読売巨人軍公認デジタルカードコレクション「ジャイアンツ・スターズ」2026年シーズン始動新デザインカードに、新機能も追加！

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発・運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、読売巨人軍公認のスマートフォン向けカードコレクションサービス「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」で、シーズンリニューアルを行い、2026シーズンをスタートしました。今回のシーズンリニューアルを記念して、Gスタでは新シーズンのリリース記念キャンペーンや開幕3連戦に合わせた限定スカウトを開催します。

（URL: https://gstars.tixplus.jp/）

読売巨人軍公認「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」で2026年シーズンリニューアル始動！

■2026シーズンのカードデザインをリニューアル！

2026シーズン仕様となる新たなデザインのデジタルカードをお楽しみいただけます。新シーズンに合わせて全てのカードデザインを一新。今シーズンからジャイアンツに加わった新戦力をはじめとするスター選手たちの魅力を引き出したデザインです。試合での活躍シーンを収めたスタイリッシュな新カードを入手してお楽しみください！

読売巨人軍公認「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」2026年新デザインで登場

■新機能「WHO AM I?」や「ヒーローカード」が登場！

2026シーズンから新機能が登場します。隠されたカードを当てて報酬が獲得できる「WHO AM I?」や、試合で活躍した選手がヒーローカードとして登場します。試合がある日もない日も楽しめるコンテンツが盛りだくさん。毎日参加してアイテムや限定カードを獲得してコンプリートを目指しましょう。

読売巨人軍公認「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」新機能で遊ぼう！

■新シーズンリリース記念キャンペーンで限定デジタルカードをGET！

2026シーズンのリリースを記念して、プレゼントキャンペーンを開催します。

＜キャンペーン参加方法＞

１.「メニュー」⇒「機種変更時のデータ引継ぎ」からデータバックアップ登録

２.キャンペーンページ内の応募ボタンから応募

※キャンペーン期間中、おひとり様1日1回までタップすることができます。

＜報酬＞

・期間中に5回応募すると『限定カード』 をプレゼント

・期間中に10回応募すると もう1枚『限定カード』をプレゼント

※リリース記念限定カードは各応募条件が達成された時点でプレゼントボックスへ付与されます。

このキャンペーンでしか手に入らない限定カードをぜひ獲得してください！

読売巨人軍公認「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」限定カードプレゼント！

■「2026 OPENING SERIES」カードがリリース！

2026シーズンの開幕に合わせ、3月27日（金）から期間限定で「2026 OPENING SERIES」スカウトを開催！

キャンペーンやログインボーナスで手に入るG球を使って、開幕3連戦を記念した特別なカードをGETしましょう！

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「ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）」概要

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■ 名称：ジャイアンツ・スターズ（略称：Gスタ）

■ 配信開始：2018年6月26日

■ アクセス方法：スマートフォンよりダウンロード、またはスマートフォンブラウザよりアクセス

■ 配信方法：

● アプリ版：App Store、Google Playより配信

● ブラウザ版：スマートフォンWEB

※ パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

※ 推奨ブラウザ：Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版

■ ダウンロードリンク：

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1(https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1)

● Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars

● ブラウザ版：https://gstars.tixplus.jp/

■ コピーライト：(C)読売巨人軍 (C)Tixplus, Inc. All Rights Reserved.

■ 情報料：基本プレイ無料、アイテム課金制

■ 公式サイト・SNS：

● ジャイアンツ・スターズHP：https://gstars.tixplus.jp/

● ジャイアンツ・スターズ公式Xアカウント：https://x.com/GiantsStars （@GiantsStars）

● 読売ジャイアンツHP：http://www.giants.jp/

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。 現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。 VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。



会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/