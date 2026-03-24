「酷暑」を制する者が、勝利を制す。スポーツ界の喫緊課題に応える『第1回 熱中症・暑さ対策ワールド』を初開催

RX Japan合同会社

いよいよ来月、2026年4月15日（水）～17日（金）、東京ビッグサイトにて、スポーツ産業の課題を解決する日本最大級の展示会「スポーツチーム・アスリート向け 総合展 2026（Japan Sports Week）」が開催されます。

現在、日本のスポーツ界は「命を守る」と「パフォーマンスの維持」を両立させるため、歴史的な転換期を迎えています。 夏の甲子園では、2024年に試験導入された「朝夕二部制」により熱中症疑いの発生率が半減した結果を受け、2025年には実施日数を拡大。Jリーグにおいても、酷暑下での試合を避け、選手の怪我リスクを最小限に抑えることを目的に、2026年シーズンより「秋春制」への移行が決定しています。また、世界に目を向けても、テニス界では2026年よりWBGT（暑さ指数/湿球黒球温度）が30.1度を超えた際の「10分間の冷却休憩」がルール化されるなど、暑熱対策は今や競技の勝敗を左右する「戦略」の一部となっています。

こうしたスポーツ現場からの「猛暑から選手を守り、ベストパフォーマンスを発揮させたい」という切実な要望に応え、本年、『熱中症・暑さ対策ワールド』を新設。第1回となる今回は、スポーツ業界関係者が待ち望んだ最新ソリューションが一堂に会します。

――なぜ今「熱中症・暑さ対策」なのか？

公式ホームページはこちら :https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html- 「戦略的冷却」への転換 単に暑さを「耐える」時代は終わり、勝つためにいかに効率よく体温を制御するかという“戦略”へ。Jリーグの秋春制移行や甲子園の二部制導入など、競技のスケジュールさえも変える暑熱対策が、今や勝利への必須条件となっています。- 「テクノロジー」による可視化 WBGT（暑さ指数）のリアルタイム監視や、AIによる熱中症リスク予測など、最新技術が指導者の“勘”を“データ”へとアップデート。選手の安全確保と最高のパフォーマンス発揮を科学的に両立させます。- 「リスクマネジメント」としての義務 過酷な環境下での競技実施は、組織にとって最大の運営リスク。最先端の冷却設備やウェアを導入することは、選手の命を守るだけでなく、スポーツ団体の持続可能性を高める“攻めの防衛策”となります。

本展には、「アイスバス」や「着るだけで冷却するベスト」など、スポーツの現場を変えるソリューションが多数出展。ぜひ、2026年のスポーツ界が直面する最優先課題の解決策を取材できる本展へお越しください。

『注目ソリューション』を一部ご紹介

クールステーション

前腕冷却システムは、前腕部を冷水に浸すことで体内の熱を効率的に放出し、深部体温の上昇を抑制する熱中症対策システムです。前腕には太い血管が集中しており、この部位を冷却することで、全身を無理なく、かつ短時間でクールダウンすることが可能です。

社名：ゼンスイ 株式会社

プロスポーツのアイスバス

サーモゼロは、“ただのアイスバス”とは、運用レベルも実績も次元が違います。多くのアイスバスは「機材を置いて終わり」。一方サーモゼロは、実際のプロ現場で丁寧なヒアリングを行い“現場で確実に回すこと”を前提に設計・運用されています。 氷不要・電源のみで安定した低温を維持できるため、 温度ブレや準備負担がなく、トレーナーが主導して再現性のある運用が可能です。

社名：有限会社エッカ

Frozen Core ベスト Sports

「着るだけで冷却」を実現するベストです 。炎天下の練習や試合後のクールダウンにおいて、視覚的にも分かりやすい暑さ対策ソリューションです。

社名：NIKKE グループ

冷風分散ダクト一体型スポットクーラー

独自開発のダクトにより、1台で最大10人を同時に冷却可能なスポットクーラーです。屋外の休憩所やイベント会場での効率的な熱中症対策として注目されます。

社名： 三協エアテック 株式会社

（同時開催展製品を含む2026年3月24日現在の内容）

◆展示会概要◆

試合や大会などのイベント運営、トレーニングを安心して行うための熱中症・暑さ対策製品・サービスが出展する展示会です。

【展示会概要】

展示会名： 【スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026内】第1回 熱中症・暑さ対策ワールド

同時開催展：ファンエンゲージメント・集客支援 EXPO／チーム運営支援 EXPO／スタジアム・アリーナ EXPO／アスリートパフォーマンス EXPO

会期：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（南展示棟）

主催：RX Japan合同会社

HP： https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/visit/heat.html

取材のお申し込みはこちら :https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/attendee-registration/press.html

★一般来場の来場登録はこちら(https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+IsIHlFqwU/Z5b0Fs833Shgm1S+Fyakhs=&T=M)から

――― お気軽にご相談ください ―――

ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

会期前日（4月14日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 熱中症・暑さ対策ワールド 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4110 MAIL：sportsexpo.jp@rxglobal.com