提携（以下 本提携）に合意し、本提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 資本業務提携の目的と背景

NTTソルマーレは、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」を中心としたデジタルコンテンツ事業を通じ、豊かなエンターテインメント体験を提供してまいりました。一方、ファンギルドは、日販グループにおいて「ストーリーの力で、人生にFUNを。」というミッションのもと、電子書籍市場における読者ニーズの精緻な分析に基づき、デジタルの特性を最大限に活かした多彩なジャンルのヒットコンテンツを継続的に創出しています。

本提携を通じ、NTTソルマーレは、日販グループによるバックアップのもと、ファンギルドと共に、コミック制作やコミックIPのメディア展開、次世代クリエイターの育成等において、デジタルコンテンツ市場の発展に貢献し、お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供してまいります。

本提携は、各プレイヤーが有する強みの融合により、新しい挑戦・変化の創出をめざすものです。今後の両社の具体的な提携、取組みの内容については順次発表してまいります。

【株式会社ファンギルド 概要】

設立：2016年7月

代表者：代表取締役社長 梅木 読子

本社所在地：東京都新宿区新宿2丁目19番1号

U R L ：https://funguild.jp/

【日販グループホールディングス 概要】

設立：1949年9月

代表者：代表取締役社長 富樫 建

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地

U R L ：https://www.nippan-group.co.jp/

【NTTソルマーレ株式会社 概要】

設立：2002年４月

代表者：代表取締役社長 朝日 利彰

本社所在地：大阪市中央区北浜4丁目7番28号

U R L ：https://www.nttsolmare.com/

2．総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要

コミックシーモアは、「想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。」のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。

1．月間利用者数4,000万人超!21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

2．コミックを中心とした取扱い冊数182万冊以上の充実の品ぞろえ

3．ドラマ化やアニメ化された話題作も！2,400作品以上のオリジナルコミックを制作・配信する

「シーモアコミックス」

4．「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

5．業界最大級となる433万件以上のお客様レビュー

6．無料作品60,600冊以上､お得なキャンペーン1,400本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2026年2月28日実績≫

3．NTT ソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/

電子書籍事業

国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト : https://www.cmoa.jp/

デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト : https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」

公式サイト : https://www.cmoa.jp/cm/

全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト : https://mangaplaza.com/