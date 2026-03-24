事業構想大学院大学　令和７年度学位授与式を挙行

学校法人先端教育機構

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学（本部：東京都港区、学長：田中里沙）は、2026年3月20日、事業構想研究科の令和7年度学位授与式を挙行し、137名に事業構想修士（専門職）の学位を授与しました。これにより、開学以来の修了生は累計967名となりました。2024年度に新設した「事業承継（次世代経営構想）コース」からは初の修了生が誕生しました。

全国から137名が新たに修了

全国５校舎（東京・名古屋・大阪・福岡・仙台）のハットトス /令和7年度学位授与式（2026年3月20日）

学位授与式は全校同時中継で執り行われ、修了生のほか教職員、理事、評議員、来賓が列席しました。各校代表による謝辞では、2年間の研究を通じて得た知見や研究成果、今後の事業構想の決意が語られました。

事業構想大学院大学は、「新たな事業を構想し、実践する人材の育成」を目的とした社会人向け大学院です。アイデアの発想から構想計画の構築までを体系化した教育研究を特徴とし、企業・自治体・地域の課題解決や新たな価値創出を担う人材を輩出しています。院生は、多様な業界で活躍する教員や異なるバックグラウンドを持つ社会人院生との議論を重ねながら、自身の構想を具体的な「事業構想計画書」としてまとめます。2年間の修士課程修了と計画書の審査を経て、専門職学位である「事業構想修士（MPD）」が授与されます。

事業承継コース、第1期修了生を輩出

2024年度に、後継者育成と企業の持続的成長を見据えた「事業承継（次世代経営構想）コース」を新設しました。本コースでは、新規事業の創出に加え、既存事業の再構築を含めた将来の事業の柱や組織体制の在り方を研究し「事業承継構想計画」を策定します。このたび、本コースから第1期生が修了しました。

事業構想大学院大学 学長 田中里沙 式辞 （抜粋）

「修士の学位を手にして新たな門出を迎えられる皆様、誠におめでとうございます。皆様がこの2年間、仕事と研究を見事に調和させながら、構想の研究に取り組み、自身のアイデアと考えを『事業構想』という形に磨き上げられたその情熱に、心からの敬意を表します。私たちは今、先行きが見通せない緊迫の時代の只中にいます。多くの人が現状に立ち止まる中で、自ら理想を掲げ、より良い未来を構想しようとする皆様の姿勢には、これからも益々大きな期待がかかってきます。全国5地域の校舎に集い、拠点を超えて自律的に関係を構築されている院生、修了生のコミュニケーション力と連帯感は、素晴らしい資産です。互いに助け合い、臆することなく意見を交わし合うその『共創の姿勢』こそが、分断の進む現代において最も価値ある力だと確信します。その知性と『繋がる力』を羅針盤に、皆様が創り出す新しい景色を、理事、監事、教職員一同、共に応援し、心から楽しみにしています。」

＜令和７年度 学位授与式＞

東京校 2012年開学・南青山大阪校 2018年開校・グランフロント大阪福岡校 2018年開校・JRJP博多ビル名古屋校 2019年開校・JRゲートタワー仙台校 2022年開校・JRイーストゲートビル ※東日本高速道路（NEXCO東日本）と共同開校

＜月刊事業構想 連載「MPD発の新規事業」では事業構想修士の構想実践を取材しています＞

・障がい者特性を生かす珊瑚保全事業を始動

-東京校修了生 村上タクオさん（サンクスラボ株式会社 代表取締役社長）

・庵治石の産業と文化を未来へつなげたい

-名古屋校修了生 田渕恭平さん（田渕石材株式会社 6代目） ほか多数

月刊「事業構想」または「事業構想オンライン」（https://www.projectdesign.jp/）でご覧いただけます。

事業構想大学院大学について

2012年4月に東京・南青山に開学した、事業構想と構想計画を構築・実践する社会人向け大学院。事業の根本からアイデアを発想し、事業の理想となる構想を考え、実現するためのアイデアを紡ぎ、構想計画を構築していくことを対象とした多様なカリキュラムを提供しています。多彩な業界で活躍する教員・院生と議論を重ね、2年間で事業構想計画書の提出を経て、専門職学位の「事業構想修士（専門職）」（MPD：Master of Project Design）が授与されます。拠点は東京、名古屋、大阪、福岡、仙台の5校舎で計967名が修了し、数多くのイノベーションとなる新事業が生み出されています。また、本学の附属研究機関である「事業構想研究所」では、企業・事業のプロジェクトベースでの研究が活発に実施され、既に4,500名以上が課程を修了しているほか、月刊『事業構想』等の出版を始め、研究書籍を発刊しています。その他、詳細は大学院HP（https://www.mpd.ac.jp/）をご覧ください。