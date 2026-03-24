甲府市中心街の活性化に向けたプロジェクトチームによる「KOFUリバイブNext 2nd Round-KOFU2035」最終発表会を開催しました

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、2024年12月に立ち上げた甲府市中心街の活性化に向けたプロジェクトチーム「KOFUリバイブNext」の取組みとして、2035年をターゲットとした甲府市中心街の活性化策等を検討・発表する「KOFUリバイブNext 2nd Round-KOFU2035」の最終発表会を開催しました。

これまでの取組み

甲府市中心街が抱える空洞化や若者離れ等の課題解決に向けて、2024年12月に当行若手行員や県内大学生、および甲府市・山日YBSグループの若手職員等により構成されたプロジェクトチーム「KOFUリバイブNext」を立ち上げました。

1st Roundでは、甲府市中心街の現状を分析するためのアンケート調査や県内大学生とのディスカッション等を経て、若者が甲府市中心街に求める姿や活性化策の方向性を確認しました。

2025年10月から開始した2nd Roundでは、外部有識者を講師として招き、街づくりに関するさまざまなインプットを行うとともに、若者たちの斬新かつ新たな視点から「理想的な2035年の甲府市中心街の実現」に向けた具体的な施策について、約半年間にわたり検討を重ねてきました。

最終発表会の概要

本プロジェクトの集大成として、以下の通り最終発表会を実施しました。

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/338_1_fcfede1cb3ba5259d61a84d4cd0d3697.jpg?v=202603240751 ]

本プロジェクトチームで出た意見等を踏まえ、今後は地方公共団体や民間の街づくり団体、事業者等の地域におけるステークホルダーの皆さまと連携する中、甲府市中心街の活性化に向けて、さまざまな施策（意見交換・実証事業等）を検討していきます。

発表の様子当行・加藤常務取締役による総評当行・古屋頭取からメダルが授与されました授与されたメダル（甲州印伝と県産材でできています）参加者の皆さん